OncoRCP, o nouă platformă pentru sprijinirea pacientului oncologic, dezvoltată cu implicarea mediului academic: Este esențial ca pacientul să devină ”partener în propriul proces de vindecare”
Un nou proiect dedicat pacienților oncologici și comunicării medic-pacient a fost lansat astăzi, 17 septembrie, sub numele OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat. Evenimentul, organizat la UMF „Carol Davila” București, a reunit reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic, ai organizațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice, care au discutat despre importanta comunicării în relația pacient-medic.
Platforma OncoRCP își propune să devină un instrument de sprijin pentru pacienți și care să fie alături de ei pe tot parcursul tratamentului, de la stabilirea diagnosticului și până la finalizarea terapiei. Proiectul vizează consolidarea comunicării, facilitatea accesului la informații și îmbunătățirea experienței în cadrul traseului oncologic. OncoRCP oferă pacienților oncologici acces facil la informații esențiale și, în același timp, cu sprijinul inteligenței artificiale, aceștia își realizează un jurnal personal de sănătate. Acest jurnal digital poate fi consultat în orice moment de către pacient și îl ajută să-și urmărească parcursul medical, să revină la informațiile primite și să se simtă sprijinit pe tot traseul oncologic.
Mediul academic, promotor al comunicării medic-pacient
Discursul rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a pus accent pe rolul esențial al educației medicale în formarea unei comunicări autentice între medici și pacienți. Acesta a subliniat că universitățile nu trebuie să ofere doar cunoștințe științifice și pregătire clinică, ci și abilități de comunicare, care devin parte integrantă a actului medical.
„Comunicarea nu înseamnă doar transmiterea de informații, ea înseamnă ascultare activă, empatie, disponibilitate și capacitatea de a traduce limbajul științific într-un limbaj accesibil, prin care pacientul să înțeleagă, să-și regăsească încrederea și să devină partener în propriul proces de vindecare”, a transmis Prof. Dr. Viorel Jinga – Rector, UMF „Carol Davila”.
Experiența personală și rolul navigatorului de pacient
Andi Cârlan a subliniat dimensiunea umană a luptei cu cancerul și rolul esențial al suportului pe care pacienții îl primesc. Pornind de la propria experiență, el a explicat cum frica , deznădejdea și izolarea pot fi depășite prin sprijinul unor persoane dedicate și cum această descoperire l-a determinat să devină el însuși un ghid pentru alți pacienți.
„În momentul în care am fost diagnosticat, am fost complet rătăcit, am avut norocul să găsesc două persoane minunate, doi navigatori pentru pacienți care m-au ghidat și care m-au scos din zona sumbră în care intrasem. Și atunci a fost momentul în care mi-am făcut prima promisiune că voi face tot ceea ce ține de mine ca niciun pacient oncologic să nu mai treacă prin ce am trecut eu.”
Pacientul oncologic, o responsabilitate comună a întregii echipe medicale
Prof. Dr. Carmen Orban, senator și membru al Comisiei pentru Sănătate din Senat, a subliniat în intervenția sa importanța colaborării între instituții, profesioniști și mediul academic pentru a garanta siguranța și sprijinul pacienților. Aceasta a salutat implicarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în proiecte destinate pacienților, precum cel de astăzi, devenind un partener de încredere al acestora.
„Pacientul ars și pacientul oncologic sunt pacienții cei mai complexi. Și când vorbești de un astfel de pacient nu poți să vorbești decât de echipe medicale. Trebuie să fim deschiși atunci când asociațiile de pacienți ne trag de mânecă și trebuie să fim alături de ei și să le ascultăm nevoile și împreună să gândim strategii. Împreună cu partenerul nostru academic și cu dumneavoastră putem face proiecte ca acesta de astăzi.”
Empatia, timpul acordat pacientului și educația personalului medical, trei elemente cheie în relația medic-pacient
Prof. Dr. Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a pus accentul pe importanța comunicării medic-pacient, recunoscând că aceasta a fost de multe ori privită într-un registru negativ și are nevoie de îmbunătățiri reale. Fostul ministru al sănătății a subliniat că este necesat ca parcursul oncologic al pacientului să fie clarificat și simplificat. Acesta susține că pacientul trebuie să știe din timp unde trebuie să meargă, ce servicii are la dispoziție și cum poate accesa rețele de centre oncologice coordonate la nivel regional.
„Cred că sunt trei elemente importante atunci când discutăm despre comunicarea dintre medic și pacient: disponibilitatea emoțională și empatia, disponibilitatea timpului, dar și educația pe care trebuie să o oferim personalului medical, pentru ca aceste lucruri să se întâmple în cât mai multe locuri din țara noastră.”
Ce presupune mai exact OncoRCP-Resurse, Consiliere, Parteneriat:
- Oferă acces rapid la informații esențiale pentru pacienții oncologici.
- Integrează, prin inteligență artificială, un jurnal digital al pacientului, care poate fi consultat oricând pe parcursul tratamentului.
- Include materiale video introductive și conținut care nu doar informează, ci și atrage pacientul prin mesaje și povești empatice.
- Permite pacienților să înțeleagă experiențele altor bolnavi și să își formuleze mai bine întrebările pentru echipa medicală.
- Ajută la anticiparea unor nevoi frecvent neglijate (nutriție, mișcare, suport psihologic), prin exemple și recomandări clare.
- Poate integra informații privind parcursul pacientului oncologic, inclusiv rețelele regionale de centre de tratament.
- Este gândită ca un partener public–privat, cu posibilitatea de a fi testată prin proiecte pilot și extinsă ulterior la nivel național.
- Contribuie la crearea unei relații de parteneriat între pacient, aparținători și medici, oferind sprijin constant și reciprocitate empatică.
”România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană”, mesajul Ministrului Sănătății la Copenhaga
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Reuniunea Informală a Miniștrilor Sănătății din UE, organizată la Copenhaga, sub egida președinției daneze a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care oficialul a prezentat prioritățile și poziția României cu privire la creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.
„România are acum șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să își dezvolte capacități de producție moderne și să își întărească poziția în rețelele de cooperare regională. Este un drum al încrederii și al rezultatelor concrete. Încredere pentru pacienți, pentru medici și pentru societate. Rezultate pentru economie, pentru spitale și pentru România”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.
De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul sănătății la Copenhaga.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Potrivit acestuia, pin programul Orizont Europa 2026–2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare: „Sunt fonduri care pot fi canalizate către proiecte concrete, cu impact direct asupra pacienților și asupra economiei naționale.”
„Implementarea acestei strategii de relansare economică și de stimulare a industriei farmaceutice din țara noastră va contribui rapid nu doar la economia națională, ci și la îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidarea capacității de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităților în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene”, a mai specificat ministrul sănătății.
În urma lansării Strategiei Farmaceutice Europene în toamna anului 2020, Comisia Europeană a prezentat în aprilie 2023 un pachet de propuneri de modificare a legislației farmaceutice generale, precum și a regulamentelor privind medicamentele orfane și pediatrice. Aceste propuneri au fost analizate în cadrul Parlamentului European, care a adoptat o poziție de primă intenție pe 10 aprilie 2024, iar Consiliul UE și-a făcut cunoscut punctul de vedere în iunie 2025. După un prim trialog eșuat, care a avut loc pe 17 iunie, negocierile se reiau în această toamnă, cu obiectivul unui acord politic și al unui vot la începutul anului viitor, urmând ca implementarea să fie posibilă abia în 2029.
Ministrul Sănătății dă asigurări: Toate investițiile din sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că „toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană”.
„Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă”, a arătat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Ministrul a făcut trimitere la lucrările la noul corp de spital la Alba Iulia, un „proiect de 55 milioane de euro care merge înainte și va fi finalizat anul viitor!”.
„În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul județean, un proiect demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală a investiției este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfășurare, cu termen de finalizare anul viitor. Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate. La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.
Lista proiectelor vizate:
- noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
- laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
- construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara
- spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
- o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
- investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”
Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră.
„Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, obiectivul nostru este clar: sǎ creștem cu 50% producția internă de medicamente”, a declarat Rogobete.
În prezent, România dispune de 47 de fabrici de medicamente, iar prin noul program guvernamental ar trebui implementate măsuri menite să extindă și să modernizeze capacitățile de producție. Printre acestea se numără: deschiderea de noi linii de fabricație, stimularea construcției de unități de producție, investiții în cercetare/biotehnologie, dar și formarea de specialiști și dezvoltarea hub-urilor de inovație și distribuție.
Ministrul a subliniat că această strategie reprezintă „un pas prin care România trece de la dependență la siguranță și performanță”.
Potrivit oficialului, programul aduce beneficii atât pentru pacienți, care vor avea acces la medicamente critice fabricate în România, cât și pentru economie, prin crearea de noi locuri de muncă, atragerea de inestiții și creșterea competitivității.
„Eu cred că încrederea ne face bine și că faptele arată mai mult decât vorbele. Iar prin acest program demonstrăm că ne ținem de promisiuni”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
Anul trecut, fostul ministru al sănătății anunța că procentul din PIB pe care îl avea România, ca și producție de medicamente, era în jur de 1%, având ca obiectiv să ajungă la 3%.
Citiți și: ARPIM: Pentru o Românie productivă și competitivă în UE și OCDE, autoritățile și industria farmaceutică inovatoare trebuie să implementeze modele de stimulare a investițiilor
