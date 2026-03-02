Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri

Președintele american Donald Trump a descris duminică, în declarații acordate mai multor instituții media, o operațiune militară „de patru săptămâni” în Iran, a vorbit despre eliminarea a „48 de lideri iranieni” și a avertizat că sunt posibile noi pierderi americane, după moartea a trei militari SUA.

Într-un interviu telefonic acordat publicației britanice Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, unde se află de vineri seara, Trump a susținut că ofensiva avansează rapid.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, așa că – oricât de puternic este Iranul, țara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat președintele american, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Președintele SUA a reacționat și la moartea a trei militari americani în conflictul cu Iranul, într-un interviu telefonic pentru NBC News. „Trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa ceva. Avem trei, dar ne așteptăm la pierderi, dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”, a declarat el.

Într-o altă declarație pentru Daily Mail, Trump a avertizat că „acest lucru s-ar putea întâmpla din nou”, referindu-se la posibile victime suplimentare în rândul forțelor americane.

Pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a anunțat noi acțiuni militare. „Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat nouă nave iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le vânăm pe restul”, a scris el. „Într-un atac separat, le-am distrus în mare parte centrul de comandă naval”, a adăugat Trump.

Președintele american Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului, anunțat printr-un mesaj video înregistrat. Nici șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și nici secretarul de stat Marco Rubio nu au susținut apariții publice în acest interval.

Trump a afirmat totodată că este dispus să discute cu liderii iranieni, fără a preciza la cine se referă. „Liderii iranieni vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei”, a declarat el pentru publicația The Atlantic. „Majoritatea acestor oameni sunt morți. Unii dintre cei cu care negociam sunt morți”, a adăugat președintele american, susținând că liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”.

Într-un interviu pentru CNBC, Trump a afirmat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine” și „mai rapid decât se aștepta”.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.