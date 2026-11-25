Companiile care dezvoltă tehnologii cu aplicabilitate atât civilă, cât și militară au posibilitatea de a accesa finanțare și de a dezvolta parteneriate internaționale prin programele de inovare ale NATO. Oportunitățile oferite de aceste programe, atragerea investițiilor și dezvoltarea industriei tehnologice românești au fost printre subiectele abordate în cadrul „Romania Dual-Use Technology Forum 2026 – Tech, Security & Business”, organizat marți, 24 noiembrie 2026, la Senatul României, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și The Diplomat-Bucharest.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri și comunității de cercetare pentru a discuta despre modul în care România își poate valorifica expertiza tehnologică, inclusiv în domeniul securității și apărării.

În mesajul transmis cu prilejul forumului, Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a subliniat importanța unui cadru legislativ predictibil, care să susțină inovarea și investițiile, precum și necesitatea transpunerii rezultatelor cercetării în soluții cu aplicabilitate practică.

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a evidențiat potențialul României în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare, făcând referire la competențele existente în inteligența artificială și tehnologiile blockchain.

În cadrul intervenției sale, acesta a prezentat oportunitățile de care pot beneficia companiile românești prin NATO Innovation Fund și NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

Tot în cadrul forumului, ICI București și IBM au semnat un protocol de colaborare pentru identificarea și dezvoltarea unor inițiative comune de cercetare și inovare.

Printre potențialele domenii de cooperare se numără inteligența artificială, calculul cuantic și securitatea cibernetică.

Romania Dual-Use Technology Forum 2026 a oferit o platformă de dialog privind rolul strategic al tehnologiilor emergente, programele de inovare ale NATO, oportunitățile de investiții și cooperarea dintre sectorul public și cel privat din România.

Discuțiile au evidențiat importanța dezvoltării unui ecosistem tehnologic național competitiv, capabil să contribuie la consolidarea rezilienței tehnologice la nivel european și euroatlantic.