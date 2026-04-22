Optoelectronica și-a prezentat portofoliul de soluții avansate anti-dronă la sediul NATO cu ocazia Romania Industry Day

SECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Optoelectronica

OPTOELECTRONICA a participat recent la evenimentul Romania Industry Day, organizat la sediul NATO din Bruxelles, o inițiativă dedicată consolidării dialogului strategic dintre industria românească de apărare și structurile relevante ale Alianței, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Evenimentul a reunit companii de top din România, oficiali NATO și reprezentanți ai mediului instituțional, având ca obiectiv principal identificarea unor oportunități concrete de colaborare, precum și facilitarea integrării capacităților industriale naționale în ecosistemul de securitate și apărare euroatlantic.

Beneficiind de recunoașterea ca producător și integrator autorizat la nivel NATO și Uniunea Europeană, pentru contribuția activă la modernizarea capabilităților de apărare, OPTOELECTRONICA și-a prezentat portofoliul de soluții avansate în domeniul sistemelor anti-dronă (C-UAS). Soluțiile tehnice furnizate de companie sunt rezultatul expertizei acumulate în dezvoltarea și integrarea de tehnologii de ultimă generație destinate protecției infrastructurilor critice și a obiectivelor strategice.

Participarea la evenimentul de la Bruxelles reflectă angajamentul constant al OPTOELECTRONICA de a susține inițiativele care întăresc securitatea regională și de a dezvolta parteneriate strategice cu actori relevanți din cadrul Alianței Nord-Atlantice, într-o perioadă marcată de nevoia comună de a gestiona noile categorii de amenințări.

Prin implicarea în astfel de demersuri, OPTOELECTRONICA își consolidează poziția de lider în domeniul tehnologiilor de securitate și apărare din România, promovând inovația, cooperarea industrială și interoperabilitatea în cadrul structurilor NATO.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Alexandru Rafila: Dezvoltarea de noi antibiotice este extrem de dificilă și costisitoare. Utilizarea rațională poate contribui la controlul rezistenței la antibiotice
Articolul următor
Gheorghe Falcă, după ce viitorul premier al Ungariei a prezentat în grupul PPE viziunea pentru țara sa: Ungaria are șansa de a reveni acolo unde îi este locul: în inima Europei democratice
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare