Optoelectronica: Moștenirea veteranilor obligă la consolidarea capacităților de apărare ale României

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit inLess than 1 min.
© Optoelectronica

Compania Optoelectronica a transmis, miercuri, un mesaj de apreciere cu ocazia Ziua Veteranilor de Război, subliniind rolul esențial al celor care au servit România „cu onoare, curaj și sacrificiu”.

Reprezentanții companiei au evidențiat că veteranii de război rămân „un reper fundamental al demnității și rezilienței naționale”, amintind că datorită acestora „securitatea și valorile libertății și democrației de care ne bucurăm astăzi au fost apărate în cele mai dificile momente ale istoriei”.

În mesajul transmis, Optoelectronica își exprimă „profundul respect și recunoștința” față de veterani și familiile acestora, punctând totodată responsabilitatea actuală de a continua consolidarea capacităților naționale de apărare.

„Moștenirea lor ne obligă să susținem în continuare, prin munca noastră, dezvoltarea și consolidarea capacităților tehnologice și de apărare ale României”, se arată în comunicat.

Ultimele Articole

Concrete-Design-Solutions

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Skills Summit 2026. OCDE subliniază rolul competențelor în fața provocărilor generate de schimbările demografice, digitalizare și tranziția verde
Articolul următor
Ministrul britanic al Comerțului critică inițiativa care prioritizează produsele fabricate în UE: „O risipă de energie” care riscă să frâneze economia continentului 
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare