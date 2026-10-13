Oportunitățile de colaborare între mediul de cercetare și cel de afaceri din România și Israel, printre temele discutate de directorul general al ICI București cu șefa Misiunii Economice a Israelului în România și Ucraina

Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a primit vizita șefei Misiunii Economice a Israelului în România și Ucraina din cadrul Ministerului Economiei și Industriei din Israel, Stav Cohen.

Potrivit unei informări a institutului, discuțiile au vizat domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și digitalizarea, precum și oportunitățile de colaborare între mediul de cercetare și cel de afaceri din România și Israel.

Întâlnirea reprezintă continuarea discuțiilor privind oportunitățile de cooperare în domeniul cercetării și al tehnologiei.

ICI București și Misiunea Economică a Israelului colaborează de mai mulți ani, iar dialogul dintre cele două organizații a vizat și posibilitatea dezvoltării unor noi inițiative comune.