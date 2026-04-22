Optoelectronica și-a prezentat portofoliul de soluții avansate anti-dronă la sediul NATO cu ocazia Romania Industry Day

OPTOELECTRONICA a participat recent la evenimentul Romania Industry Day, organizat la sediul NATO din Bruxelles, o inițiativă dedicată consolidării dialogului strategic dintre industria românească de apărare și structurile relevante ale Alianței, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul a reunit companii de top din România, oficiali NATO și reprezentanți ai mediului instituțional, având ca obiectiv principal identificarea unor oportunități concrete de colaborare, precum și facilitarea integrării capacităților industriale naționale în ecosistemul de securitate și apărare euroatlantic.

Beneficiind de recunoașterea ca producător și integrator autorizat la nivel NATO și Uniunea Europeană, pentru contribuția activă la modernizarea capabilităților de apărare, OPTOELECTRONICA și-a prezentat portofoliul de soluții avansate în domeniul sistemelor anti-dronă (C-UAS). Soluțiile tehnice furnizate de companie sunt rezultatul expertizei acumulate în dezvoltarea și integrarea de tehnologii de ultimă generație destinate protecției infrastructurilor critice și a obiectivelor strategice.

Participarea la evenimentul de la Bruxelles reflectă angajamentul constant al OPTOELECTRONICA de a susține inițiativele care întăresc securitatea regională și de a dezvolta parteneriate strategice cu actori relevanți din cadrul Alianței Nord-Atlantice, într-o perioadă marcată de nevoia comună de a gestiona noile categorii de amenințări.

Prin implicarea în astfel de demersuri, OPTOELECTRONICA își consolidează poziția de lider în domeniul tehnologiilor de securitate și apărare din România, promovând inovația, cooperarea industrială și interoperabilitatea în cadrul structurilor NATO.