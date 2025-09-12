Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)

România a salutat vineri seară decizia NATO de a lansa operația “Eastern Sentry”/ “Santinela Estică”, cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale subliniind că Bucureștiul a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic.

NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.

„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.

„Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ministerul precizează că noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.

România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.

„Anunțul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe. Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența şi capacitatea de reacţie necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu.

Totodată, și Ministerul Afacerilor Externe a salutat lansarea noii activități de vigilență sporită pe Flancul Estic al NATO – Eastern Sentry.

Potrivit MAE, acest anunț este o reacție promptă a Alianței la violările repetate al spațiului aerian suveran al statelor Aliate.

Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice.

Această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilități aeriene cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor.

“Lansarea Eastern Sentry reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura și intensitatea amenințărilor la adresa securității Aliate. Este, în același timp, o nouă dovadă a solidarității Aliate și a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic”, a mai transmis Ministerul de Externe.