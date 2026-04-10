Ostilitățile între Rusia și Ucraina se opresc de Paste timp de 36 de ore

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de Paște în Ucraina, după apeluri repetate din partea Kievului pentru o pauză a ostilităților în perioada sărbătorilor, relatează Politico.

Potrivit Kremlinului, încetarea focului ar urma să intre în vigoare sâmbătă, la ora 16:00, și să dureze până la finalul zilei de duminică, când creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele.

„Comandantul suprem a ordonat oprirea acțiunilor militare în toate direcțiile pentru această perioadă”, a transmis Kremlinul, adăugând că se așteaptă ca partea ucraineană să urmeze exemplul Rusiei. În același timp, autoritățile ruse au precizat că trupele trebuie să rămână pregătite „să prevină eventuale provocări din partea inamicului, precum și orice acțiuni agresive”.

Ucraina a cerut în mod repetat un armistițiu de Paște în ultimele săptămâni și a propus inclusiv o încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, oferindu-se să oprească loviturile asupra depozitelor de petrol din Rusia dacă Moscova încetează atacurile asupra rețelei energetice ucrainene.

„Ucraina a declarat în repetate rânduri că suntem pregătiți pentru măsuri în oglindă. Am propus un armistițiu în acest an pentru durata sărbătorilor de Paște și vom acționa în consecință”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe X.

„Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de progrese reale către pace, iar Rusia are șansa de a nu relua atacurile nici după Paște”, a adăugat acesta.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a subliniat că un astfel de armistițiu ar putea reprezenta un prim pas către o încetare durabilă a focului.

„Poziția noastră este că nu este nevoie ca atacurile să fie reluate deloc. Un armistițiu de durată ar deschide calea către o diplomație reală pentru a pune capăt acestui război pe care Rusia nu îl va câștiga niciodată și pe care trebuie, în cele din urmă, să îl oprească”, a transmis acesta.