ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru
Ministerul Afacerilor Externe salută bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului.
Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a Cartei ONU, la 24 octombrie 1945, prin ratificarea acestui document de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și majoritatea celor 51 de state semnatare ale documentului (membrii fondatori ai organizației).
„Mă alătur celebrării Zilei Națiunilor Unite, care marchează 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU. De aproape 70 de ani, România face parte din această familie globală și reafirm cu mândrie angajamentul nostru față de pace, drepturile omului și dezvoltarea durabilă – valorile care ne unesc pe toți”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I join in celebrating United Nations Day — marking 80 years since the UN Charter came into force. For nearly 70 years, Romania has been part of this global family and I proudly reaffirm our commitment to peace, human rights, and sustainable development — the values that unite us… pic.twitter.com/sZOmroKcsZ
— Toiu Oana (@oana_toiu) October 24, 2025
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, MAE amintește că sistemul ONU este alcătuit din șase organe principale, cu propriile structuri subsidiare, precum și dintr-o serie de fonduri, programe, agenții specializate și organizații conexe. În cei 80 de ani de existență, ONU a înregistrat multiple realizări majore, rezultat al acțiunii și cooperării statelor membre, al căror număr a sporit în permanență, ajungând în prezent la 193.
Printre aceste realizări se numără adoptarea a peste 560 de tratate multilaterale din toate domeniile de activitate, cum ar fi drepturile omului, acțiunea umanitară, dezarmarea și protecția mediului.
„Documente precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă sau Acordul de la Paris privind schimbările climatice sunt, de asemenea, expresia și rezultatul multilateralismului eficient și al vocației universale a ONU. Națiunile Unite au constituit, printre altele, și scena dobândirii de către numeroase țări a independenței naționale, în cadrul procesului de decolonizare, a dezvoltării arhitecturii globale a operațiunilor de pace, sau a coagulării răspunsului comunității internaționale la crizele de mediu. Totodată, organizației globale îi revine în continuare rolul de autoritate normativă în numeroase domenii de activitate”, subliniază MAE în comunicat.
Ministerul evidențiază și contextul internațional actual, despre care spune că reprezintă „o provocare majoră și pentru Organizația Națiunilor Unite”.
„Multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme se află în fața unei crize de încredere, ale cărei cauze sunt exacerbate de factori de diverse naturi, precum amploarea și suprapunerea crizelor globale (îndeosebi de securitate, umanitare și de mediu), unele acțiuni și decizii ale statelor membre care contravin Cartei ONU și dreptului internațional, sau deficitul cronic de finanțare a organizației globale”, mai arată MAE.
În pofida acestuia fapt, spune ministerul, „ONU își păstrează însă relevanța și actualitatea”.
„Un răspuns eficient la problemele globale, care se multiplică și se agravează, nu este posibil prin acțiune unilaterală. ONU este singurul for care, prin legitimitatea conferită de caracterul său universal și prin instrumentele variate de care dispune, poate conduce la răspunsurile adecvate la provocările actuale și de perspectivă. Acesta este, de altfel, și obiectivul pentru care a fost adoptat, în septembrie 2023, Pactul pentru Viitor, împreună cu cele două anexe: Pactul Digital Global și Declarația privind Generațiile Viitoare. În același sens, inițiativa UN80, lansată la începutul acestui an de Secretarul General António Guterres și aflată în curs de negociere și operaționalizare, urmărește adaptarea ONU la contextul actual și de perspectivă și eficientizarea activității acestuia”, continuă MAE.
În încheiere, Ministerul Afacerilor Externe reiterează angajamentul țării noastre față de promovarea multilateralismului, cu ONU în centru.
„România, pentru care anul 2025 marchează împlinirea a 70 de ani de când a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite, rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru. România va continua să susțină eforturile pentru adaptarea și reforma organizației, având ca scop îndeplinirea eficace a mandatului acesteia, pe toți pilonii săi de activitate”, conchide MAE.
CONSILIUL DE SECURITATE
Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său
Annalena Baerbock afirmă că reforma Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite este „de multă vreme necesară”, dar nu se așteaptă la progrese semnificative în timpul mandatului său de un an în funcția de președinte al Adunării Generale a ONU.
„Nu se va întâmpla în timpul mandatului meu”, a declarat Baerbock, fostul ministru german de externe, în podcastul Berlin Playbook al POLITICO. Progresul, a spus ea, trebuie să vină „în pași mici”, prin „mai multă transparență” și „cerințe de explicare a veto-urilor”.
La cea de-a 80-a aniversare a Cartei ONU, tratatul fondator al organizației, Baerbock a apărat cu tărie relevanța ONU, în ciuda dificultăților crescânde cu care se confruntă multilateralismul. „Fără Organizația Națiunilor Unite, nicio țară din lume nu ar fi mai sigură”, a afirmat ea.
Ea a subliniat că obiectivul trebuie să fie „depășirea blocajelor” și eficientizarea organizației — de exemplu, prin fuziunea agențiilor, creșterea personalului local și utilizarea inteligenței artificiale.
„Presiunea financiară asupra acestei organizații este atât de mare încât a devenit clar că trebuie să ne întrebăm cu mai multă urgență care sunt cu adevărat domeniile principale de activitate ale ONU”, a adăugat Baerbock.
În ceea ce privește succesorul secretarului general António Guterres, Baerbock a propus ca o femeie să conducă ONU. O organizație dedicată drepturilor femeilor și drepturilor omului „nu a reușit să aibă o femeie la conducere în 80 de ani”, a remarcat ea, ceea ce „nu mai este adecvat”.
În ceea ce privește rolul SUA în cadrul organizației, Baerbock a afirmat că încă vede un sprijin puternic și important pentru multilateralism, în ciuda agendei ferme „America First” a președintelui american Donald Trump.
Ea a adăugat că este esențial ca marile puteri să-și asume responsabilitatea și „să nu pună sub semnul întrebării Carta”. ONU rămâne „locul în care trebuie abordate controversele” și „dezvoltate soluții”.
Șefa diplomației române, discuție cu secretarul general al ONU despre războiul din Ucraina și reglementarea inteligenței artificiale
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Gueterres, în marja cele de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York.
Potrivit șefei diplomației române, discuțiile au vizat evoluțiile regionale generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar și inițiativele globale coordonate de ONU în domeniul reglementării și utilizării sigure a inteligenței artificiale.
Oana Țoiu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru o Organizație a Națiunilor Unite mai eficientă și angajamentul constant al Bucureștiului pentru consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli.
„România rămâne un partener activ al ONU în promovarea păcii, securității și dezvoltării durabile”, a mai subliniat ministrul român de externe.
Întâlnirea s-a înscris în seria de dialoguri bilaterale și multilaterale pe care oficialul român le are la New York, în contextul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU.
De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a susținut sâmbătă spre duminică intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni, oficialul român subliniind angajamentul ferm al României pentru multilateralism, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate europeană și globală.
România reafirmă sprijinul pentru multilateralism
Șefa diplomației române a început prin a evoca semnificația momentului aniversar, arătând că simpla prezență a statelor împreună în aceeași sală reprezintă „o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism”. Ea a precizat că România „stă ferm alături de Națiunile Unite la 80 de ani de la crearea lor și 70 de ani de la aderarea noastră”.
Totodată, ministrul a atras atenția asupra responsabilității colective. „Avem datoria să vedem ce funcționează, să vedem și ce nu funcționează și să acționăm în consecință”, a subliniat Oana Țoiu.
Ucraina și securitatea regională
O temă centrală a intervenției a vizat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
„De aproape patru ani asistăm la un război de agresiune pe scară largă împotriva Ucrainei, declanșat de Rusia, neinvitat și neprovocat, un război care a declanșat cea mai mare criză de securitate din istoria recentă a Europei și care provoacă ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat ministrul român.
Ea a condamnat și ultimele încălcări ale spațiului aerian suveran al Poloniei, Estoniei, Danemarcei și României prin „acțiuni iresponsabile menite să provoace”.
„Orice provocare comună ne unește mai mult. Știm și reafirmăm că suntem mai puternici împreună, că prosperitatea oricăruia dintre noi se bazează pe securitatea tuturor”, a arătat Oana Țoiu.
Ministrul a avertizat că războiul, dus atât prin mijloace convenționale, cât și hibride, „ar putea afecta securitatea maritimă în zona Mării Negre” și a accentuat că ONU trebuie să acționeze „cu convingerea că o pace justă și durabilă în Ucraina este în interesul tuturor”. În acest sens, a salutat „eforturile continue ale liderilor americani și europeni” și a făcut apel la „o încetare imediată, completă și necondiționată a focului”.
Republica Moldova, în centrul atenției
În contextul apropiatelor alegeri din Republica Moldova, șefa diplomației române a avertizat asupra ingerințelor externe. „În Republica Moldova, în aproximativ 12 ore de acum, se deschid secțiile de vot. Este, poate, cea mai importantă alegere legislativă de la independența țării”, a precizat Oana Țoiu.
Ea a denunțat faptul că „în perioada premergătoare acestor alegeri, am văzut rapoarte din Moldova care atestă o ingerință străină malignă și o dezinformare la o scară fără precedent, dirijate de Rusia prin proxy, din interior și din exterior”.
„Intenția este clară, de a le nega alegătorilor moldoveni dreptul legitim de a decide liber viitorul propriei țări. Vecinii noștri sunt o democrație tânără și vibrantă. Au dovedit curaj, reziliență și viziune. Dar acum sunt provocați cu instrumentele puternice ale unui stat autoritar”, a mai adăugat ministrul.
Angajamentul României pentru pace și securitate globală
Ministrul afacerilor externe a evidențiat că sprijinul României pentru Ucraina „a fost substanțial și cu multiple dimensiuni” și că acesta va continua „atât timp cât va fi necesar, pentru că securitatea lor și pacea de acolo sunt legate direct de propria noastră securitate și prosperitate”.
În plan global, Oana Țoiu a pledat pentru reformarea operațiunilor ONU de menținere a păcii și consolidarea încrederii în misiunile organizației. Totodată, a reafirmat sprijinul României pentru soluția celor două state în Orientul Mijlociu și pentru o tranziție energetică justă la nivel internațional.
Ministrul a conchis reamintind că România rămâne un susținător ferm al ONU.
„Puteți conta pe România, iar România contează pe Națiunile Unite”, a încheiat șefa diplomației române.
