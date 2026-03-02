SUA
Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri
Președintele american Donald Trump a descris duminică, în declarații acordate mai multor instituții media, o operațiune militară „de patru săptămâni” în Iran, a vorbit despre eliminarea a „48 de lideri iranieni” și a avertizat că sunt posibile noi pierderi americane, după moartea a trei militari SUA.
Într-un interviu telefonic acordat publicației britanice Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, unde se află de vineri seara, Trump a susținut că ofensiva avansează rapid.
„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, așa că – oricât de puternic este Iranul, țara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat președintele american, potrivit AFP, scrie Agerpres.
Președintele SUA a reacționat și la moartea a trei militari americani în conflictul cu Iranul, într-un interviu telefonic pentru NBC News. „Trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa ceva. Avem trei, dar ne așteptăm la pierderi, dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”, a declarat el.
Într-o altă declarație pentru Daily Mail, Trump a avertizat că „acest lucru s-ar putea întâmpla din nou”, referindu-se la posibile victime suplimentare în rândul forțelor americane.
Pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a anunțat noi acțiuni militare. „Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat nouă nave iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le vânăm pe restul”, a scris el. „Într-un atac separat, le-am distrus în mare parte centrul de comandă naval”, a adăugat Trump.
Președintele american Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului, anunțat printr-un mesaj video înregistrat. Nici șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și nici secretarul de stat Marco Rubio nu au susținut apariții publice în acest interval.
Trump a afirmat totodată că este dispus să discute cu liderii iranieni, fără a preciza la cine se referă. „Liderii iranieni vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei”, a declarat el pentru publicația The Atlantic. „Majoritatea acestor oameni sunt morți. Unii dintre cei cu care negociam sunt morți”, a adăugat președintele american, susținând că liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”.
Într-un interviu pentru CNBC, Trump a afirmat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine” și „mai rapid decât se aștepta”.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.
Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.
La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
INTERNAȚIONAL
SUA vor răspunde cu „o forță fără precedent” în cazul unor represalii iraniene, avertizează Donald Trump
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor lovi Iranul cu o forță fără precedent, în cazul în care Teheranul va lansa un atac „mai puternic decât oricând până acum”, așa cum ar fi anunțat.
„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât a lovit vreodată înainte. Ar fi mai bine să nu facă acest lucru, pentru că dacă o fac, îi vom lovi cu o forță fără precedent!”, a postat Trump pe platforma sa Truth Social.
Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.
Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.
IRAN
Operațiunea “Epic Fury”: Donald Trump confirmă moartea ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.
„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.
Liderul de la Casa Albă afirmă că operațiunea ar fi fost posibilă prin utilizarea serviciilor americane de informații și a unor „sisteme extrem de sofisticate de urmărire”, în cooperare strânsă cu Israelul. „Nu a existat nimic ce el, sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, să poată face”, a adăugat Trump.
Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.
Donald Trump și-a exprimat speranța că IRGC și forțele de poliție „se vor alătura pașnic patrioților iranieni” pentru a readuce țara „la măreția pe care o merită”. Totodată, liderul american a anunțat că bombardamentele „grele și de precizie” vor continua neîntrerupt „pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar” pentru atingerea obiectivului declarat de „pace în întreg Orientul Mijlociu și, într-adevăr, în lume”.
Confirmarea decesul ayatollahului Ali Khamenei a venit și din partea presei iraniene de stat.
Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politica internă și ghidând relațiile externe, relatează Reuters.
Khamenei a menținut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, zdrobind ambițiile președinților aleși care căutau politici mai deschise acasă și în străinătate. Sub conducerea sa, autoritățile au înăbușit protestele repetate și au marginalizat reformiștii care făceau presiuni pentru o confruntare mai redusă cu Occidentul.
Iranul a devenit o forță regională anti-SUA puternică sub conducerea lui Khamenei, extinzându-și influența în Orientul Mijlociu. El a susținut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale și cu președintele pragmatist Hassan Rouhani, care a atenuat pentru scurt timp izolarea Iranului. Dar tensiunile au crescut după ce președintele SUA, Donald Trump, a abandonat acordul în 2018 și a reintrodus sancțiunile.
De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul și-a văzut aliații slăbiți. Hamas și Hezbollah au suferit lovituri grele din partea Israelului, în timp ce președintele sirian Bashar al-Assad, susținut mult timp de Teheran, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.
Postul de lider suprem a fost creat după revoluția din 1979 și a fost înscris în constituția Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra președintelui și a parlamentului. Adunarea Experților, un organism clerical de 88 de membri verificat de un consiliu de supraveghere dur, aliniat cu Khamenei, selectează oficial liderul.
INTERNAȚIONAL
Trump confirmă o “operațiune militară majoră” în Iran pentru anihilarea “amenințărilor iminente” ale regimului ayatollah și îndeamnă poporul iranian să preia controlul “propriului destin”
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
„Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni majore de luptă în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri, teribili”, a declarat Trump, susținând că activitățile Teheranului „pun în pericol în mod direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.
Președintele american a acuzat regimul iranian că, timp de „47 de ani”, a purtat „o campanie neîntreruptă de vărsare de sânge și crime în masă” împotriva Americii, amintind criza ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran, atentatul din 1983 asupra cazărmii pușcașilor marini din Beirut și atacul asupra USS Cole. „A fost terorism în masă și nu vom mai tolera asta”, a spus Trump, adăugând că proxy-urile susținute de Iran au lansat „nenumărate atacuri” împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu și a navelor aflate în rutele maritime internaționale.
Citiți și Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune
În același discurs, liderul american a reiterat poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian.
„A fost întotdeauna politica Statelor Unite, în special a administrației mele, ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară. O voi spune din nou: nu pot avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat el. Trump a invocat o operațiune anterioară, denumită „Midnight Hammer”, susținând că aceasta ar fi distrus infrastructuri nucleare iraniene la Fordow, Natanz și Isfahan, și a acuzat Teheranul că a refuzat în mod repetat un acord.
„Au respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem tolera asta”, a declarat președintele american.
În ceea ce privește obiectivele actualei intervenții, Trump a anunțat o campanie extinsă împotriva capabilităților militare iraniene. „Vom distruge rachetele lor și vom rade la pământ industria lor de rachete; va fi complet, din nou, anihilată. Le vom anihila marina”, a spus el. Totodată, a promis că Statele Unite „se vor asigura că Iranul nu obține o armă nucleară”, subliniind că „este un mesaj foarte simplu: nu vor avea niciodată o armă nucleară”.
Președintele american a admis posibilitatea unor pierderi în rândul militarilor americani, afirmând că „viețile unor eroi americani curajoși pot fi pierdute și putem avea victime”, dar a descris intervenția drept „o misiune nobilă”, desfășurată „nu pentru prezent; o facem pentru viitor”.
Într-un mesaj direct adresat structurilor de forță iraniene, Trump a transmis un ultimatum. „Membrilor Gardienilor Revoluției Islamice, Forțelor Armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și veți avea imunitate completă sau, în caz contrar, veți înfrunta moartea sigură. Așadar, depuneți armele; veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moartea sigură”, a declarat el.
De asemenea, liderul de la Casa Albă s-a adresat direct populației iraniene, îndemnând-o să rămână în locuințe pe durata operațiunilor. „Rămâneți la adăpost, nu părăsiți locuințele; este foarte periculos afară — bombele vor fi lansate peste tot”, a spus Trump, adăugând că, după încheierea intervenției, „preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați”.
El a susținut că momentul actual reprezintă „probabil singura voastră șansă pentru generații întregi” și a afirmat că „America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare”.
„Când vom termina, preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi. Mulți ani ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vreți, așa că să vedem cum răspundeți. America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să eliberați viitorul prosper și glorios care este aproape, la îndemâna voastră. Acesta este momentul pentru acțiune; nu îl lăsați să treacă”, a conchis Trump.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Regatul Unit va permite SUA să folosească baze britanice pentru lovituri defensive asupra Iranului, anunță Starmer: Experții din Ucraina vor ajuta la doborârea dronelor iraniene
Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri
Oana Țoiu, după reuniunea miniștrilor de externe din UE privind conflictul din Iran: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță
Iulian Chifu: Apusul regimului Ayatollahilor – În Iran, un război de referință pentru Orientul Mijlociu
Nu există indicii privind o amenințare militară la adresa României, transmite MApN pe fondul situației din Iran: Sistemul de la Deveselu asigură protecția balistică
Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”
După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță”
“România este în deplină siguranță”, asigură Nicușor Dan pe fondul situației din Orientul Mijlociu
Belgia, în colaborare cu Franța, a confiscat, în Marea Nordului, un petrolier aparținând „flotei fantomă” a Rusiei: „Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare ale războiului”
„Dominoul dictatorilor înlăturați trebuie să continue, iar căderea lui Putin într-o bună zi este inevitabilă”, consideră ministrul ucrainean de externe
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE1 week ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA3 days ago
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică
-
SĂNĂTATE1 week ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
COMISIA EUROPEANA4 days ago
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
-
ENGLISH1 week ago
Nicușor Dan’s visit to the US – “an independence of mind in Romania”, says James Carafano (Heritage): Trump is “an old man in a hurry” who needs a capable Europe in the race with China and Russia