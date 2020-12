Op-ed comun. Apostolos Tzitzikostas, Emil Boc și Adrian Teban: Nu ne putem permite să pierdem lupta împotriva schimbărilor climatice. Este nevoie de un model economic și social durabil și favorabil incluziunii

Intensificarea ambițiilor în materie de climă în timpul pandemiei de COVID-19

Sesiunea plenară a CoR din luna decembrie 2020

Proiect de articol de fond

al dlui Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii elene Macedonia Centrală,

al dlui Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca,

și al dlui Adrian Teban, primarul orașului Cugir

În aceste vremuri dificile, trebuie să desprindem învățămintele potrivite din criza provocată de pandemia de COVID-19, pentru a demara mai repede împreună procesul de redresare. Pandemia a demonstrat cât de vulnerabili și interconectați suntem cu toții. Trebuie să schimbăm direcția de acțiune, punând laolaltă toate eforturile noastre în Europa pentru a îndrepta către o societate cu adevărat durabilă, rezilientă și favorabilă incluziunii. Europa trebuie să accelereze tranziția verde, sprijinind fiecare regiune și oraș. Doar așa ne putem asigura că suntem în continuare în avangarda combaterii schimbărilor climatice la nivel mondial și că ne menținem poziția de lider în economia verde, creând locuri de muncă și sprijinind redresarea europeană.

Cele mai recente date arată că 2019 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Europa. Continentul nostru se încălzește mai repede decât media mondială. În timp ce, la nivel mondial, temperatura a crescut în medie cu 1,1°C față de perioada preindustrială, în Europa a crescut cu aproape 2,0°C. Cunoaștem cu toții consecințele: valuri mari de căldură, secete și stres hidric în aproape toate țările. Inundațiile, furtunile puternice și incendiile forestiere distrug peisajul nostru. Modelul nostru actual de viață are efecte devastatoare asupra climei, dar și implicații asupra sănătății noastre; poluarea atmosferică a cauzat decesul prematur al peste 400 000 de persoane anul trecut în UE.

A sosit momentul să accelerăm schimbarea în întreaga Europă, în fiecare regiune și oraș. Uniunea Europeană a ocupat și ocupă în continuare un loc de frunte la nivel mondial în ceea ce privește acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. În 2007, liderii UE au convenit asupra obiectivelor privind energia și clima 20-20-20 până în 2020. Cu un efort colectiv considerabil, UE și-a atins obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990. În ceea ce privește sursele regenerabile de energie, cele mai recente rapoarte confirmă că am depășit deja obiectivul de 20 %. Se preconizează că, anul acesta, energia din surse regenerabile va atinge între 22,8 % și 23,1 % din consumul final brut de energie în UE. Cu toate acestea, trebuie să asigurăm coerența cu Pactul verde european – noua strategie de creștere a UE care vizează realizarea unei UE neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, prin integrarea planurilor în sectoarele cele mai critice, cum ar fi energia, mediul, agricultura sau refacerea biodiversității. Trebuie eliminate subvențiile UE pentru combustibilii fosili și trebuie sprijinite toate regiunile carbonifere, pentru ca acestea să pună capăt dependenței de combustibilii fosili a locurilor de muncă și a economiilor locale.

Deși nu am reușit să atingem obiectivul de 20 % în materie de eficiență energetică, depunem toate eforturile necesare prin Inițiativa „Valul de renovări” – un nou pachet de politici al UE care sprijină renovarea aprofundată a parcului nostru imobiliar, crearea de locuri de muncă, revitalizarea comunităților locale, dar și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, realizarea de economii de energie și eradicarea sărăciei energetice. Mai presus de toate, am demonstrat în ultimele trei decenii că UE poate reconcilia creșterea economică cu reducerea substanțială a emisiilor de dioxid de carbon. Azi putem privi înapoi mulțumiți: am avut o creștere mai puternică, mai bună și mai puțin poluantă.

Summitul ONU privind schimbările climatice din 2020 de la Glasgow ar fi fost ocazia de a stabili obiective mai ambițioase în materie de climă. Ca reprezentantă a Președinției Consiliului Uniunii Europene și reprezentant al Comitetului European al Regiunilor – vocea orașelor și regiunilor din UE –, ne reafirmăm angajamentul față de Acordul de la Paris privind schimbările climatice și dorința noastră de a sprijini Pactul verde european în atingerea neutralității climatice până în 2050. Întrebarea nu mai este dacă acest lucru este necesar, ci cum să realizăm acest lucru. Avem nevoie de un consens european cu privire la trei vectori principali care să conducă la o nouă eră a creșterii durabile și a rezilienței: obiective climatice ambițioase, finanțarea și punerea în aplicare.

În ceea ce privește obiectivele climatice ambițioase, trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și să ne sporim angajamentele în consecință. În cadrul Președinției germane a UE – care a început la 1 iulie anul acesta și durează 6 luni – au fost prezentate noi obiective ambițioase în materie de energie, climă și mediu pentru 2030. Se urmărește, în fiecare țară, regiune și oraș, accelerarea realizării unei economii mai circulare, refacerea biodiversității și consolidarea rezilienței la viitoarele pandemii, creând, în același timp, locuri de muncă și reducând emisiile de dioxid de carbon. Mâine, șefii de stat și de guverne din UE se vor reuni pentru a decide dacă să adopte acest obiectiv. Punctul nostru de vedere este clar: un obiectiv minim de reducere a emisiilor cu 55 % până în 2030 în raport cu nivelurile din 1990 nu este doar realizabil, ci un factor esențial pentru redresarea durabilă de care avem nevoie.

În ceea ce privește finanțarea, nu mai putem aștepta. Consecințele pandemiei i-au împins pe cetățeni la marginea prăpastiei. Trebuie să ajungem, fără întârziere, la un acord final cu privire la bugetul pe termen lung al UE și la pachetul de redresare. Fondurile trebuie să fie operaționale până în prima jumătate a anului 2021. În caz contrar, va fi prea târziu pentru ca UE să contribuie la protejarea comunităților locale și la menținerea economiilor noastre. Propunerile actuale privind bugetul UE alocă 30 % acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Pachetul de redresare, Next Generation EU, prevede cel puțin 37 % cheltuieli legate de climă. Acesta este un pachet excepțional cu un mesaj clar: avem nevoie de o redresare verde pentru toate regiunile și orașele.

Pentru a realiza cu succes tranziția neutră din punct de vedere climatic, trebuie să conlucrăm cu toate nivelurile de guvernare, dar în special cu autoritățile locale și regionale. Orașele și regiunile s-au aflat în prima linie a luptei împotriva coronavirusului. Ele se află, de asemenea, în prima linie a situației de urgență legate de schimbările climatice și biodiversitate. Orașele și regiunile, insulele, zonele rurale și îndepărtate dau deja dovadă pe teren de mai multă ambiție în ce privește acțiunile climatice. Trebuie să le sprijinim în continuare la nivelul UE, pentru a garanta eficiența Pactului verde european și punerea sa în aplicare la nivel local.

Prin urmare, este esențial ca orașele și regiunile să fie implicate direct în elaborarea planurilor de redresare și în punerea în aplicare a investițiilor prioritare ale UE. De asemenea, este important să se consolideze mecanismele fondurilor de coeziune și regionale, pentru ca orașele și regiunile să aibă acces direct la resursele UE, tocmai pentru că autoritățile locale și regionale sunt cele mai în măsură să cunoască realitățile de pe teren.

Înainte de următoarea reuniune a Consiliului UE din 10 decembrie, trebuie să lăsăm la o parte diferențele și să ne îndreptăm împreună către un nou model economic și social durabil, rezilient și favorabil incluziunii. Pentru că ceea ce ne unește este mai important decât ceea ce ne separă. Pentru că uniți vom învinge pandemia. Și numai împreună vom câștiga o luptă pe care nu ne putem permite s-o pierdem: lupta împotriva schimbărilor climatice.