ONU confirmă: Retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății va intra în vigoare la 6 iulie 2021

SUA au confirmat marţi că au notificat oficial ONU cu privire la retragerea americană din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). APreşedintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pe care o acuză că a gestionat greşit pandemia de coronavirus, a anunțat un senator american, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Notificarea va intra în vigoare după o perioadă de un an, pe 6 iulie 2021, au declarat mai mulți oficiali ai guvernului Statelor Unite, cel mai mare contribuabil al organizației, informează Hotnews.ro.

Această notificare a fost trimisă secretarului general al ONU, Antonio Guterres, “care este depozitarul pentru OMS”. Statele Unite, țară membră fondatoare a OMS în 1948, trebuie să îndeplinească două condiții pentru a se retrage din organizație: să respecte un termen de un an și să fie la zi cu contribuțiile.

“Congresul a primit notificarea că preşedintele a retras oficial Statele Unite din OMS în plină pandemie”, a scris pe Twitter Robert Menendez, membru democrat al Comisiei pentru relaţii externe din Senatul SUA, într-un anunț inițial.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020