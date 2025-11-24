INTERNAȚIONAL
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
Secretarul de stat american Marco Rubio a încheiat discuțiile cu oficialii ucraineni și europeni, la Geneva, cu o notă de optimism, declarând că s-au înregistrat „progrese enorme” și că este „foarte optimist” că se va ajunge la un plan de pace „într-un interval de timp foarte rezonabil”, relatează The New York Times.
Deși mai sunt „câteva aspecte la care trebuie să lucrăm”, a spus el, „punctele care rămân deschise nu sunt insurmontabile, avem doar nevoie de mai mult timp decât avem astăzi”. El a refuzat să dea detalii cu privire la punctele la care se referea.
În cadrul apariției lor comune de la Geneva, nici secretarul de stat Marco Rubio, nici Andriy Yermak, șeful Biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, nu au dat detalii despre progresele înregistrate sau despre punctele planului de pace care au fost modificate.
Însă, o declarație comună între cele două țări a afirmat că orice eventual acord va trebui „să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei” și că deciziile finale în acest cadru de negociere „vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite”.
„Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intense la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în strânsă legătură cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează”, au stabilit Rubio și Yermak.
Documentul american original, format din 28 de puncte și care a fost divulgat săptămâna trecută, cere ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei și să limiteze dimensiunea armatei sale.
În timp ce discuțiile începeau duminică la Geneva, Donald Trump a spus că Ucraina a arătat „zero recunoștință” pentru eforturile SUA de a pune capăt conflictului. Într-un răspuns conciliant, Zelenski a declarat că îi este personal recunoscător președintelui american pentru asistența militară pe care Washingtonul a oferit-o, începând cu rachetele Javelin, care au salvat vieți ucrainene, relatează The Guardian.
„Există un dialog cu reprezentanții americani și există semnale că echipa președintelui Trump ne ascultă”, a declarat liderul ucrainean.
Retorica ostilă a lui Trump a venit după un weekend confuz, în care Rubio a admis că planul Casei Albe a fost conceput la Moscova, doar pentru ca apoi să insiste că SUA sunt autorul său.
Surprinși de inițiativa Washingtonului, aliații europeni ai Ucrainei și-au publicat duminică propriul plan, favorabil Kievului. Acesta afirmă că negocierile privind teritoriul ar trebui să aibă loc după ce se ajunge la o încetare a focului și ar trebui să pornească de la linia de contact – frontul existent.
Documentul prevede că ambele părți vor conveni modul în care orice armistițiu ar fi monitorizat „sub supravegherea SUA”. Spre deosebire de textul Casei Albe, alternativa europeană nu solicită ca Kievul să se retragă din orașele pe care le controlează în estul Donbasului. De asemenea, nu exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar subliniază că nu există un consens privind calitatea de membru.
Există și alte propuneri remarcabile. Printre ele se numără faptul ca Rusia să cedeze centrala nucleară ocupată de la Zaporijjea către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care ar împărți producția de energie 50-50 între Moscova și Kiev. Armata Ucrainei ar fi limitată în timp de pace la 800.000 de soldați, cu 200.000 mai mulți decât în proiectul american.
Activele rusești înghețate ar urma, de asemenea, să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, în loc să fie oferite parțial investitorilor americani. Dacă Moscova ar respecta o „pace durabilă”, sancțiunile impuse din 2014 ar fi treptat relaxate, iar Rusia ar fi reintegrată în G8.
INTERNAȚIONAL
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”
Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.
Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei să fie plafonată la 800.000 de militari „în timp de pace”, în locul plafonului general de 600.000 propus în planul american.
Pe partea teritorială, Ucraina se angajează să nu își recupereze prin forță teritoriile ocupate, iar negocierile privind aranjamentele teritoriale vor porni de la Linia de Contact, urmând ca orice acord final să nu poată fi modificat ulterior prin forță. Propunerea americană sugera stabilirea anumitor zone care ar trebui recunoscute drept „de facto rusești”.
Contra-propunerea a fost elaborată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania. Documentul folosește propunerea americană ca bază, dar analizează punct cu punct propunând ștergeri sau modificări.
Proiectul de acord prevede un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO, prin care toate ambiguitățile de securitate din ultimele decenii sunt eliminate. Rusia ar urma să își consacre legislativ o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.
Ucraina ar primi o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară articolului 5 din Tratatul NATO, cu condiții clare privind pierderea sau activarea acesteia. Și planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”. Propunerea Washington-ului se referea la un angajament pe zece ani.
În privința aderării la NATO, textul europenilor notează că acest lucru depinde de consensul Alianței, spre deosebire de propunerea americană care excludea orice aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. „Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor”, se arăta în documentul înaintat de SUA.
În plan internațional, Rusia ar urma să fie reintegrată treptat în economia globală, inclusiv printr-o eventuală revenire în G8, în paralel cu discuții etapizate privind relaxarea sancțiunilor.
Contra-propunerea europenilor respinge, de asemenea, propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană, în timp ce admită însă
„Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei”, se arată în document.
Planul american propunea ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate să fie investite într-un „efort condus de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina”, iar Statele Unite să primească 50% din profiturile acestui proiect. SUA mai propuneau ca diferența să fie investită într-un „vehicul de investiții separat SUA–Rusia”.
DOCUMENTUL INTEGRAL
1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.
2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.
3. (Punctul 3 din planul SUA este șters. Un proiect al acelui plan, consultat de Reuters, spunea: „Se va aștepta ca Rusia să nu își invadeze vecinii și ca NATO să nu se mai extindă.”)
4. După semnarea unui acord de pace, va fi convocat un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și pentru a crea un mediu de de-escaladare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și perspectivele economice.
5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.
6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi plafonată la 800.000 în timp de pace.
7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există.
8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe aflate sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.
9. Avioane de luptă NATO vor fi staționate în Polonia.
10. Garanție americană care reflectă Articolul 5:
a. SUA vor primi compensații pentru garanție.
b. Dacă Ucraina invadează Rusia, garanția este pierdută.
c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar robust și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, iar orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi retrase.
11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe piața europeană pe termen scurt în timp ce acest lucru este evaluat.
12. Pachet global solid de reconstrucție pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:
a. Crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inițiative în domeniul inteligenței artificiale.
b. Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele și facilitățile de stocare.
c. Un efort comun pentru a reconstrui zonele afectate de război și pentru a restaura, reconstrui și moderniza orașele și zonele rezidențiale.
d. Dezvoltarea infrastructurii.
e. Extracția de minerale și resurse naturale.
f. Un pachet special de finanțare va fi dezvoltat de Banca Mondială pentru a accelera aceste eforturi.
13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală:
a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.
b. Statele Unite vor încheia un Acord de Cooperare Economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, metalelor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.
c. Rusia va fi invitată înapoi în G8.
14. Ucraina va fi pe deplin reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin activele suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa pagubele provocate Ucrainei.
15. Va fi înființată o forță comună de securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și europenilor, pentru a promova și aplica toate prevederile acestui acord.
16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.
17. Statele Unite și Rusia sunt de acord să prelungească tratatele privind neproliferarea și controlul nuclear, inclusiv Fair Start.
18. Ucraina este de acord să rămână un stat non-nuclear în cadrul TNP.
19. Centrala nucleară Zaporizhia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită echitabil, în proporție de 50-50 între Rusia și Ucraina.
20. Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.
21. Teritorii
Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor porni de la Linia de Contact.
22. Odată ce viitoarele aranjamente teritoriale vor fi convenite, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.
23. Rusia nu va obstrucționa utilizarea de către Ucraina a râului Nipru în scopuri comerciale, iar acorduri vor fi încheiate pentru ca transporturile de cereale să circule liber prin Marea Neagră.
24. Va fi creat un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:
a. Toți prizonierii și corpurile vor fi schimbați pe principiul ”Toți pentru toți”.
b. Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.
c. Va exista un program de reunificare a familiilor.
d. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.
26. Vor fi prevăzute măsuri pentru a aborda suferința victimelor conflictului.
27. Acest acord va avea forță juridică obligatorie. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista penalități pentru încălcări.
28. După ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, un armistițiu va intra imediat în vigoare, ambele părți retrăgându-se la punctele convenite pentru începerea implementării acordului. Modalitățile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.
INTERNAȚIONAL
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale
La Summitul G20, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj clar: viitorul inteligenței artificale trebuie să servească binele comun. „Acum este momentul să acționăm împreună, pentru a fi de partea bună a istoriei.”
Șefa Executivului European a prezentat strategia UE pentru AI, contruită pe trei direcții majore:
1.Investiții masive în infrastructura AI:
UE dezvoltă „AI Gigafactories”, centre uriașe de calcul menite să ofere acces accesibil la resurse avansate de procesare pentru cercetători, start-up-uri și instituții publice, precum spitale. Dacă inițial erau planificate 15 astfel de centre, interesul companiilor este uriaș: au fost depuse peste 74 de propuneri.
2. Adoptarea principiului „AI First”:
Europa încurajează companiile și instituțiile să pornească de la o întrebare simplă: „Cum poate AI să ajute?” – fie că vorbim de economie, administrație sau servicii publice.
3. Parteneriate internaționale:
UE își propune să împărtășească aceste capacități tehnologice cu restul lumii. Un exemplu este proiectul „Destination Earth”, un model digital capabil să prevadă fenomene extreme cu o precizie fără precedent.
Acesta este deja folosit global, inclusiv în Caraibe, unde modelele europene au oferit avertizări timpurii cu 15 zile înainte de uraganul Melissa , și urmează să fie extins în Africa prin parteneriate UE–Africa. Pe continentul african, UE sprijină dezvoltarea de „AI Factories” locale și conectarea acestora la ecosistemul european, inclusiv prin inițiativa „GenAI for Africa”, care facilitează colaborarea între companii europene și parteneri africani.
INTERNAȚIONAL
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante
„Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul britanic, Keir Starmer.
Reprezentanți din Ucraina, Statele Unite și formatul E3, și anume Regatul Unit, Franța și Germania, discută azi, în Elveția despre propunerea de pace făcută de SUA: „Marea majoritate a liderilor europeni sunt gata să ofere asistență și să se implice. Consultările sunt în curs la diferite niveluri, iar eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace.
Liderii europeni au respins forma actuală a planului Trump-Putin și pledează pentru modificarea acestuia, care constituie o „bază care necesita lucrări suplimentare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”
PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante
Cei 27 de lideri ai UE convocați la o reuniune specială privind Ucraina: Statele UE și NATO trebuie să-și dea acordul asupra elementelor din planul de pace
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina
Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA
Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Trending
- U.E.5 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- EVENIMENTE4 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană