Connect with us

SĂNĂTATE

OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”

Published

5 hours ago

on

© Calea Europeana - Zaim Diana

Un nou proiect dedicat pacienților oncologici și comunicării medic-pacient a fost lansat astăzi, 17 septembrie, sub numele OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat. Evenimentul, organizat la UMF „Carol Davila” București, a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic, ai organizațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice, care au discutat despre importanta comunicării în relația pacient-medic. 

Platforma OncoRCP își propune să devină un instrument de sprijin pentru pacienți și care să fie alături de ei pe tot parcursul tratamentului, de la stabilirea diagnosticului și până la finalizarea terapiei. Proiectul vizează consolidarea comunicării, facilitatea accesului la informații și îmbunătățirea experienței în cadrul traseului oncologic. OncoRCP oferă pacienților oncologici acces facil la informații esențiale și, în același timp, cu sprijinul inteligenței artificiale, aceștia își realizează un jurnal personal de sănătate. Acest jurnal digital poate fi consultat în orice moment de către pacient și îl ajută să-și urmărească parcursul medical, să revină la informațiile primite și să se simtă sprijinit pe tot traseul oncologic.

Mediul academic, promotor al comunicării medic-pacient

© Calea Europeana – Zaim Diana

Discursul rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a pus accent pe rolul esențial al educației medicale în formarea unei comunicări autentice între medici și pacienți. Acesta a subliniat că universitățile nu trebuie să ofere doar cunoștințe științifice și pregătire clinică, ci și abilități de comunicare, care devin parte integrantă a actului medical. 

„Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informații, ea înseamnă ascultare activă, empatie, disponibilitate și capacitatea de a traduce limbajul științific într-un limbaj accesibil, prin care pacientul să înțeleagă, să-și regăsească încrederea și să devină partener în propriul proces de vindecare”, a transmis Prof. Dr. Viorel Jinga – Rector, UMF „Carol Davila”.

Experiența personală și rolul navigatorului de pacient

© Calea Europeana – Zaim Diana

Andi Cârlan a subliniat dimensiunea umană a luptei cu cancerul și rolul esențial al suportului pe care pacienții îl primesc. Pornind de la propria experiență, el a explicat cum frica , deznădejdea și izolarea pot fi depășite prin sprijinul unor persoane dedicate și cum această descoperire l-a determinat să devină el însuși un ghid pentru alți pacienți. 

„În momentul în care am fost diagnosticat, am fost complet rătăcit, am avut norocul să găsesc două persoane minunate, doi navigatori pentru pacienți care m-au ghidat și care m-au scos din zona sumbră în care intrasem. Și atunci a fost momentul în care mi-am făcut prima promisiune că voi face tot ceea ce ține de mine ca niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu.”

Pacientul oncologic, o responsabilitate comună a întregii echipe medicale

© Calea Europeana – Diana Zaim

Prof. Dr. Carmen Orban, senator și membru al Comisiei pentru Sănătate din Senat, a subliniat în intervenția sa importanța colaborării între instituții, profesioniști și mediul academic pentru a garanta siguranța și sprijinul pacienților. Aceasta a salutat implicarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în proiecte destinate pacienților, precum cel de astăzi, devenind un partener de încredere al acestora.

„Pacientul ars și pacientul oncologic sunt pacienții cei mai complexi. Și când vorbești de un astfel de pacient nu poți să vorbești decât de echipe medicale. Trebuie să fim deschiși atunci când asociațiile de pacienți ne trag de mânecă și trebuie să fim alături de ei și să le ascultăm nevoile și împreună să gândim strategii. Împreună cu partenerul nostru academic și cu dumneavoastră putem face proiecte ca acesta de astăzi.”

Empatia, timpul acordat pacientului și educația personalului medical, trei elemente cheie în relația medic-pacient

© Calea Europeana – Zaim Diana

Prof. Dr. Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a pus accentul pe importanța comunicării medic-pacient, recunoscând că aceasta a fost de multe ori privită într-un registru negativ și are nevoie de îmbunătățiri reale. Fostul ministru al sănătății a subliniat că este necesat ca parcursul oncologic al pacientului să fie clarificat și simplificat. Acesta susține că pacientul trebuie să știe din timp unde trebuie să meargă, ce servicii are la dispoziție și cum poate accesa rețele de centre oncologice coordonate la nivel regional. 

„Cred că sunt trei elemente importante atunci când discutăm despre comunicarea dintre medic și pacient: disponibilitatea emoțională și empatia, disponibilitatea timpului, dar și educația pe care trebuie să o oferim personalului medical, pentru ca aceste lucruri să se întâmple în cât mai multe locuri din țara noastră.”

Ce presupune mai exact OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat:

  • Oferă acces rapid la informații esențiale pentru pacienții oncologici.
  • Integrează, prin inteligență artificială, un jurnal digital al pacientului, care poate fi consultat oricând pe parcursul tratamentului.
  • Include materiale video introductive și conținut care nu doar informează, ci și atrage pacientul prin mesaje și povești empatice.
  • Permite pacienților să înțeleagă experiențele altor bolnavi și să își formuleze mai bine întrebările pentru echipa medicală.
  • Ajută la anticiparea unor nevoi frecvent neglijate (nutriție, mișcare, suport psihologic), prin exemple și recomandări clare.
  • Poate integra informații privind parcursul pacientului oncologic, inclusiv rețelele regionale de centre de tratament.
  • Este gândită ca un partener public–privat, cu posibilitatea de a fi testată prin proiecte pilot și extinsă ulterior la nivel național.
  • Contribuie la crearea unei relații de parteneriat între pacient, aparținători și medici, oferind sprijin constant și reciprocitate empatică.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ROMÂNIA

”România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană”, mesajul Ministrului Sănătății la Copenhaga

Published

1 day ago

on

September 16, 2025

By

© Ministerul Sănătății - Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din UE, organizată la Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care oficialul a prezentat prioritățile și poziția României cu privire la creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.

„România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să își dezvolte capacități de producție moderne și să își întărească poziția în rețelele de cooperare regională. Este un drum al încrederii și al rezultatelor concrete. Încredere pentru pacienți, pentru medici și pentru societate. Rezultate pentru economie, pentru spitale și pentru România”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.

De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.

Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani

Potrivit acestuia, pin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare: „Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienților și asupra economiei naționale.”

Implementarea acestei strategii de relansare economică și de stimulare a industriei farmaceutice din țara noastră va contribui rapid nu doar la economia națională, ci și la îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidarea capacității de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităților în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene”, a mai specificat ministrul sănătății.

În urma lansării Strategiei Farmaceutice Europene în toamna anului 2020, Comisia Europeană a prezentat în aprilie 2023 un pachet de propuneri de modificare a legislației farmaceutice generale, precum și a regulamentelor privind medicamentele orfane și pediatrice. Aceste propuneri au fost analizate în cadrul Parlamentului European, care a adoptat o poziție de primă intenție pe 10 aprilie 2024, iar Consiliul UE și-a făcut cunoscut punctul de vedere în iunie 2025. După un prim trialog eșuat, care a avut loc pe 17 iunie, negocierile se reiau în această toamnă, cu obiectivul unui acord politic și al unui vot la începutul anului viitor, urmând ca implementarea să fie posibilă abia în 2029.

Continue Reading

ROMÂNIA

Ministrul Sănătății dă asigurări: Toate investițiile din sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană

Published

3 days ago

on

September 14, 2025

By

© Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că „toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană”.

„Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă”, a arătat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook. 

Ministrul a făcut trimitere la lucrările la noul corp de spital la Alba Iulia, un „proiect de 55 milioane de euro care merge înainte și va fi finalizat anul viitor!”.

„În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul județean, un proiect demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală a investiției este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfășurare, cu termen de finalizare anul viitor. Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate. La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.

Lista proiectelor vizate:

  • noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
  • laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
  • relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
  • construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
  • Institutul Regional de Oncologie Timișoara
  • spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
  • o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
  • investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”

Continue Reading

ROMÂNIA

Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani

Published

5 days ago

on

September 12, 2025

By

© Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră.

„Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, obiectivul nostru este clar: sǎ creștem cu 50% producția internă de medicamente”, a declarat Rogobete.

În prezent, România dispune de 47 de fabrici de medicamente, iar prin noul program guvernamental ar trebui implementate măsuri menite să extindă și să modernizeze capacitățile de producție. Printre acestea se numără: deschiderea de noi linii de fabricație, stimularea construcției de unități de producție, investiții în cercetare/biotehnologie, dar și formarea de specialiști și dezvoltarea hub-urilor de inovație și distribuție.

Ministrul a subliniat că această strategie reprezintă „un pas prin care România trece de la dependență la siguranță și performanță”.

Potrivit oficialului, programul aduce beneficii atât pentru pacienți, care vor avea acces la medicamente critice fabricate în România, cât și pentru economie, prin crearea de noi locuri de muncă, atragerea de inestiții și creșterea competitivității.

„Eu cred că încrederea ne face bine și că faptele arată mai mult decât vorbele. Iar prin acest program demonstrăm că ne ținem de promisiuni”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Anul trecut, fostul ministru al sănătății anunța că procentul din PIB pe care îl avea România, ca și producție de medicamente, era în jur de 1%, având ca obiectiv să ajungă la 3%. 

Citiți și: ARPIM: Pentru o Românie productivă și competitivă în UE și OCDE, autoritățile și industria farmaceutică inovatoare trebuie să implementeze modele de stimulare a investițiilor

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
MAREA BRITANIE4 minutes ago

Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 hours ago

Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
ROMÂNIA4 hours ago

Europa poate să rămână competitivă și să fie lider global, consideră vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Pentru asta avem nevoie de politici inteligente, implementate cu adevărat
U.E.5 hours ago

Polonia cere UE să stopeze importul de petrol din Rusia până la finele lui 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război” a Moscovei și face apel la „mecanisme compensatorii coordonate”
SĂNĂTATE5 hours ago

OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”
COMISIA EUROPEANA5 hours ago

Bruxelles-ul suspendă sprijinul bilateral pentru Israel și propune suspendarea concesiilor comerciale și sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți
PARLAMENTUL EUROPEAN6 hours ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
U.E.6 hours ago

Danemarca va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune, anunță Mette Frederiksen: „Rusia ne testează”
COMISIA EUROPEANA7 hours ago

Comisia Europeană propune o „nouă agendă strategică UE-India” ce vizează sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri: Suntem gata să investim în viitorul nostru comun
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE7 hours ago

Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie

PARLAMENTUL EUROPEAN6 hours ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
ROMÂNIA7 hours ago

Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 days ago

Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
COMISIA EUROPEANA1 week ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA1 week ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
COMISIA EUROPEANA1 week ago

SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
COMISIA EUROPEANA1 week ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
COMISIA EUROPEANA1 week ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
COMISIA EUROPEANA1 week ago

SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale

Trending