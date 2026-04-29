Optoelectronica: Moștenirea veteranilor obligă la consolidarea capacităților de apărare ale României

Compania Optoelectronica a transmis, miercuri, un mesaj de apreciere cu ocazia Ziua Veteranilor de Război, subliniind rolul esențial al celor care au servit România „cu onoare, curaj și sacrificiu”.

Reprezentanții companiei au evidențiat că veteranii de război rămân „un reper fundamental al demnității și rezilienței naționale”, amintind că datorită acestora „securitatea și valorile libertății și democrației de care ne bucurăm astăzi au fost apărate în cele mai dificile momente ale istoriei”.

În mesajul transmis, Optoelectronica își exprimă „profundul respect și recunoștința” față de veterani și familiile acestora, punctând totodată responsabilitatea actuală de a continua consolidarea capacităților naționale de apărare.

„Moștenirea lor ne obligă să susținem în continuare, prin munca noastră, dezvoltarea și consolidarea capacităților tehnologice și de apărare ale României”, se arată în comunicat.