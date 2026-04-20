Orban, dispus să ridice veto-ul asupra împrumutului UE de 90 miliarde de euro pentru Ucraina dacă sunt reluate livrările de petrol prin conducta Drujba

Premierul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orban, a transmis duminică că este dispus să renunțe la veto-ul asupra împrumutului de 90 miliarde de euro pregătit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, cu condiția ca Kievul să reia livrările de petrol către Ungaria, relatează Politico.

Într-o evoluție neașteptată, Orban a indicat că va aproba acest sprijin financiar dacă infrastructura conductei Drujba va fi reparată, un lucru care ar putea avea loc chiar de luni.

„Odată ce livrările de petrol vor fi reluate, nu vom mai bloca aprobarea împrumutului”, a scris Orban pe platforma X, duminică după-amiază.

Decizia ar putea reprezenta una dintre ultimele acțiuni ale lui Orban în calitate de prim-ministru, în condițiile în care acesta urmează să părăsească funcția la mijlocul lunii mai, după ce a pierdut alegerile în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, s-a aflat în ultimele luni în centrul unui blocaj diplomatic între Budapesta și instituțiile europene. În februarie, Orban a blocat acordul privind împrumutul european, invocând refuzul Ucrainei de a repara infrastructura avariată în urma atacurilor rusești.

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că lucrările de reparație vor fi finalizate până la sfârșitul lunii aprilie, în contextul schimbării politice de la Budapesta.

„Prin intermediul Bruxelles-ului, am primit un semnal din partea Ucrainei că este pregătită să reia livrările de petrol prin conducta Drujba chiar de luni”, a mai transmis Orban.

Premierul ungar a insistat că poziția sa a fost constantă: „Poziția Ungariei nu s-a schimbat: fără petrol, nu există bani”, a sintetizat Orban.

Împrumutul european destinat Ucrainei nu ar urma să genereze costuri pentru contribuabilii ungari, întrucât Ungaria a fost exceptată de la plata dobânzilor aferente acestuia.

Deblocarea finanțării ar putea oferi un sprijin imediat economiei ucrainene, puternic afectată de războiul declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei.