OSCE se teme de un ”coșmar” în Belarus și îl îndeamnă pe Aleksandr Lukașenko să accepte propunerea de mediere: Situaţia este ”profund alarmantă” în această țară

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Liderul Aleksandr Lukașenko a anunțat vineri că a convenit cu președintele rus Vladimir Putin că țările lor și-ar putea uni trupele în cazul unei amenințări dinspre Occident, anunță agenția de presă presă BelTA, citată de Reuters, potrivit Agerpres. ”Avem o înțelegere. Am sugerat să discutăm ce avem de făcut. El a spus că știe ce vor ei (Occidentul – n.r.). Putin a mai trecut de câteva ori prin astfel de situații de la războiul din Cecenia și știe ce se întâmplă la la granițe. Am ajuns la o înțelegere. O să trecem prin asta. Dar dacă ei, dincolo de graniță, vor face o încercare, vom folosi forțe militare comune, a căror coloană vertebrală va fi armata bielorusă. Rusia ne va sprijini și ne va urma. Am creat o rezervă cu Rusia. Niciun soldat rus nu a trecut deocamdată granița cu Belarus. Ne descurcăm singuri, deocamdată. Dar nu vom ezita să umilim pe oricine va face vreo încercare la granița noastră de vest”, a declarat Lukașenko, citat de agenția oficială de știri, potrivit Digi24. Acesta a acuzat statele occidentale că încearcă să îl înlăture de la putere pentru a slăbi Rusia. Acesta consideră că pentru Occident ”Belarus este doar o trambulină către Rusia, ca întotdeauna. Spre deosebire de Hitler, care şi-a trimis armata asupra Moscovei, ei încearcă să spargă puterea la locul ei, să o înlocuiască cu una nouă care va cere un ajutor militar unei alte ţări şi va desfăşura trupe”, a adăugat liderul din Belarus. Pe de altă parte, Aleksandr Lukaşenko a ameninţat că va lua măsuri de retaliere dacă se adoptă sancţiuni contra ţării sale în legătură cu alegerile prezidenţiale din 9 august, despre care opoziţia belarusă susţine că au fost fraudate. În timpul unei vizite la o fabrică de produse lactate din estul Belarusului, Lukaşenko a ameninţat cu tăierea rutelor de tranzit prin Lituania şi cu boicotarea porturilor lituaniene în cazul în care ţara sa va fi supusă sancţiunilor. ”Am dat instrucţiuni guvernului să prezinte o propunere privind reorientarea tuturor fluxurilor comerciale dinspre porturile lituaniene către altele”, a afirmat Lukașenko, citat de BelTA. Înainte de aceste afirmații, tot vineri, liderul de la Minsk a ordonat ca jumătate dintre efectivele armatei să intre în stare de pregătire de luptă, ca răspuns la ceea ce el numește amenințări din partea Occidentului. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi că liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko, i-a cerut să creeze o forţă de poliţie de rezervă pentru un eventual sprijin care să fie acordat acestei țări, dar liderul de la Kremlin a promis că nu o va folosi decât în caz de necesitate. Într-o primă reacție, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, au solicitat Rusiei să nu ”se amestece” în Belarus, care este ”un stat suveran și independent”. O reacție similară a venit și din partea cancelarului german, Angela Merkel, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. ”Sper că o astfel de forţă nu va fi desfăşurată”, a spus Merkel, potrivit DPA, citat de Agerpres. Cancelarul german a cerut ca demonstranţii din Belarus să poată protesta ”independent, fără amestec extern din partea niciunei părţi” şi a subliniat importanţa respectării suveranităţii ţării. Între timp, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, prin vocea președintelui în exercițiu, premierul albanez, Edi Rama, i-a reiterat liderul de la Minsk propunerea de mediere adresată la mijlocul lunii august, denunțând în același timp situația ”profund alarmantă” din această țară. În ultimele două săptămâni, zeci de mii de demonstranţi au ieşit pe străzile din Minsk şi din alte oraşe din Belarus pentru a protesta împotriva realegerii controversate a lui Lukaşenko în funcţia de preşedinte la scrutinul prezidenţial din 9 august. Opoziţia belarusă este convinsă că votul a fost fraudat, în timp ce liderul de la Minsk invocă rezultatele oficiale ale scrutinului, ce îi acordă peste 80% din sufragii, iar candidatei opoziţiei Svetlana Tihanovskaia, care s-a refugiat în Lituania, doar 10%. Continue Reading