Organizația Mondială a Sănătății l-a distins pe Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț, cu un premiu pentru sacrificiul și exemplul său uman

Medicul anestezist Cătălin Denciu, cel care a intrat în flăcări, în noiembrie 2020, pentru a salva pacienți din incendiul de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, a fost distins de Organizația Mondială a Sănătății, luni, cu un premiu acordat pentru atitudinea, sacrificiul și exemplul său profesional și uman, relatează site-ul local Mesagerul de Neamț, citând discursul directorului OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Șeful OMS a făcut acest anunț în deschiderea celei de 74-a Adunări a Organizației Mondiale a Sănătății.

“Medicul Cătălin Denciu este specialist în terapie intensivă în România. Acesta era de serviciu în noiembrie anul trecut, îngrijind pacienți cu COVID-19, când a izbucnit un incendiu în spital. Zece pacienți au murit în incendiu, iar în încercarea de a-i salva pe ceilalți, medicul Denciu a suferit arsuri de gradul trei pe 40% din corp. Astăzi îl vom onora cu un premiu pentru serviciul, sacrificiul și exemplul său”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Medicul Cătălin Denciu a mulțumit OMS pentru premiul conferit, conform unei declarații publicate pe Twitter de Miljana Grbic, șefa Biroului OMS pentru România.

”Sunt recunoscător și le mulțumesc pentru totdeauna colegilor mei belgieni, așa cum stau aici în fața dumneavoastră. Mi-am făcut datoria față de pacienții mei. Vă îndemn să susțineți personalul medical în toate modurile pentru a învinge pandemia”, a precizat medicul Cătălin Denciu.

