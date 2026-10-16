Organizații europene din domeniul cancerului și al bolilor rare cer ca EU Biotech Act să reducă inegalitățile de acces la tratamente inovatoare

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Cancer Organisation - Linkedin

Reprezentanți ai organizațiilor europene din domeniul oncologiei și bolilor rare, cercetători, medici, autorități și reprezentanți ai industriei au participat, luni, 12 octombrie, la o reuniune organizată de Intergrupul pentru Cancer și Boli Rare din Parlamentul European, dedicată viitoarei legislații europene privind biotehnologia (EU Biotech Act). Principalul subiect al discuțiilor a fost modul în care noua legislație ar trebui să faciliteze accesul pacienților la tratamente inovatoare și să reducă inegalitățile existente între statele membre ale Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, participanții au formulat o serie de solicitări concrete, printre care accelerarea aprobării studiilor clinice, reducerea birocrației, sprijinirea cercetării academice, introducerea unor stimulente pentru dezvoltarea tratamentelor pediatrice și facilitarea accesului transfrontalier la terapii inovatoare.

O preocupare importantă a vizat riscul ca dezvoltarea sectorului european al biotehnologiei să nu se traducă în beneficii egale pentru pacienții din toate statele membre. Reprezentanții organizațiilor de profil au subliniat că viitoarea legislație trebuie să contribuie la reducerea decalajelor geografice în accesul la tratamente, nu la accentuarea acestora.

La dezbateri au participat și eurodeputații Stine Bosse, coraportor din umbră pentru EU Biotech Act și copreședintă a intergrupului, și Vytenis Andriukaitis, raportor al Parlamentului European pentru acest dosar legislativ.

Președinta European Cancer Organisation (ECO), dr. Isabel Rubio, a solicitat accelerarea studiilor clinice, asigurarea unui acces mai echitabil la terapiile avansate și investiții susținute în personalul medical specializat în oncologie. Aceasta a avertizat că viitoarele centre europene de excelență trebuie organizate astfel încât să reducă inegalitățile geografice în accesul la tratamente, nu să le accentueze.

Citiți și: European Cancer Organisation solicită o strategie a UE pentru cercetare și inovare în oncologie, ca parte a agendei europene pentru competitivitate

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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