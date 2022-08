Omagii ale liderilor occidentali la moartea lui Mihail Gorbaciov: A deschis calea către o Europă liberă, jucând un rol crucial în încheierea Războiului Rece

Omagii ale liderilor occidentali, între care cele ale președinților SUA și Franței, premierului Marii Britanii și președintei Comisiei Europene, s-au revărsat în noaptea de marți spre miercuri pentru Mihail Gorbaciov, ex-liderul Partidului Comunist al URSS și deopotrivă primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice, care a decedat marți la vârsta de 91 ani. Perioada de șase ani în care a condus Uniunea Sovietică s-a remarcat prin încheierea Războiului Rece ca urmare a unor summit-uri și decizii istorice împreună cu președinții americani Ronald Reagan și George H.W. Bush la Geneva, Reykjavik, Washington, Moscova și Malta, inclusiv acorduri pentru reducerea armamentului nuclear, prin căderea Cortinei de Fier și prăbușirea Zidului Berlinului, care a favorizat reunificarea Germaniei, căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și calea spre o Europă liberă, democratică și unită, și lansarea unor politici de reformă a PCUS și a Uniunii Sovietice care, în cele din urmă, au grăbit implozia sistemului comunist și disoluția URSS, permițând dobândirea independenței pentru statele baltice, Ucraina sau Republica Moldova.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adus un omagiu lui Mihail Gorbaciov salutând “un lider demn de încredere şi respectat”.

Ultimul lider al Uniunii Sovietice “a jucat un rol crucial în încheierea Războiului Rece şi în căderea Cortinei de Fier. El a deschis calea către o Europă liberă. Este o moştenire pe care nu o vom uita. RIP. Mihail Gorbaciov”, a scris von der Leyen pe Twitter.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.

This legacy is one we will not forget.

R.I.P Mikhail Gorbachev

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022