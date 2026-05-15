Optoelectronica a prezentat la BSDA 2026 sisteme anti-dronă testate cu succes la exerciții NATO: Le vom produce în România, în proporție de peste 65% (INTERVIU)

Într-un context regional marcat de intensificarea amenințărilor aeriene, în special cu drone, și de accelerarea investițiilor în tehnologii de apărare, compania românească Optoelectronica a prezentat, la Black Sea Defence Aerospace and Security (BSDA) 2026, o serie de soluții avansate dedicate combaterii dronelor și protecției infrastructurilor critice.

La standul companiei au fost expuse în premieră în România componente ale sistemului integrat SkyDome, inclusiv „componenta de laser antidronă”, după cum a precizat președintele companiei, Adrian Stoica.

În interviul acordat pentru CaleaEuropeană.ro, Adrian Stoica a subliniat că una dintre cele mai performante tehnologii prezentate la BSDA este sistemul D-FEND ENFORCEAIR, despre care afirmă că „are un avantaj unic: preia controlul asupra aparatelor de zbor fără pilot”. Acesta a explicat că soluția permite neutralizarea dronelor fără distrugerea lor: „eu devin pilotul și pot controla drona, o pot ateriza și chiar o pot trimite înapoi de unde a venit”.

Președintele Optoelectronica a evidențiat și dezvoltarea cooperării industriale în România pentru producția sistemului SKYLOCK, destinat combaterii dronelor Shahed.

„Acesta urmează să fie produs în România în proporție de peste 65%, la Măgurele, la centrul nostru principal de producție”, a declarat Adrian Stoica.

El a făcut referire și la exercițiile desfășurate la Capu Midia și organizate de Ministerul Apărării Naționale și structurile NATO, subliniind importanța testării în condiții reale a sistemelor anti-dronă și interesul crescut al aliaților pentru soluțiile dezvoltate în România. Potrivit acestuia, prezentarea tehnologiilor la sediul NATO de la Bruxelles a generat „interesul cu care soluțiile noastre au fost recepționate”, compania fiind invitată să își înregistreze competențele în platforma de achiziții a Alianței Nord-Atlantice.

INTERVIUL INTEGRAL

CaleaEuropeană.ro: Suntem prezenți la Black Sea Defence Aerospace and Security (BSDA) 2026, cea mai mare expoziție de tehnologie și armament din zona noastră de Europa, chiar aici la București. Îl avem alături de noi pe președintele companiei Optoelectronica 2001, o companie cu 25 de ani de tradiție în cercetare, inovare și producție în domeniul militar. Domnule Adrian Stoica, bună ziua, vă mulțumim pentru acest interviu și că ne-ați primit la standul dumneavoastră.

Adrian Stoica: Bună ziua, vă mulțumesc, bine ați venit. Aș vrea să vă invit, cu ocazia ediției BSDA de anul acesta, să inspectați și să vizualizați soluția integrală SkyDome, prezentată în premieră în România. Am adus inclusiv componenta de laser antidronă.

CaleaEuropeană.ro: La ora actuală suntem într-un context în care toată lumea caută cât mai multe tehnologii și soluții pentru apărare aeriană și pentru apărare în general. Cu ce soluții veniți dumneavoastră aici, la BSDA, într-un context de securitate destul de complicat și ce feedback aveți din partea partenerilor internaționali, dar și din partea statului român?

Adrian Stoica: Aș dori să încep cu sistemul D-FEND ENFORCEAIR, aflat în dreapta mea, care are un avantaj unic în lume: preia controlul asupra aparatelor de zbor fără pilot la bord. Este cea mai performantă tehnologie, la momentul actual, în domeniul combaterii dronelor. Aceasta interacționează cu aparatul de zbor fără a fi necesară distrugerea acestuia. În termeni practici acest lucru înseamnă că eu devin pilotul și pot controla drona, o pot ateriza și chiar o pot trimite înapoi de unde a venit.

CaleaEuropeană.ro: Ce alte sisteme mai prezentați? Vedem în spate un sistem care se numește SKYLOCK.

Adrian Stoica: Acela este un produs militar destinat în mod special combaterii dronelor Shahed. Este utilizat în momentul de față în peste 20 de țări. Îl avem în România prin cooperare industrială cu partenerii noștri din Israel, de la compania Skylock. Acesta urmează să fie produs în România în proporție de peste 65%, la Măgurele, la centrul nostru principal de producție.

CaleaEuropeană.ro: Ați prezentat recent la sediul NATO, cu ocazia unei zile a industriei românești de apărare, soluții avansate anti-dronă dezvoltate în România. Care a fost feedback-ul primit din partea aliaților și a statului român?

Adrian Stoica: Ne-am bucurat de audiența pe care am primit-o și de interesul cu care soluțiile noastre au fost recepționate la sediul NATO de la Bruxelles. Secretarul general al NATO Mark Rutte a fost prezent și s-a documentat cu privire la produsele noastre prin intermediul broșurilor puse la dispoziție. Am fost invitați să ne înregistrăm competențele în platforma de achiziții a NATO.

CaleaEuropeană.ro: În România a avut loc un exercițiu militar realizat împreună de Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO, la poligonul Capu Midia, unde firmele din industria militară și-au prezentat soluțiile pentru combaterea amenințării reprezentate de drone. Sistemul dumneavoastră a fost testat în cadrul acelui exercițiu NATO. Care sunt principalele lecții rezultate și ce validări operaționale ați obținut?

Adrian Stoica: Ne-am aflat printre participanții la exercițiul de la Capu Midia din data de 14 aprilie. Vreau să precizez cu mândrie faptul că soluția propusă de Optoelectronica s-a clasat pe primul loc. Am obținut cele mai multe puncte și am reușit să doborâm toți vectorii care ne-au fost atribuiți, inclusiv drone militare de clasa a doua, de tip Shahed. Majoritatea s-au prăbușit în Marea Neagră, iar restul nu au mai putut fi recuperate. De aceea am intervenit asupra acestora cu soluția care se află în spatele meu, un sistem extrem de performant care are posibilitatea să neutralizeze dronele de tip Shahed prin măsuri non-cinetice.

CaleaEuropeană.ro: Mulți din cei prezenți la BSDA se uită către termenul limită din data de 31 mai 2026, când România trebuie să publice lista finală a proiectelor finanțate prin SAFE. Suntem țara cu a doua cea mai mare alocare, de peste 16 miliarde de euro, iar din informațiile apărute public știm că sunteți printre companiile care au aplicat cu soluțiile lor. Care sunt principalele avantaje competitive ale soluțiilor dezvoltate de Optoelectronica în comparație cu alte sisteme existente pe piață?

Adrian Stoica: Soluția propusă de noi către Guvernul României este alcătuită din cele mai performante tehnologii existente la acest moment în întreaga lume. Acestea se vor realiza în proporție de peste 65%, cum am menționat anterior, la Măgurele, în România. Se vor crea locuri noi de muncă și vom aduce tehnologie de vârf în țara noastră. Le mulțumim pe această cale reprezentanților Guvernului României pentru invitația de a participa la aceste proceduri. Noi am răspuns în termenul impus și așteptăm cu nerăbdare rezultatele acestei competiții.

CaleaEuropeană.ro: Domnule Adrian Stoica, președinte al companiei Optoelectronica, vă mulțumim pentru acest interviu realizat la standul dumneavoastră de la Black Sea Defence Aerospace 2026.

Adrian Stoica: Și eu vă mulțumesc.