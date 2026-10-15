Cancer Literacy Day: O nouă mișcare europeană își propune să transforme informarea despre cancer în prevenție și diagnostic precoce

Europa a marcat pe 14 octombrie prima ediție a Cancer Literacy Day, o inițiativă de referință care își propune să devină o mișcare europeană anuală permanentă, dedicată promovării accesului echitabil la informații despre cancer.

Coordonată prin intermediul proiectului CURTAIN (Beating Cancer Inequalities through Literacy in Europe – Reducerea inegalităților în domeniul cancerului prin îmbunătățirea alfabetizării în Europa) și susținută de o rețea în continuă dezvoltare de proiecte finanțate prin EU4Health și prin Misiunea UE privind cancerul, Cancer Literacy Day contribuie direct la îndeplinirea obiectivelor Planului european de combatere a cancerului și ale Misiunii UE privind cancerul.

„Cancer Literacy Day nu este doar o dată în calendar. Este începutul unui angajament european permanent. Prin asigurarea accesului fiecărui cetățean la informații despre cancer care să fie accesibile, ușor de înțeles și adaptate din punct de vedere cultural, facem un pas decisiv către un viitor mai echitabil al îngrijirii oncologice în Europa” — Dr. Marius Geantă, coordonatorul proiectului CURTAIN.

Inițiativa a fost salutată de comisarul european pentru sănătate, Oliver Varhelyi, considerând-o începutul unui efort european consolidat de transformare a cunoașterii în prevenție și diagnostic precoce: „Salut în mod deosebit activitatea Curtin Project și evenimentul de astăzi. Prin reunirea factorilor de decizie, cercetătorilor, experților și organizațiilor din domeniul cancerului, contribuiți la promovarea informațiilor de încredere, la combaterea dezinformării și la facilitarea accesului la cunoștințe despre cancer în întreaga Europă. Sper ca această primă ediție a Cancer Literacy Day să reprezinte începutul unui efort european mai puternic pentru a transforma cunoașterea în prevenție, diagnostic mai precoce și îngrijiri mai bune.”

Ce este Cancer Literacy Day?

Cancer Literacy Day este o zi europeană anuală, marcată în fiecare an la 14 octombrie, dedicată următoarelor obiective:

Creșterea gradului de conștientizare a importanței alfabetizării în domeniul cancerului ca factor determinant al echității în sănătate;

Promovarea accesului la informații de încredere despre cancer, bazate pe dovezi științifice;

Încurajarea prevenției, a participării la programele de screening, a diagnosticării precoce și a luării unor decizii informate;

Combaterea informării eronate și a dezinformării privind cancerul;

Încurajarea dialogului dintre factorii de decizie, profesioniștii din domeniul sănătății, cercetători, organizațiile de pacienți, societatea civilă și cetățeni;

Promovarea integrării alfabetizării în domeniul cancerului în politicile de sănătate europene și naționale.

Printre proiectele care susțin în prezent inițiativa se numără:

4P-CAN – Cercetare privind prevenția primară personalizată a cancerului prin participarea cetățenilor și inovare socială facilitată de tehnologiile digitale (Personalized CANcer Primary Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation);

CAREWAY – Conștientizare, resurse și parcursuri educaționale privind cancerul (Cancer Awareness, Resources, and Education Pathways);

iNTERVENE – Sprijinirea alfabetizării în domeniul sănătății pentru prevenirea cancerului și îngrijirea oncologică (Supports Health Literacy for Cancer Prevention and Care);

BClear – Îmbunătățirea alfabetizării privind cancerul de vezică urinară în Europa (Advancing Cancer Bladder Literacy in Europe);

CLEAR-PC – Resurse educaționale și de conștientizare privind cancerul de prostată (Cancer Literacy Education and Awareness Resources for Prostate Cancer);

CHOICE – Alfabetizarea în domeniul cancerului de sân (Breast Cancer Literacy).

Rețeaua rămâne deschisă și în continuă dezvoltare. Proiectele europene, organizațiile, grupurile de pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății, cercetătorii, factorii de decizie și reprezentanții comunităților sunt invitați să se alăture acestei mișcări în creștere.