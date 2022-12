ONU: Aproape 18.000 de civili au fost uciși în războiul din Ucraina

Negociatorii au ajuns la un acord istoric în cadrul reuniunii Conferinței ONU privind Biodiversitatea COP15 de la Montreal, care va reprezenta cel mai important efort de protejare a terenurilor și oceanelor din lume, precum și asigurarea unei finanțări esențiale pentru salvarea biodiversității în țările în curs de dezvoltare, informează Euronews.

După patru ani de negocieri dificile, zece zile şi o noapte de maraton diplomatic, peste 190 de state au ajuns la un acord sub egida Chinei, preşedintele COP15, în pofida opoziţiei Republicii Democrate Congo.

Acest ”pact de pace cu natura”, numit ”Acordul Kunming-Montreal”, are drept scop protejarea suprafeţelor terestre, a oceanelor şi a speciilor în faţa poluării, degradării şi crizei climatice, potrivit AFP, citat de Agerpres.

”Acest acord oferă o bază solidă pentru o acțiune globală privind biodiversitatea, în completarea Acordului de la Paris privind clima. Acum, lumea dispune de o dublă cale de acțiune pentru o economie globală durabilă până în 2050. Într-adevăr, mai mult de jumătate din PIB-ul global depinde de serviciile ecosistemice. Comunitatea mondială are acum o foaie de parcurs pentru a proteja și reface natura și pentru a o utiliza în mod durabil – pentru generațiile actuale și viitoare. Iar investiția în natură înseamnă, de asemenea, combaterea schimbărilor climatice”, a salutat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ”rezultatul istoric al COP15”, ținând să mulțumească echipei UE de negociere, condusă de comisarul Virginijus Sinkevičius.

30% degraded ecosystems on land & sea to be restored by 2030

The Kunming-Montreal deal for Nature & people all over the world.

📣 WE. HAVE. A. DEAL!

We just sealed the deal on a new Global #Biodiversity Framework at #COP15 🌱

This is our Paris moment #ForNature – a historical day that will give us the chance to keep our 🌏 livable for generations to come#EUatCOP15 #ForOurPlanet pic.twitter.com/tdrCTccOO9

— EU Environment (@EU_ENV) December 19, 2022