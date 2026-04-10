Ostilitățile între Rusia și Ucraina se opresc de Paste timp de 36 de ore

INTERNAȚIONAL
Alexandra Loy
Alexandra Loy
de citit in1 min.
© UK Ministry of Defence

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de Paște în Ucraina, după apeluri repetate din partea Kievului pentru o pauză a ostilităților în perioada sărbătorilor, relatează Politico.

Potrivit Kremlinului, încetarea focului ar urma să intre în vigoare sâmbătă, la ora 16:00, și să dureze până la finalul zilei de duminică, când creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele.

„Comandantul suprem a ordonat oprirea acțiunilor militare în toate direcțiile pentru această perioadă”, a transmis Kremlinul, adăugând că se așteaptă ca partea ucraineană să urmeze exemplul Rusiei. În același timp, autoritățile ruse au precizat că trupele trebuie să rămână pregătite „să prevină eventuale provocări din partea inamicului, precum și orice acțiuni agresive”.

Ucraina a cerut în mod repetat un armistițiu de Paște în ultimele săptămâni și a propus inclusiv o încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, oferindu-se să oprească loviturile asupra depozitelor de petrol din Rusia dacă Moscova încetează atacurile asupra rețelei energetice ucrainene.

„Ucraina a declarat în repetate rânduri că suntem pregătiți pentru măsuri în oglindă. Am propus un armistițiu în acest an pentru durata sărbătorilor de Paște și vom acționa în consecință”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe X.

„Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de progrese reale către pace, iar Rusia are șansa de a nu relua atacurile nici după Paște”, a adăugat acesta.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a subliniat că un astfel de armistițiu ar putea reprezenta un prim pas către o încetare durabilă a focului.

„Poziția noastră este că nu este nevoie ca atacurile să fie reluate deloc. Un armistițiu de durată ar deschide calea către o diplomație reală pentru a pune capăt acestui război pe care Rusia nu îl va câștiga niciodată și pe care trebuie, în cele din urmă, să îl oprească”, a transmis acesta.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Starmer: Sunt sătul ca facturile britanicilor să crească din cauza acțiunilor lui Trump și Putin
Articolul următor
Muntenegru își dorește aderarea la UE preponderent din rațiuni de securitate: Este poate chiar ultimul proiect de pace de pe Pământ în zilele noastre
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare