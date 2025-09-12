NATO
Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)
România a salutat vineri seară decizia NATO de a lansa operația “Eastern Sentry”/ “Santinela Estică”, cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale subliniind că Bucureștiul a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic.
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.
„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.
„Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul precizează că noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.
România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.
„Anunțul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe. Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența şi capacitatea de reacţie necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu.
Totodată, și Ministerul Afacerilor Externe a salutat lansarea noii activități de vigilență sporită pe Flancul Estic al NATO – Eastern Sentry.
Potrivit MAE, acest anunț este o reacție promptă a Alianței la violările repetate al spațiului aerian suveran al statelor Aliate.
Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice.
Această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilități aeriene cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor.
“Lansarea Eastern Sentry reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura și intensitatea amenințărilor la adresa securității Aliate. Este, în același timp, o nouă dovadă a solidarității Aliate și a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic”, a mai transmis Ministerul de Externe.
NATO
NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.
„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.
El a avertizat că „imprudența Rusiei în aer de-a lungul flancului nostru estic este în creștere” și a subliniat că NATO „este mereu pregătită să își apere teritoriul”.
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a confirmat că a emis ordinul de începere imediată a operațiunii. „Deși atenția noastră imediată este pe Polonia, această situație depășește granițele unei singure națiuni. NATO va continua să apere fiecare centimetru din teritoriul său”, a spus acesta, precizând că noua misiune va aduce o „abordare proaspătă” în fața unei amenințări de o amploare fără precedent.
Grynkewich a anunțat desfășurarea de avioane Rafale franceze, F-16 daneze și noi capacități de apărare antiaeriană terestră, elemente care vor necesita „un nou design defensiv”. El a adăugat că din experiența Ucrainei vor fi extrase lecții privind utilizarea senzorilor și a armelor cinetice și non-cinetice, în contextul discuțiilor privind un posibil „zid de drone” la nivel european.
De altfel, Franța și Regatul Unit s-au arătat pregătite să desfășoare avioane Rafale și Eurofighter, în timp ce Olanda va furniza două sisteme de apărare aeriană Patriot pentru a proteja hub-ul logistic al NATO de la Rzeszów, un punct cheie pentru sprijinul militar occidental acordat Ucrainei și care a fost pe radarul incursiunii ruse. Astfel, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia.
Întrebat dacă incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost intenționată, Rutte a evitat să dea un răspuns clar, spunând că evaluările sunt în desfășurare. „Indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, ele au fost oricum imprudente și inacceptabile”, a subliniat el.
Liderii NATO au transmis că reacția rapidă de la începutul săptămânii și lansarea „Santinelei Estice” sunt menite să transmită un semnal ferm că Alianța este pregătită să răspundă oricărei provocări și să consolideze apărarea colectivă pe flancul estic.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
În semn de solidaritate cu Polonia, România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a denunțat și atacurile anterioare cu drone din proximitatea granițelor României care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”.
NATO
Nume de cod “Dacian Fall”: 5.000 de militari din zece țări aliate participă la exercițiul NATO care va ridica la nivel de brigadă grupurile de luptă din România și Bulgaria
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.
Acest exercițiu militar era programat pentru luna mai a acestui an, însă a fost amânat în contextul alegerilor prezidențiale din România și a incertitudinii cauzate de direcția în care va merge România. Anunțul organizării acestor ample manevre militare vine în contextul în care NATO își adaptează reacția politică și strategică la episodul intruziunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, aparate doborâte de forțele poloneze și cele aliate.
Planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, exercițiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria), a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.
România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.
Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.
Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România.
Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO a fost înființat la 1 septembrie 2015, prin hotărârea Parlamentului României nr. 32 din 23 iunie 2015, și are misiunea de a coordona operațiile de apărare colectivă pe flancul sud-estic al NATO, în special în România și Bulgaria.
Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România a fost constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, ca element central al posturii de descurajare și apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina.
Grupul cuprinde aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania și reprezintă angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
NATO
Danemarca alege sistemul franco-italian SAMP/T în locul Patriot-ului american pentru a-și asigura apărarea antiaeriană terestră pe întreg teritoriul
Danemarca a decis să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, respingând oferta americană Patriot. Decizia este considerată o victorie strategică pentru Paris și o înfrângere diplomatică pentru președintele SUA, Donald Trump, relatează Politico.
„Forțele armate daneze construiesc o apărare antiaeriană terestră care poate proteja civilii, țintele militare și infrastructura critică de amenințările din aer”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării de la Copenhaga.
Odată cu înființarea Aripii de Apărare Aeriană în martie 2025, Forțele Armate Daneze au creat cadrul pentru noile investiții în sisteme de apărare aeriană și antirachetă.
„Situația actuală a politicii de securitate înseamnă că apărarea aeriană terestră este o prioritate absolută în dezvoltarea Forțelor Armate Daneze. Experiența din Ucraina arată că apărarea aeriană terestră joacă un rol crucial în protejarea, printre altele, a populației civile împotriva atacurilor rusești din aer. (…) Sunt foarte încântat că s-a luat o decizie împreună cu grupul de conciliere privind o investiție semnificativă în sisteme suplimentare de apărare aeriană terestră”, a declarat ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen.
Șeful Apărării, Michael Hyldgaard, a subliniat că „războiul din Ucraina demonstrează clar necesitatea unei apărări aeriene terestre moderne, care să fie formată din mai multe sisteme integrate și să ofere mai multe straturi în protecția spațiului aerian”.
Șeful departamentului de achiziții și logistică al Ministerului danez al Apărării, generalul-locotenent Per Pugholm Olsen, a adăugat că „decizia de a opta pentru mai mulți furnizori – decât unul sau doi – permite termene de livrare mai scurte”. „Aceasta înseamnă că ne putem atinge obiectivul de a avea o capacitate completă de apărare aeriană terestră cât mai repede posibil și, în acest fel, putem sprijini cel mai bine dezvoltarea rapidă a puterii de luptă daneze”, a explicat oficialul.
Competiția dintre SAMP/T și Patriot a fost urmărită îndeaproape, fiind văzută ca un test al disponibilității europenilor de a limita achizițiile din SUA pe fondul percepției legate de „imprevizibilitatea” lui Donald Trump. Relațiile Washington–Copenhaga sunt în prezent tensionate, după ce președintele american a amenințat în repetate rânduri cu anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.
Premierul francez Sébastien Lecornu, fost ministru al Apărării, a făcut lobby intens pentru promovarea SAMP/T, pe care l-a prezentat drept superior Patriot-ului. Danemarca devine astfel prima țară europeană, în afara Franței și Italiei, care cumpără acest sistem, produs de MBDA și Thales.
Achiziția s-a desfășurat pe două direcții. În iunie 2025, Copenhaga a decis să cumpere urgent sisteme cu rază medie de acțiune, care să fie operaționale cât mai curând. Ulterior, s-a decis achiziția în total a opt sisteme cu rază lungă și medie. Pentru sistemul cu rază lungă de acțiune, va fi achiziționat SAMP/T, produs în Italia, în timp ce pentru sistemele cu rază medie de acțiune, se va face o alegere între unul sau mai multe sisteme de la NASAMS, produs în Norvegia, IRIS-T, produs în Germania, și VL MICA, produs în Franța.
„Sistemele au fost selectate pe baza unei evaluări generale a factorilor operaționali, economici și strategici”, a subliniat Ministerul Apărării.
Costurile totale pentru achiziție și operare sunt estimate la 58 de miliarde de coroane (aproximativ 7,7 miliarde de euro).
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)
NATO lansează astăzi operațiunea „Santinela Estică” după incursiunea dronelor rusești în Polonia pentru a întări flancul estic al Alianței
Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, semnalează secretarul american al Energiei: Ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”
Utilizatorii din UE vor avea controlul asupra datelor din dispozitivele lor conectate în baza Legii privind Datele
Nume de cod “Dacian Fall”: 5.000 de militari din zece țări aliate participă la exercițiul NATO care va ridica la nivel de brigadă grupurile de luptă din România și Bulgaria
UE alocă încă 40 de milioane de euro pentru a proteja civilii ucraineni de frigul iernii: Trebuie să rămânem uniți în solidaritate
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Ilie Bolojan: Opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate din PNRR, transferate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027
Ministrul Finanțelor, maraton de întâlniri cu finanțatorii de pe Wall Street, cu o „contribuție semnificativă la promovarea României în fața investitorilor internaționali”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA4 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- EDITORIALE5 days ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial