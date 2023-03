Op-ed | Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE: De ce achiziționarea de muniție împreună va contribui la instaurarea unei păci juste în Ucraina

Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, condamnă reținerea în Rusia a jurnalistului american, Evan Gershkovich, acuzat de spionaj, și a criticat ”disprețul sistematic” pentru care Moscova îl manifestă față de libertatea presei.

”Jurnaliștilor trebuie să li se permită să-și manifeste profesia în mod liber și merită protecție. Autoritățile ruse demonstrează încă o dată disprețul sistematic față de libertatea presei”, a menționat Borrell într-un mesaj publicat pe Twitter.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2023