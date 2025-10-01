Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei

Într-un context geopolitic în care România se află în prima linie a apărării europene pe flancul estic, dată fiind poziționarea țării la graniță cu Ucraina, industria noastră de apărare începe să producă nu doar pentru consum intern, ci și pentru securitatea întregului continent, prin tehnologii de vârf capabile să răspundă amenințărilor moderne. Apariția unei companii inovatoare cu ADN românesc, Orbotix Industries, demonstrează că România poate trece de la statutul de importator de securitate la furnizor activ de capacități critice pentru NATO și Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Orbotix, o companie europeană de tehnologie pentru apărare, care dezvoltă sisteme de drone autonome de nouă generație bazate pe inteligență artificială, a obținut o finanțare strategică de 6,5 milioane de euro pentru a-și extinde misiunea de consolidare a suveranității tehnologice și operaționale a Europei. Runda de investiții a fost condusă de BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.

Orbotix se află în avangarda acestei transformări. Fondată de Bogdan Ochiană (România) și Sebastian Straube (Polonia), compania reunește o echipă europeană diversă și o rețea de inginerie, cu sediul central în Polonia și huburi operaționale în România și Spania. Orbotix este dedicată proiectării și livrării de soluții aeriene autonome de apărare, adaptate provocărilor și terenului continentului european.

“Această investiție este mai mult decât capital — este un semnal că UE este pregătită să ridice domeniul apărării la întregul său potențial”, a declarat Bogdan Ochiana, CEO și co-fondator al Orbotix. “Generația noastră va fi măsurată prin felul în care răspundem provocărilor de astăzi, nu de mâine, și suntem mândri să fim printre inovatorii care apără pacea și prosperitatea pentru care au luptat bunicii și părinții noștri.”

Potrivit lui Sebastian Straube, co-fondator și Chief Strategy Officer, “aceasta nu este doar o etapă pentru Orbotix, ci și o confirmare a importanței strategice a construirii unor astfel de capabilități în Europa. Apariția unei companii ca a noastră pe Flancul Estic garantează că regiunea cea mai expusă amenințărilor moderne va conduce în dezvoltarea tehnologiilor care vor proteja viitorul Europei.”

Finanțarea va accelera dezvoltarea tehnologiilor AI ale Orbotix, cu accent pe capabilități de swarming, și va sprijini extinderea microproducției în UE și dincolo de granițele acesteia. Această rundă de finanțare este mai mult decât o investiție financiară; reprezintă o confirmare strategică a rolului Orbotix în modelarea viitorului apărării europene. Joe Musselman, fondator și Managing Partner al Bravo Victor Venture Capital, subliniază această viziune comună: „Autonomia în roiuri va decide rezultatele pe câmpurile de luptă de mâine. Orbotix o construiește chiar acum, în Europa, la scară largă și sub control aliat. Modelul lor de producție distribuită și designul centrat pe operator oferă capacitatea suverană de care NATO are nevoie pentru a prevala într-o lume contestată. La BVVC, sprijinim fondatorii care comprimă timpii și transformă rapid prototipurile în producție, la ritmul impus de vremuri de război. Orbotix întruchipează acest spirit. Suntem mândri să susținem companii care se mișcă într-un ritm fără greș și înțeleg că Statele Unite și aliații noștri trebuie să devină mai puternici împreună și să câștige.”

De-a lungul ultimei decade, inovația în domeniul apărării a trecut printr-o revoluție silențioasă. În Statele Unite, inițiative precum Defense Innovation Unit au contestat modelul tradițional al marilor contractori și ciclurile de achiziții de lungă durată. Această schimbare a creat spațiu pentru o nouă generație de companii de tehnologie pentru apărare, care se mișcă cu viteza startup-urilor și adoptă adaptabilitatea bazată pe software. Astăzi, aceeași tendință începe să prindă contur în Europa, unde apar companii care oferă la scară largă capabilități suverane, orientate spre misiune.

Ca unul dintre startup-urile europene de tehnologie pentru apărare axate pe autonomie, Orbotix reflectă viitorul inovației în domeniul apărării: sprijinită de capital de risc, ghidată de misiune și construită pentru a se scala rapid. Prin sisteme bazate pe inteligență artificială, modulare și interoperabile, concepute pentru colaborare, compania își avansează ambiția de a face apărarea europeană mai autonomă, adaptabilă și mereu cu un pas înainte.

Cabinetul Baker McKenzie a acționat ca consilier juridic al fondului BVVC în această tranzacție, în timp ce cabinetul Kondracki Celej a oferit sprijin Orbotix Industries.

Orbotix Industries este un startup în domeniul apărării și securității, înființat ca răspuns la amenințările moderne, evidențiate în special de invazia pe scară largă a Ucrainei. Activând în Uniunea Europeană, compania este specializată în sisteme autonome și soluții bazate pe inteligență artificială pentru aplicații militare și de securitate.

Această investiție confirmă faptul că ecosistemul românesc de apărare și tehnologie este pregătit să intre într-o nouă etapă de maturitate, în care know-how-ul cu influențe locale se îmbină cu resurse europene pentru a genera soluții autonome, rapide și scalabile. Pentru România, succesul Orbotix înseamnă mai mult decât o validare a inovației: este dovada că expertiza noastră poate fi integrată în arhitectura de securitate a Europei, consolidându-ne poziția pe Flancul Estic ca sursă de reziliență și tehnologie defensivă de ultimă generație.