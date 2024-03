Op-ed | Janez Lenarčič, comisar european pentru gestionarea crizelor: Criza umanitară mondială este mai gravă ca niciodată. Iată ce trebuie să întreprindă comunitatea internațională pentru a îmbunătăți situația

Comisia Europeană va recomanda Consiliului să deschidă negocierile de aderare la UE cu Bosnia și Herțegovina, a anunțat președinta executivului european Ursula von der Leyen în fața eurodeputaților, reuniți în sesiune plenară la Strasbourg pentru a se pregăti, printre altele, pentru summitul Consiliului European din 21-22 martie.

The situation in Gaza has come to a tipping point.

All routes must be used to reach people in need.

This is where the Cyprus maritime corridor comes into play.

The EU will have a coordination team in Cyprus and will finance and steer the flow of goods. https://t.co/kwhRGGC2cF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024