Orientul Mijlociu: Liderii UE au decis să impună sancțiuni Iranului după primul atac direct cu rachete al Teheranului împotriva Israelului

Uniunea Europeană a decis miercuri să impună noi sancţiuni împotriva Iranului, ce vizează producătorii de drone şi rachete după atacul asupra Israelului, liderii europeni condamnând cu ” fermitate și fără echivoc” acest atac lansat de regimul de la Teheran împotriva Israelului.

“Am decis să impunem sancţiuni împotriva Iranului, am vrut să transmitem un mesaj clar” după atacul asupra Israelului, a declarat președintele Consiliului European Charles Michel după prima zi a unui summit extraordinar la Bruxelles, ultimul înainte de alegerile pentru Parlamentul European.

În concluziile adoptate, Consiliul European condamnă cu fermitate și fără echivoc atacul Iranului asupra Israelului și își reafirmă solidaritatea deplină cu poporul israelian și angajamentul față de securitatea Israelului și față de stabilitatea regiunii.

În acest sens, Consiliul European “solicită Iranului și interpușilor săi să înceteze toate atacurile și solicită ferm tuturor părților să dea dovadă de cea mai mare reținere și să se abțină de la orice acțiune care ar putea spori tensiunile în regiune”.

Astfel, cei 27 de șefi de state sau de guverne au stabilit că “Uniunea Europeană va lua măsuri restrictive suplimentare împotriva Iranului, în special în ceea ce privește vehiculele aeriene fără pilot (UAV) și rachetele“.

“Ideea este de a viza companiile care au un rol în producţia de drone şi rachete”, a precizat președintele Consiliului European.

