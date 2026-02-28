IRAN
Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.
Liderul de la Casa Albă afirmă că operațiunea ar fi fost posibilă prin utilizarea serviciilor americane de informații și a unor „sisteme extrem de sofisticate de urmărire”, în cooperare strânsă cu Israelul. „Nu a existat nimic ce el, sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, să poată face”, a adăugat Trump.
Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.
Donald Trump și-a exprimat speranța că IRGC și forțele de poliție „se vor alătura pașnic patrioților iranieni” pentru a readuce țara „la măreția pe care o merită”. Totodată, liderul american a anunțat că bombardamentele „grele și de precizie” vor continua neîntrerupt „pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar” pentru atingerea obiectivului declarat de „pace în întreg Orientul Mijlociu și, într-adevăr, în lume”.
Până la acest moment nu existau confirmări independente privind decesul ayatollahului Ali Khamenei.
INTERNAȚIONAL
Iranul trebuie „să facă concesii majore și să adopte o schimbare radicală de atitudine” pentru a evita un atac american, apreciază ministrul francez de externe
Ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a apreciat într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation că Iranul trebuie să „facă concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Statele Unite s-au pus în situația de a lansa o operațiune militară împotriva Iranului. În paralel, au propus negocieri regimului care trebuie, în mod imperativ, să le valorifice, să facă concesii majore și să adopte o schimbare radicală de atitudine”, a declarat Barrot.
„Iranul trebuie să înceteze să mai fie o amenințare pentru mediul său regional și pentru interesele noastre de securitate, iar poporul iranian trebuie să își recâștige libertatea”, a adăugat el, cerând ca „regimul să pună capăt opresiunii, să elibereze deținuții, să înceteze execuțiile și să restabilească internetul”.
Președintele american Donald Trump a declarat recent că o flotă navală „masivă” condusă de portavionul Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian.
În urmă cu câteva săptămâni, liderul american a sugerat că este vremea ca noi lideri să preia controlul în Iran, într-un mesaj ce pare o amenințare la adresa domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.
Într-o primă reacție la avertismentele americane, Uniunea Europeană, prin vocea Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate Kaja Kallas, a semnalat că „regiunea nu are nevoie de un nou război”.
Autoritățile iraniene au recurs la reprimarea violentă a protestelor care au izbucnit în țara din Orientul Mijlociu. Numărul persoanelor decedate variază între 3000 și 22.000, potrivit The Guardian. Alte estimări furnizate de medici din afara Iranului ajung până la 33.000 sau mai mult.
Apărătoare și promotoare a drepturilor omului și democrației, UE a decis să aibă o abordare coercitivă, dar prin sancțiuni, impunând măsuri restrictive împotriva Iranului.
Între timp, Iranul și-a intensificat avertismentul către Washington duminică, amenințând cu un război regional în cazul în care Statele Unite vor lansa o acțiune militară, informează Politico Europe.
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă forțele americane vor ataca Iranul, consecințele se vor răspândi în tot Orientul Mijlociu, potrivit agenției Tasnim.
„Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional”, a declarat liderul în vârstă de 86 de ani, potrivit sursei citate.
IRAN
O “armadă masivă” se îndreaptă “rapid, cu mare putere și un scop clar spre Iran”, avertizează Trump: Veniți la masa negocierilor. Următorul atac va fi mult mai grav
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o flotă navală „masivă”, condusă de portavionul Abraham Lincoln, se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian.
„O armadă navală masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și un scop clar”, a transmis Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, precizând că este vorba despre o desfășurare mai amplă decât cea realizată anterior în Venezuela și că forțele americane sunt „pregătite, dispuse și capabile să își îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă va fi necesar”.
Liderul de la Casa Albă a făcut un nou apel către Iran să revină la masa negocierilor și să accepte un acord care să excludă în mod explicit dezvoltarea armelor nucleare. „Sperăm ca Iranul să vină rapid la masa negocierilor și să negocieze un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial”, a afirmat Trump.
În declarația sa, președintele american a evocat și precedente confruntări militare cu Iranul, susținând că refuzul Teheranului de a negocia în trecut a dus la o operațiune militară majoră.
„Așa cum i-am spus Iranului și înainte: încheiați un acord. Nu au făcut-o și a urmat ‘Operațiunea Midnight Hammer’, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai grav”, a avertizat el, adăugând: „Nu faceți să se întâmple din nou”.
Liderul de la Casa Albă a făcut astfel trimitere la atacurile din vara anului trecut, când Forțele Aeriene ale SUA și Marina americană au lansat mai multe lovituri asupra unor instalații nucleare din Iran, inclusiv instalația de îmbogățire a combustibilului de la Fordow, instalația nucleară de la Natanz și un sit nespecificat din Isfahan, folosind peste zeci de bombe purtate de bombardierele stealth Northrop Grumman B-2 Spirit, precum și Tomahawk lansate din submarine.
Declarațiile lui Trump vin într-un context de tensiuni sporite între Washington și Teheran, pe fondul disputelor legate de programul nuclear iranian și al instabilității regionale din Orientul Mijlociu.
Statele Unite au desfășurat în Golf forțe militare suplimentare în contextul protestelor iranienilor împotriva regimului ayatollahilor, reprimate sângeros.
Protestele din Iran, declanșate la sfârșitul lunii decembrie 2025, s‑au transformat într‑o mișcare largă de contestare a regimului clerical, cu demonstrații în numeroase orașe mari. Autoritățile au răspuns cu o represiune dură, întrerupând internetul la nivel național și utilizând muniție reală împotriva protestatarilor, ceea ce a dus la un număr mare de morți și arestări. Grupurile pentru drepturile omului și surse independente sugerează că mii de civili ar fi fost uciși, mult peste cifrele oficiale recunoscute de autorități, iar ONG‑uri raportează violări grave ale drepturilor omului.
Pe acest fond, președintele american a amenințat Iranul cu lovituri militare, liderul de la Casa Albă sugerând inclusiv o posibilă schimbare a regimului ayatollahilor condus de Ali Khamenei.
IRAN
MAE a ridicat la maxim avertismentul de călătorie în Iran pentru români: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA, pe orice rută sigură existentă
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ridicarea nivelului avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim, 9/9 – „PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”, în contextul deteriorării situației de securitate și al riscului crescut de escaladare. Precizări similare au venit și din partea Italiei și Poloniei pentru cetățenii celor două țări.
“MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români aflați pe teritoriul Republicii Islamice Iran să părăsească imediat această țară, folosind orice rută sigură disponibilă. Potrivit informațiilor existente în prezent, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian”, precizează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Totodată, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că cetățenii români care au deja planificate călătorii în Iran în perioada următoare sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.
“MAE recomandă, de asemenea, cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, apelând numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +98 21 77647570. Ministerul precizează că, în prezent, acest număr funcționează exclusiv prin apel GSM, apelurile efectuate prin aplicații de mesagerie fiind imposibile din cauza lipsei accesului la internet. În situația în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea ambasadei, aceștia pot apela alternativ numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență”, transmite sursa citată.
Avertismentul Ministerului de Externe de la București coincide cu declarații ale unor oficiali europeni pentru Reuters, potrivit cărora o intervenție militară a SUA în Iran va avea loc cel mai probabil în următoarele 24 de ore.
Precizările MAE au venit după ce ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a convocat miercuri o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu. Discuțiile au vizat analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune și evaluarea scenariilor posibile, precum și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională.
Citiți și "Ajutorul este pe drum", afirmă Trump, îndemându-i pe patrioții iranieni să continue protestele: "Make Iran Great Again"
În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important.
“În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a precizat ministrul Oana Țoiu.
La București, Ministerul Afacerilor Externe a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. Totodată, la Teheran, misiunea României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.
Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran. MAE menține un contact constant cu aceștia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice.
Protestele din Iran au izbucnit în decembrie anul trecut, alimentate de furia publică față de situația economică dură a țării. În doar câteva zile, acestea s-au transformat însă într-o opoziție deschisă față de conducerea clericală a statului.
Manifestațiile anti-guvernamentale au continuat, pe fondul informațiilor privind spitale suprasolicitate și al unui apel lansat de armata iraniană către cetățeni, prin care li se cere să dejudece „comploturile inamicului”.
Potrivit celor mai recente estimări, aproximativ 2.000 de omeni au fost omorâți în protestele din ultimele zile, relatează Reuters.
Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii”
„Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt extrem de periculoase”, avertizează Kallas: UE colaborează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor
Evoluțiile din Iran sunt profund îngrijorătoare, avertizează liderii UE: „Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere maximă”
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate”
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă
Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite
Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea României în Iran și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță
Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
