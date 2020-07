OMS și UNICEF avertizează cu privire la scăderea ratei de vaccinare în timpul pandemiei de COVID-19: Facem apel către toate țările să ia măsuri pentru continuarea acestor programe esențiale, salvatoare de vieți

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a felicitat poporul spaniol pentru rezistența „incredibilă” în lupta cu pandemia de coronavirus care a făcut peste 28.000 de victime în Spania și a îmbolnăvit peste 304.000 de persoane. De asemenea, a reiterat unitatea în rândul aliaților NATO în contextul crizei sanitare, potrivit unei postări pe Twitter.

„Sunt profund mișcat să particip la ceremonie în memoria victimelor COVID-19 prezidată de Majestatea Sa Regele Spaniei. Felicit poporul spaniol pentru rezistența sa incredibilă. Aliații NATO rămân împreună în lupta împotriva pandemiei”, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

Deeply moved to participate in the ceremony in memory of the victims of #COVID19 chaired by His Majesty the King of Spain. I commend the Spanish people for its incredible resilience. #NATO Allies stand together in the fight against the pandemic. pic.twitter.com/g9XuDctKOu

