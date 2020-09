ONU: Rusia, Turcia și Emiratele Arabe Unite, încălcări „flagrante” ale embargoului asupra armelor în Libia

Prim-ministrul britanic Boris Johnson și-a luat angajamentul de a se face dreptate cu privire la otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu agentul neurotoxic Novichok și a cerut explicații din partea Rusiei în acest caz, potrivit unei declarații pe Twitter.

În urma confirmării din partea Germaniei că liderul opoziției ruse a fost atacat cu agentul nervos Novichok, declanșând reacții de condamnare a incidentului în întreaga lume, Johnson a promis un răspuns internațional la incident.

„Este revoltător faptul că a fost folosită o armă chimică. Am văzut la prima mână consecințele mortale ale Novichok în Marea Britanie. Guvernul rus trebuie să explice acum ce s-a întâmplat cu domnul Navalnîi și vom colabora cu parteneri internaționali pentru a ne asigura că se face dreptate”, a scris șeful guvernului de la Londra, pe Twitter.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.

