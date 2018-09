Opt organizații civice internaționale cer Parlamentului European să activeze articolul 7 din Tratatul UE împotriva Ungariei. Budapesta ar putea rămâne fără drept de vot în Consiliu

Mai multe organizaţii civice internaţionale au cerut marţi membrilor Parlamentul European să voteze, în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare, pentru activarea împotriva Ungariei a procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, transmite MTI.

Parlamentul European urmează să îşi exprime votul pe 11 septembrie asupra unui raport redactat de Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), în care este criticată situaţia statului de drept în Ungaria. Raportul, pregătit de eurodeputatul Judith Sargentini și votat în Comisia LIBE în luna iunie, constată „un risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii Europene” şi cere activarea procedurii articolului 7, care suspendă dreptul de vot al unui stat în Consiliul UE.

Într-o scrisoare deschisă adresată europarlamentarilor, organizaţiile civice Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters Without Borders (RSF), International Federation for Human Rights (FIDH), Civil Society Europe, European Policy Institute of the Open Society Foundations, International Commission of Jurists (ICJ) şi Climate Action Europe îşi exprimă îngrijorarea faţă de ceea ce consideră a fi îndepărtarea Ungariei de la drumul comun al Uniunii Europene, „construit pe respectul tuturor statelor membre faţă de drepturile omului, statul de drept şi libertăţile fundamentale”, scrie Agerpres.

Reamintim că articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, așa-numita ”opțiune nucleară”, a fost declanșat împotriva unei țări membre, Polonia, în decembrie 2017, fiind o măsură fără precedent în Uniunea Europeană. Atunci Comisia Europeană a propus Consiliului Uniunii Europene să adopte o decizie în virtutea Articolului 7 al Tratatului UE, care prevede posibilitatea suspendării drepturilor de vot ale Poloniei, din cauza situaţiei sistemului judiciar polonez.

În mai 2017, Comisia LIBE a primit sarcina de a studia situaţia din Ungaria, în vederea activării Articolului 7 din Tratatul UE. În rezoluţia plenară din mai 2017, eurodeputaţii au susţinut că situaţia din Ungaria justifică declanşarea procedurii, care s-ar putea încheia cu recomandarea unor sancţiuni pentru Ungaria, inclusiv pierderea dreptului de vot în cadrul Consiliului UE.

Ce prevede articolul 7 din tratat?

Denumit în media și ”opțiunea nucleară”, articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene prevede un mecanism de întărire a valorile UE. Conform 7(1), Consiliul poate stabili că există un risc clar de încălcare serioasă a valorilor UE de către un stat membru, prevenind o încălcare efectivă prin anumite recomandări specifice adresate respectivului stat membru.

Articolul 7 poate fi activat de o treime din statele membre, de Parlament sau de Comisie. Consiliul trebuie să adopte o decizie cu o majoritate de patru cincimi după ce a primit consimțământul Parlamentului, care trebuie dat cu două treimi din voturile exprimate și majoritatea absolută a deputaților.

Următoarea etapă este articolul 7(2) prin care Comisia sau Consiliul pot stabili o încălcare efectivă, la propunerea a unei treimi din statele membre. Consiliul trebuie să decidă în unanimitate și Parlamentul trebuie să își dea acordul. Articolul 7(3) prevede sancțiuni, cum ar fi suspendarea dreptului de vot.

