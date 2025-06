Operațiunea “Pânza de Păianjen” va rămâne “în cărțile de istorie”, afirmă Zelenski după atacul la scară largă al Ucrainei împotriva a 40 de bombardiere rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat duminică atacurile asupra bombardierelor strategice rusești, numindu-le “strălucitoare”, după ce operațiunea “Pânza de Păianjen” pregătită timp de un an și jumătate de către armata ucraineană s-a soldat cu un atac la scară largă fără precedent înainte de negocierile cu Rusia de la Istanbul.

“Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasyl Maliuk, a prezentat un raport privind operațiunea de astăzi. Un rezultat absolut strălucit. Un rezultat obținut exclusiv de Ucraina. Un an, șase luni și nouă zile de la începutul planificării până la executarea efectivă”, a scris Zelenski pe X.

El a subliniat că a fost “cea mai lungă operațiune” a Ucrainei și că cei implicați în pregătirea acesteia “au fost retrași de pe teritoriul rus la timp”.

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw

Președintele ucrainean a declarat că a instruit Serviciul de Securitate să împărtășească cu publicul detaliile și rezultatele operațiunii care pot fi dezvăluite, adăugând că nu totul poate fi dezvăluit pentru moment.

Ulterior, liderul de la Kiev a precizat că “biroul” operațiunii ucrainene pe teritoriul Rusiei era situat chiar lângă sediul FSB, într-una din regiunile sale.

Today, a brilliant operation was carried out. The preparation took over a year and a half. What’s most interesting, is that the “office” of our operation on Russian territory was located directly next to FSB headquarters in one of their regions.

In total, 117 drones were used in… pic.twitter.com/tU0SMN9jdB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025