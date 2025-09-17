OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”

Un nou proiect dedicat pacienților oncologici și comunicării medic-pacient a fost lansat astăzi, 17 septembrie, sub numele OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat. Evenimentul, organizat la UMF „Carol Davila” București, a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic, ai organizațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice, care au discutat despre importanta comunicării în relația pacient-medic.

Platforma OncoRCP își propune să devină un instrument de sprijin pentru pacienți și care să fie alături de ei pe tot parcursul tratamentului, de la stabilirea diagnosticului și până la finalizarea terapiei. Proiectul vizează consolidarea comunicării, facilitatea accesului la informații și îmbunătățirea experienței în cadrul traseului oncologic. OncoRCP oferă pacienților oncologici acces facil la informații esențiale și, în același timp, cu sprijinul inteligenței artificiale, aceștia își realizează un jurnal personal de sănătate. Acest jurnal digital poate fi consultat în orice moment de către pacient și îl ajută să-și urmărească parcursul medical, să revină la informațiile primite și să se simtă sprijinit pe tot traseul oncologic.

Mediul academic, promotor al comunicării medic-pacient

Discursul rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a pus accent pe rolul esențial al educației medicale în formarea unei comunicări autentice între medici și pacienți. Acesta a subliniat că universitățile nu trebuie să ofere doar cunoștințe științifice și pregătire clinică, ci și abilități de comunicare, care devin parte integrantă a actului medical.

„Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informații, ea înseamnă ascultare activă, empatie, disponibilitate și capacitatea de a traduce limbajul științific într-un limbaj accesibil, prin care pacientul să înțeleagă, să-și regăsească încrederea și să devină partener în propriul proces de vindecare”, a transmis Prof. Dr. Viorel Jinga – Rector, UMF „Carol Davila”.

Experiența personală și rolul navigatorului de pacient

Andi Cârlan a subliniat dimensiunea umană a luptei cu cancerul și rolul esențial al suportului pe care pacienții îl primesc. Pornind de la propria experiență, el a explicat cum frica , deznădejdea și izolarea pot fi depășite prin sprijinul unor persoane dedicate și cum această descoperire l-a determinat să devină el însuși un ghid pentru alți pacienți.

„În momentul în care am fost diagnosticat, am fost complet rătăcit, am avut norocul să găsesc două persoane minunate, doi navigatori pentru pacienți care m-au ghidat și care m-au scos din zona sumbră în care intrasem. Și atunci a fost momentul în care mi-am făcut prima promisiune că voi face tot ceea ce ține de mine ca niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu.”

Pacientul oncologic, o responsabilitate comună a întregii echipe medicale

Prof. Dr. Carmen Orban, senator și membru al Comisiei pentru Sănătate din Senat, a subliniat în intervenția sa importanța colaborării între instituții, profesioniști și mediul academic pentru a garanta siguranța și sprijinul pacienților. Aceasta a salutat implicarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în proiecte destinate pacienților, precum cel de astăzi, devenind un partener de încredere al acestora.

„Pacientul ars și pacientul oncologic sunt pacienții cei mai complexi. Și când vorbești de un astfel de pacient nu poți să vorbești decât de echipe medicale. Trebuie să fim deschiși atunci când asociațiile de pacienți ne trag de mânecă și trebuie să fim alături de ei și să le ascultăm nevoile și împreună să gândim strategii. Împreună cu partenerul nostru academic și cu dumneavoastră putem face proiecte ca acesta de astăzi.”

Empatia, timpul acordat pacientului și educația personalului medical, trei elemente cheie în relația medic-pacient

Prof. Dr. Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a pus accentul pe importanța comunicării medic-pacient, recunoscând că aceasta a fost de multe ori privită într-un registru negativ și are nevoie de îmbunătățiri reale. Fostul ministru al sănătății a subliniat că este necesat ca parcursul oncologic al pacientului să fie clarificat și simplificat. Acesta susține că pacientul trebuie să știe din timp unde trebuie să meargă, ce servicii are la dispoziție și cum poate accesa rețele de centre oncologice coordonate la nivel regional.

„Cred că sunt trei elemente importante atunci când discutăm despre comunicarea dintre medic și pacient: disponibilitatea emoțională și empatia, disponibilitatea timpului, dar și educația pe care trebuie să o oferim personalului medical, pentru ca aceste lucruri să se întâmple în cât mai multe locuri din țara noastră.”

Ce presupune mai exact OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat: