Opriți demonii urii de rasă!
de Dan Cărbunaru
Un nou tip de violență izvorăște din valul de ură din rețelele sociale, alimentat cu sârg de unii care au jurat să reprezinte interesele României. După mașinile aruncate în aer în atentate mafiote, după clanurile interlope care se vânează pe stradă cu săbii, topoare sau pistoale, după ce femeile sunt sluțite, bătute și chiar ucise de partenerii lor, iată că în Capitala țării avem un cetățean din Bangladesh, un om care muncea, lovit în față de un tânăr care credea că astfel pune capăt invaziei și își eliberează patria.
România este atât de liberă, iar cetățenii săi atât de liberi, încât cineva, oricine, își poate permite să pocnească un om pentru că are altă culoare, pentru că livrează mâncare, pentru că i-a ieșit în față. Să ne înțelegem – cei o sută de mii de cetățeni extracomunitari acceptați legal să acopere, anual, lipsa de forță de muncă pe care angajatorii români o resimt de multă vreme, îndeplinesc toate condițiile în conformitate cu procedurile garantate de statul român. Ei nu răpesc niciun loc de muncă al românilor, așa cum nici ajutoarele pentru refugiații ucraineni nu lasă flămând vreun român.
A da vina pe cel diferit a dus la genocid și exterminare în secolul trecut. Nu are unde duce în altă parte nici azi. Perioada care vine va pune sub mare presiune țesutul nostru social, din cauza măsurilor de austeritate, creșterii taxelor și impozitelor și inflației. Cu cât apele vor fi mai tulburi, cu cât ura se va impregna în mințile și sufletele românilor, cu atât mai vulnerabili vom deveni ca țară.
Stimați politicieni – opriți răspândirea urii. Nu asistați indiferenți la propagarea ei. Demonii urii de rasă nu au ce căuta într-o societate europeană, în care valorile fundamentale țin de respectarea deminității umane și mai ales a celui diferit de noi – ca piele, religie, convingeri, statut social.
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități
de Vasile Asandei,
Director General ADR Nord-Est
Președinte ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România
România are acum o șansă unică: să transforme noul exercițiu financiar european într-un adevărat plan de dezvoltare pentru comunități și pentru întreaga țară. Noul cadru financiar european 2028–2034 nu este doar o discuție despre cifre și bugete, ci o șansă reală de a schimba felul în care se dezvoltă comunitățile noastre.
Salut inițiativa președintelui României, domnul Nicușor Dan, de a deschide un proces intern de reflecție privind direcțiile de dezvoltare ale țării noastre în următorul exercițiu financiar, în paralel cu negocierile pentru viitorul buget multianual al Comisiei Europene. Este un moment de răscruce pentru România și cred că este responsabilitatea noastră să venim cu soluții clare, eficiente și realiste.
În iulie 2025, Comisia Europeană a publicat propunerile pentru cadrul financiar 2028–2034. România are în față un buget de aproximativ 60 miliarde de euro și, mai ales, șansa de a juca un rol cheie la masa deciziilor. Aceasta nu este doar o cifră, ci și o oportunitate strategică de a construi un viitor mai bun pentru oameni și comunități. Acest exercițiu financiar se va baza pe un plan unic de țară denumit: Parteneriat Național- Regional. Asta înseamnă că va trebui să gândim foarte bine prioritățile noastre de dezvoltare, nevoile de finanțare ,… toate acestea într-o complementaritate bine structurată între nevoile și prioritățile naționale strategice și cele regionale, respectiv ale comunităților locale.
Cred că această șansă trebuie abordată prin prisma a trei direcții esențiale:
1. Alinierea la prioritățile strategice naționale – care dau consistență viziunii de dezvoltare a țării.
2. Dezvoltarea comunităților locale – care au nevoie de resurse și reguli simple pentru a implementa proiecte ce schimbă viața oamenilor.
3. Sprijinirea antreprenorilor și a sectorului privat – pentru că fără IMM-uri dinamice și inovatoare, nu putem vorbi despre creștere sustenabilă.
Din experiența noastră regională, am învățat că atunci când comunitățile sunt nevoite să alerge între programe și finanțatori, energia lor se disipă, fiind o provocare pentru o primărie, spre exemplu sau pentru un consiliu județean, care, pe de o parte, trebuie să aibă o strategie și o listă de proiecte prioritare, iar pe de altă parte, trebuie să alerge după diverse programe, linii de finanțare, regulamente, instituții diferite care le gestionează, etc.
De aceea, propun să gândim diferit acest proces și să pornim de la firul ierbii, ajutând comunitățile să-și definească o strategie clară, indicatorul fiind: „cum vrem să arate localitatea noastră peste 7 ani?” – și să le oferim acces la finanțare unitară (pe cât posibil un singur finanțator sau un număr foarte redus de finanțatori), predictibilă și simplificată.
Pe de altă parte, pentru mediul privat, soluția ar fi crearea unor fonduri regionale de investiții – adevărate One Stop Shop pentru antreprenori în care aceștia și-ar putea găsi răspunsuri și soluții la provocările prezentului și viitorului – care să cumuleze mai multe surse de finanțare, sau chiar toate existente pentru sectorul privat, combinând finanțarea europeană, cu sprijin din alte perspective, la fel de importante, precum pătrunderea pe noi segmente de piață, digitalizare, marketing, inovare și internaționalizare. Un parteneriat real pentru dezvoltare pe termen lung!
Mesajul meu este clar: România are nevoie de o strategie de țară, dar aceasta trebuie să fie construită pornind de la oameni și comunități. Ar trebui să aibă la bază complementaritatea între sursele de finanțare și să facă din parteneriatul public-privat un motor al dezvoltării. Dacă vom reuși să facem acest lucru, noul exercițiu financiar european nu va fi doar despre alocări bugetare, ci despre transformarea profundă a regiunilor și despre un viitor mai bun pentru fiecare cetățean.
Iulian Chifu: Nemultumiți, dezamăgiți, absenteiști. Ura suicidară în politică și alegeri
de Iulian Chifu*
Republica Moldova se apropie de alegeri cruciale la 28 septembrie. Această perspectivă, alături de evoluțiile interne și dificultățile procesului de de-construcție a sistemului oligarhic post-sovietic și a dependenței de Rusia – reforme democratice și pentru statul de drept – reconstrucție instituțională democratică rezilientă a creat nenumărați perdanți interni, dar și un număr mare de nemulțumiți, dezamăgiți și absenteiști la viitorul scrutin. Cum decizia privind orientarea geopolitică viitoare a Republicii Moldova – spre Vest, spre România, Uniunea Europeană, Occident, civilizație și democrație – sau spre Est – înapoi în Imperiu, în străfundurile Siberiei, în Gulag și la cheremul Rusiei neo-imperiale – merită să analizăm fiecare categorie în parte pentru a vedea resorturile de înțeles dar și pornirile suicidare pe care ura față de o persoană, o conducere de instituție, o nedreptate particulară este extinsă la respingerea sau chiar sancțiunea la adresa unui partid și unui viitor propriu și a concetățenilor.
Nemulțumiții
Nemulțumirea este o emoție puternică. Nu fundamentală, dar suficient de puternică încât să altereze rațiunea și să determine reacții de protest și să dea impulsuri pentru acțiuni revendicative și vindicative, de răzbunare și sancțiune pentru cei prezumați responsabili pentru această stare neplăcută. Nemulțumiții vin din diferite zone ale spectrului politic, orientărilor, opțiunilor și identităților în Republica Moldova: fostul lidership rus și pro-rus, membri ai administrației expulzați în zona privată, asociați ai partidelor pro-ruse și nostalgici ai comunismului sau al afacerilor de cangrenare a statului pentru opțiuni personale.
Desigur, la capitolul nemulțumiților nu putem să-i ignorăm pe românii unioniști, pe pro-europeni care nu suportă actuala conducere din varii motive, pentru acțiuni particulare. Pe cei care au bucăți din familie nevoite să plece în România și în Occident pentru o viață mai bună, care sunt întreținuți de banii veniți de la rude din diaspora, care se simt inutili și desconsiderați, care sunt nemulțumiți, pe fond, de propria viață și de faptul că nu pot să trăiască lângă ai lor în Republica Moldova însăși. Sau că au fost uitați acasă. Și tot la capitolul nemulțumiți – cu toții justificat și legitim – se află și membrii din elita Republicii Moldova ignorată și izolată, neconsultată de cei la hățurile puterii, izolați pe diferite considerente nu rareori pur politice sau partinice. Dar și cei oportuniști, care au prins un val suveranist, trumpist și își doresc să aștepte venirea la putere pe un asemenea val.
Nemulțumiții au manifestări distincte la vot. Majoritatea se refugiază în votul de protest, cu câteva componente: sancțiunea prin votul cu cel mai mare oponent al guvernării pro-europene identificat; votul cu partide marginale, micuțe, ca să fie altfel, să nu se ducă voturile nici la PAS, nici la pro-ruși și troglodiți, chiar dacă aceste voturi se pierd și se distribuie proporțional exact la cei evitați. Și mai există cei care stau acasă ca formă de protest, fie invocând faptul că nu au cu cine vota, fie că așa protestează față de starea de fapt, sancționând guvernarea curentă și pe președintele ales mai anul trecut.
Dezamăgiții
Dezamăgiții sunt înrudiți cu nemulțumiții. Doar că dezamăgiții așteptau mai mult. Credeau mai mult, sunt votanți direcți în alte scrutine sau susținători mai vechi ai actualei puteri pro-europene. Împărtășesc, în mare măsură, opinia conducerii pro-europene, a PAS și Maiei Sandu. Chiar dacă nu au fost la vot în primul tur sau la referendum, s-au dus în al doilea, doar nu erau să-l lase pe Stoianoglu președinte. Dar nu s-au cumințit. Nu s-au învățat minte. Deși s-au confruntat mental cu perspectiva ca Republica Moldova să o ia anapoda, aiurea, către ruși, s-au trezit târziu, dar azi tot către anbsenteism. Doar că acum nu mai e timp, nu există un al doilea tur, o revenire. Și tot aceștia se duc, ca o a doua opțiune, către un vot de sancțiune.
În rândul dezamăgiților se află cei care credeau în puterea actuală, dar sunt supărați că reformele s-au făcut lent, că justiția nu funcționează, că, în ciuda injecțiilor financiare majore, nu a explodat economia și nu s-au umplut de locuri de muncă și investiții marile orașe din Republica Moldova. Sunt nerăbdători, o parte, alții dezamăgiți de promisiuni neîndeplinite, de faptul că, cred ei, unii s-au complăcut să continue băltirea în care a funcționat Republica Moldova până azi, nu au găsit vinovații furtului miliardului și nici nu au rezolvat problema identitară din Republica Moldova, asumându-și că sunt majoritari români. Sau sunt nemulțumiți de persoane individuale din siajul puterii.
Altfel, dezamăgiții au încă o șansă să fie aduși la urne și să realizeze încotro se îndreaptă, mai bine, Republica Moldova, ajutând efortul comun. Pot învăța din votul la prezidențiale și din referendumul pe muchie, acceptând că ceea ce s-a întâmplat în acest mandat trecut e doar un început, că e nevoie să continue reformele. Asta chiar dacă pot să rămână cei mai exigenți susținători ai unei guvernări sub control civic critic, care să fie monitorizată, sancționată și apostrofată de fiecare dată când nu se mișcă, nu se schimbă, rămâne imobilă în fața provocărilor diverse și a vieții de zi cu zi.
Absenteiștii
Absenteiștii sunt o masă suficient de mare care alimentează indirect opțiunea pro-rusă prin defetism, neparticipare și respingerea politicului de orice fel. Și asta trebuie învățată: orice vot lipsă e un vot pentru adversar. Înseamnă că-ți lași soarta în mâna altora, cei care, ei, merg la vot. Pentru că au o miză. Și să trăiești schimbarea de regim pe care să o regreți, eventual, pentru că ai refuzat să-ți exerciți un drept, cel de vot, câștigat cu greu după ani de Gulag, represiune, oprimarea pe criterii etnice și lingvistice în fosta Uniune Sovietică. Riscând să validezi revenirea înapoi, în străfundurile Siberiei lui Putin.
Desigur, și aici avem multiple categorii de votanți, ca pregătire, vârstă, opțiuni și identitate distinctă. Cea mai numeroasă este cea a celor care consideră că nu-i interesează și nu-i afectează politicul. Trăiesc peste hotare sau au rude acolo, pot pleca oricând, au alternative, au o meserie, se pricep la ceea ce fac, se mișcă lesne în spațiul capitalist competitiv și își găsesc oricând de muncă în Republica Moldova, în România sau aiurea, în lume. Sunt cetățeni europeni și ai Lumii. Nu sunt afectați de guvernare decât colateral și nu au probleme cu mutarea în altă țară. Sunt dezinteresații. Nu sunt legați de glie de nici un fel.
Alții sunt absenteiști din nepăsare, din delăsare, din necunoaștere, din plictis. E marea masă amorfă a celor care, fie nu înțeleg care le sunt interesele, fie nu le leagă de vot, fie nu cred că și ei pot influența ceea ce urmează, după vot. În toate cazurile, sunt cei mai lesne de convins, în mod pragmatic, să vină la vot și să voteze pentru continuarea drumului pro-european, al reformelor și al vieții în democrație și libertate. Și lor trebuie să li se ofere niște garanții că cei prezenți, guvernanții, vor veni constant în noul mandat, nu numai acum, când le cer votul, la judecata lor, vor ține cont de părerile, nemulțumirile și reacțiile lor. Astfel vor susține reformele dacă sunt convinși că fiecare e legitimă, îi ajută și nu crează privilegii și privilegiați. Avantajați de soartă prin votul lor. O muncă solidă, dar care se poate face.
Alternativa patrioților Back in the USSR!
Partea cea mai importantă a unei campanii electorale este credibilitatea. Iar reformatorii nu sunt niciodată fericiți: uitați-vă la Traian Băsescu și drumul său urcând Golgota după criza economico-financiară globală, când a trebuit să taie otova salariile și să treacă prin reformă structurală și austeritate. Din păcate nu a fost o lecție învățată: au venit alții care au aruncat cu bani în populație contra voturi, populist și iresponsabil, iar efortul acelei generații din 2008 a fost pierdut. E de refăcut 17 ani mai târziu, iar acum cu un alt protagonist, Bolojan, care și-a asumat această sarcină. Cu mai puțină carismă și forță politică decât fostul președinte, cu un guvern de coaliție, care trebuie să treacă prin văpaia nemulțumirilor publice.
Desigur, la Chișinău reformele nu au fost atât de dure. Dar ruperea de Imperiu, independența energetică și înscrierea în regulile pieței, fără a mai plăti costurile politice ale dependenței de Rusia, de gazele și toanele sale, câștigarea adevăratei independențe și suveranități se face cu greu. Reforma are nevoie de două mandate, după deconstrucția vechiului sistem. Desigur, dacă comunicarea e bună, empatică, dacă lipsesc infatuarea, înfumurarea și suficiența, superioritatea și cinismul, e cu atât mai ușor. Bine ar fi fost și vreo câțiva dintre corupții lăsați pe drum sau dați afară să fi ajuns în instanță sau la hotărârea definitivă și irevocabilă.
Însă și la guvern sunt oameni, cu diferite trecuturi și educație, cu caractere și porniri diferite. Și aici e dificil să treci prin deșert și să te înjure toți concetățenii tăi, alteori rudele, ca să nu mai spunem de protestatarii năimiți de Moscova. Presiunea asupra celor aflați în funcții publice, plătiți mizerabil potrivit salariului mediu al tuturor și al situației economice lăsată de cei care au furat miliardul și multe alte miliarde, e mare. Iar lupta anti-corupție a fost sufient de înceată și superficială din cauză lipsei de profesioniști și de experiență în sistemul juridic, dar și a unui sistem judiciar care se mișcă greoi și fără curaj.
Interesantă este, însă, alternativa. Și ilustrativă. Cei care vor să readucă Republica Moldova în Imperiul rus. Back to USSR. Cei care s-au săturat de democrație și vor un Tătuc și lipsa libertăților. Mafioții și noii oligarhi pentru care nu contează cui îi plătesc aldămașul, doar să poată fura în liniște, fără să fie trași la răspundere. Sau partidul kulioacelor, cum se mai spune la Chișinău la mita în pungă, cash, pe care oligarhii sau oamenii de afaceri o aduc politicienilor de vârf, pentru a-și păstra privilegiile.
Desigur, nimeni nu îi va judeca și condamna. Nu sunt probe, zice-se. Doar că nici nu mai e nevoie: o știe toată lumea, a fost pe televizor, și Doamne Ferește să vină și Plahotniuc mai repede și să o spună sub jurământ, în instanță, eventual cu probe, martori și filmări. Alternativa la pro-europenii Maiei Sandu e și mai gravă. Spoliere de bani publici, șmecherie și furt, corupție endemică și căutarea salvării departe de statul de drept și de Europa, pentru că aștia te bagă la închisoare. Episodul Voronin este edificator. Dacă Dodon și ai săi au fost atât de hrăpăreți încât să-l pună pe fostul președinte comunist doar pe locul 50, fără perspective de a intra în Parlament, iată răsplata.
Republica Moldova încotro?
Desigur, urmează votul. Credibilitatea candidaților, încrederea în ei și în ceea ce au promis și făcut. Nu e perfectă situația în nici o tabără. Nu există opțiuni ideale, lumea politică reflectă viața de zi cu zi din societate, cu bune și cu rele. Dar măcar perspectiva europeană rămâne una de vindecare, de încheiere a reformelor și de reconstrucție a statului. Iar alternativa e dezastruoasă. Polarizarea e greu de combătut. Deci Republica Moldova încotro?
Desigur, comportamentul relevant rămâne cel al mobilizării propriilor votanți. Furtul de voturi, cumpărarea, alterarea realităților prin război informațional de către Rusia, toate sunt elemente care pot altera rezultatul real la urne și voința liber afirmată a cetățenilor. Dar miza reală rămâne, cred eu, dialogul cu nemulumiții, dezamăgiții, absenteiștii. Și convingerea lor că este în propriul interes să vină la vot. Că este suicidar și contrar propriilor interese să stai acasă, să abdici de la propria decizie electorală și să te lași pe seama celorlalți concetățeni. Sau să validezi prin orice mijloc – absenteism, vot de protest sau vot marginal – transformarea din nou în colonie a noului Imperiu al lui Putin, a noii Uniuni Sovietice.
Desigur, nu e simplu. Mesajul general strategic trebuie să discute și de ce să votezi cu un partid, și ce te așteaptă dacă votezi alternativă, această iluminare și explicare care trece spre votanți doar atunci când emoția nu întunecă rațiunea. Când pragmatismul și argumentul nu sunt înfrânte de populism, de credințe nou create, de dezinformare determinantă cu rădăcini la Kremlin și de păcălirea auditorului de către falși profeți. Acolo unde emoția nu e dominantă. Când fenomenul urei sinucigașe în domeniul politicii și alegerilor este expusă public și se poate vindecă pentru o parte din cei vizați de explicațiile mecanismului.
Desigur, efortul trebuie dublat de garanții că lucrurile pot merge și în altă direcție. Că fiecare votant contează, și că el va fi ascultat pe linie de partid și de către deputatul care-l reprezintă, dar și de guvernul pro-european care, eventual, se va vota după alegeri, tot timpul, nu numai de alegeri. Astfel ca, oricine e dispus să judece singur, cu mintea lui, care nu e subiectul dezinformărilor și al condiționărilor cu bani și vot cumpărat, care nu e orbit de ură și dorința de răzbunare, poate să decidă și să voteze în cunoștiință de cauză. Că vor exista mecanisme de sancțiune și redirijare a politicilor nepotrivite sau excesive, a celor neeuropene, de accelerare a reformelor și reconstrucției solide a unui sistem instituțional democratic și european care să garanteze soarta în viitor.
Deci, la treabă!
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
Iulian Chifu: Mitul Păcii – Rusia pierde bătălia imagologică despre cine vrea pacea
de Iulian Chifu*
Războiul Rece a fost cel care a introdus și dezvoltat imagologic la maximum Mitul Păcii. Bazat pe aspirațiile umanitariste și de civilizație despre oprirea războaielor și menit să contreze Teza Păcii Democratice (democrațiile nu fac războaie pentru că au alte metode de soluționare a conflictelor), Mitul Păcii a fost promovat cu deosebire de către Uniunea Sovietică și blocul comunist pentru a pune în dificultate Occidentul capitalist, asociindu-l cu militarismul, înarmarea și războiul. Tezele reducerilor unilaterale ale bugetelor Apărării statelor comuniste în anii 1986-1987 au fost parte a acestei bătălii imagologice. Kremlinul lui Stalin, ulterior Hrușciov și Brejnev au profitat de faptul că prima(și singura) bombă atomică a fost lansată în pereche de către SUA, la Hiroshima (6 august) și Nagasaki (9 august) pentru a-și aroga partida Păcii care se luptă, desigur, cu Partida Războiului, cea vopsită în culori sumbre.
Cine strigă „Hoțul!” ăla e criminal de război în serie
Kremlinul și statele comuniste ale epocii au îmbrățișat paradigma atât de puternic până la a consacra, oximoronic, Lupta pentru Pace, cu toate bancurile vremii în spațiul statelor comuniste (Vom lupta pentru pace până nu va mai rămâne din lume piatră peste piatră). Mai ales că URSS a fost exportator de sistem comunist, de luptă de clasă a muncitorilor și țăranilor cu asupritorii, totul făcut prin războaie în toate colțurile lumii – celebrele crize calde ale Războiului Rece, cum le numește Raymond Aron. Războaie provocate de fiecare dată de statele comuniste pentru a slăbi, a submina poziția adversarilor capitaliști ai democrației liberale, promovând imaginea superioară a așa-numitelor democrații populare – un nou joc de termeni de tipul orwellianului 1948, când adevărul e de fapt minciună iar pacea-război.
Unul din motivele acestei bătălii imagologice pentru a îmbrăca o haină pozitivă și acceptabilă publicului, pe temă lesne de promovat și apărat, a fost și gradul de penetrare și îmbrățișare a subiectului în spațiul intelectualilor de stânga din Occident. A fost modul în care s-au constituit, rând pe rând, pseudo-partidele comuniste, marxiste, guevariste, troțkiste sau maoiste de pe tot întinsul lumii, o combinație între utopismul comunist și sistemele democratice și prospere în care trăiau adepții, care preamăreau fără să cunoască Lagărul Sovietic, Închisoarea Națiunilor și Gulagul represiunii oricăror drepturi ale Omului.
Imperiul Comunist s-a prăbușit odată cu Zidul Berlinului, în 1989. Apoi a făcut implozie Imperiul Sovietelor, în decembrie 1991. Toată lumea a sperat că Rusia va îmbrățișa calea naturală a libertăților, într-o democrație imperfectă de tip Elțîn, în care privatizarea s-a transformat în jaf și dictatura comunistă în oligarhia siloviki, a potentaților din partid și din serviciile secrete, cei care au apucat pe rând resursele statului. Chiar și venirea tânărului fost maior KGB de la rezidența din Germania, Vladimir Putin, a fost văzută bine inițial pentru că era un om care trăise în Vest și care știa lumea occidentală, deci putea pune controlul pe jaful generalizat al avuției de stat, să controleze îmbogățiții de tranziție, și, în același timp, să cultive libertățile și construcția unui stat național al rușilor.
Nu a fost așa, iar Rusia a intrat pe panta autocratică, cu ambiții neo-imperiale, iar după declanșarea războiului de agresiune la adresa Ucrainei, la 24 februarie 2022, s-a transformat în dictatură de stat, ulterior în dictatură uni-personală a lui Putin, iar represiunea împotriva cetățenilor săi se accentuează zi de zi. O pot spune astăzi cei condamnați pentru postări pe Internet, oponenții războiului din Ucraina, cei care rămân zile în șir fără internet, și toată populația rusă blocată să acceseze convorbirile telefonice pe rețelele criptate, Whatsapp, Telegram, Vkontakte, așteptând intrarea pe rețeaua unică controlată de stat. Halal libertăți individuale, că despre drepturile omului nu mai putem vorbi după valul de asasinate și defenestrizări ale celor din companiile de stat și din interiorul regimului sau după episoadele asasinatelor Politkovska, Nemtsov, Navalnîi și mulți alții.
Lecțiile războiului de agresiune din Ucraina și a summitului Anchorage: SUA, UE și Ucraina înseamnă pace!
Summitul de la Anchorage a fost o încercare temerară, dar bine țintită, de a-l atrage pe Donald Trump de partea Rusiei și de a vopsi Ucraina și Europa – o temă recurentă de război informațional – în culorile sumbre ale Partidei Războiului. Mai ales că tema fusese cultivată masiv în perioada anterioară de propaganda rusă pe toate direcțiile, în Rusia și în toate statele democratice, fiind preluată de asociații pro-ruși din Occident, așa-numiții suveraniști dar și partidele anarhice de stânga pe care le plătesc și le dirijează Rusia în Europa și în lume. Rezultatul trebuia să fie dezastruos pentru Occident, într-o continuare a tradiției consacrare de Uniunea Sovietică.
Ce s-a întâmplat însă? A venit luni, 18 august la Casa Albă și desantul europenilor alături de Volodimir Zelenski. Și a mai contat realitatea factuală: Vladimir Putin a refuzat încetarea focului și uciderea oamenilor, mai mult, continuă atacurile susținute cu rachete și drone mult în spatele liniei de contact, în orașele ucrainene, acolo unde țintele sunt civilii, locuințele, grădinițele, spitalele, restaurantele și străzile unde vânează obiective fără legătură cu dimensiunea militară, cele care sunt menite să slăbească reziliența societală și hotărârea ucrainenilor de a susține lupta lor de apărare în linia întâi. Adică crime de război în fiecare zi!
Reuniunea de la Casa Albă și perspectiva întâlnirii Putin-Zelenski și cu Trump, fără precondiții, a determinat o schimbare masivă de paradigmă. Putin fuge de discuții de pace, tărăgănează negocierile și continuă războiul, cu încrederea că de fapt azi câștigă și victoria sa e aproape, că timpul e în favoarea sa. Dar făcând acest lucru, el a pierdut miza Mitului Păcii: pacea este astăzi asociată cu Trump, America, europenii, Ucraina, Zelenski, iar Putin e doar un agresor, care promovează războiul, evită pacea, fuge de pace și nu dorește sub nici o formă să încheie războiul pentru că îi este frică de pace și de confruntarea cu propria populație, a doua zi după război.
Pacea este deja apanajul evident, și tot mai vizibil, în perioada următoare, a Occidentului, a SUA, Europei, Ucrainei. Acum se vede cu adevărat cine vrea pace și cine se acoperea de sloganul păcii în mod fals, în agresiunea sa militară, cu aparența unei dorințe de pace, când accelera și amplifica războiul. Putin devine Stalin din perioada Luptei pentru Pace a comuniștilor. Nu e întâmplător că un bătrân de 75 de ani a fost condamnat la închisoare pentru că l-a hulit pe Stalin, simbolul reinstalat de Putin în prim planul panteonului său de referințe și pe care vrea să-l depășească ca durată a domniei sale la Kremlin și asupra Rusiei.
După ce a repurtat o victorie, Rusia pe cale să piardă războiul informațional cu Occidentul.
Reuniunea de la Anchorage a fost o mană cerească pentru Putin și mașinăria sa de zgomote care produce războiul informațional. El vesel, toți comentatorii săi de casă jubilau cum l-a păcălit Șefu’ pe Trump și cum i-a îngenunchiat pe europeni și pe Zelenski. Dar săptămâna următoare, această cultivare a Marelui Putin, egalul lui Trump, care a făcut din nou Rusia egalul Americii, cu care împarte lumea și decide despre pacea și securitatea în Europa, s-a dus în derizoriu, fiind înlocuită cu marea problemă a întâlnirii rapide cu Zelenski. Zelenski, actorașul, cel hulit și batjocorit. Cel nerecunoscut în legitimitatea sa democratică pe baza falsului și propagandei.
Acum Putin trebuie să-l întâlnească, să stea la aceeași masă cu el, să-l recunoască, să se confrunte cu el și să vină cu soluție de pace care să nu arate nici că pune precondiții pentru o banală întâlnire, nici că tărăgănează pentru a nu face pasul decisiv spre pace, nici că impune pe fond Războiul. Pentru că, pentru Putin, menținerea războiului – acesta sau unul viitor, testând articolul 5 și NATO în Europa – este existențială. Doar așa va putea să se mențină la putere. În caz contrar, chiar oligarhii săi, oamenii din cercul de putere, cu toții vor deschide tema relevanței și costurilor războiului din Ucraina pentru câștiguri minore.
Toți vorbesc despre reconstrucția Ucrainei, eventual cu banii Rusiei blocați în Occident. Nu s-a deschis încă tema despăgubirilor de război, de care Rusia a scăpat după Războiul Rece și care a făcut-o, poate, să recurgă din nou la război în plin secol 21, în Europa. Acum va plăti și despăgubirile, pentru ca lecția să rămână profund întipărită în memoria și buzunarele rușilor pentru ca să nu mai accepte vreodată războiul ca soluție pentru ambițiile excesive și nejustificate ale unui lider septuagenar, pregătit pentru pensionare, dacă nu mai rău.
Până atunci, pacea, lupta pentru a ajunge la un acord – pacea justă și durabilă, nu simulacrele de pace a la russe – sunt apanajul Occidentului. La Washington s-a discutat despre planificarea garanțiilor de securitate acordate Ucrainei, implicarea asumată deja a sprijinului și coordonării lor de către Statele Unite – celebrul BackStop, apoi sprijinul american pentru apărarea anti-aeriană – tradusă în vânzarea către Ucraina, via NATO, a 17-20 sisteme Patriot dotate cu muniție suficientă, care să apere teritoriul la Vest de Nipru și orașele ucrainene, precum și eliberarea și apărarea cerurilor de către aviația americană. Desigur, fără prezență americană pe teren, dar cu capabilități aviatice suficiente în țările NATO vecine, cu precădere România și Polonia.
De altfel, acesta este și rolul celorlalte două forțe de pace. Prima de reasigurare, 50.000 de oameni din statele europene și non-europene donatoare, prezente pe teren în Vestul Ucrainei(nu la linia de contact) cu rolul de a interveni dacă Rusiei îi mai trece vreodată prin cap să atace mai departe Ucraina. Apoi misiunea de monitorizare ruso-ucraineană, cu un terț stat acceptabil ambelor beligerante, alături de tehnologia necesară – drone de supraveghere, sateliți, inspecții pe teren ale observatorilor.
Cam acesta e planul de pace Occidental. Încercarea lui Lavrov de a se băga în poză, cu pretenția unui veto rus pe caracteristicile misiunii, a fost respinsă de președintele Finlandei, Alexander Stubb: cât timp agresorul e Rusia, garanțiile sunt împotriva, nu împreună cu Rusia. La fel și la nivel european: Rusia nu mai are ce căuta în securitatea Europei, după episodul Ucraina.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
