ONU acordă ajutor de urgență în valoare de 45 de milioane de dolari pentru sistemul sanitar din Afganistan, aflat în pragul colapsului

Președintele american Joe Biden a diminuat șansele unui acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit, indicând doar că ”discuțiile continuă”, informează Politico Europe și BBC.

Premierul britanic, Boris Johnson, a avut marți o primă întâlnire la Casa Albă cu Joe Biden de când acesta din urmă a devenit președintele SUA, dar și cu vicepreședintele Kamala Harris, prilejuită de desfășurarea Adunării Generale a ONU în cadrul căreia cei doi au susținut discursuri centrate pe problema schimbărilor climatice și acțiunile pe care puterile lumii trebuie să le aibă în vedere pentru a opri această amenințare.

De altfel, acest subiect s-a numărat printre cele discutate, alături de ”situația din Afganistan, promovarea securității sanitare globale, sprijinirea democrației și a drepturilor omului, dezvoltarea unui viitor mai favorabil incluziunii pentru toate țările, evoluțiile din zona indo-pacific și rolul esențial al aliaților și partenerilor europeni, inclusiv NATO și UE”, informează un comunicat al Casei Albe.

”Regatul Unit și SUA sunt aliați de nădejde și cei mai apropiați parteneri. Vom fi alături pentru a ne proteja cetățenii și pentru a ne apăra valorile în întreaga lume”, a transmis Boris Johnson într-un mesaj publicat pe Twitter.

The UK and US are staunch allies and the closest of partners.

We will stand side-by-side to protect our people and defend our values around the world.

🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/XeRm5KXAhs

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 21, 2021