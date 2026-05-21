„Pacea în Europa nu mai poate fi considerată o realitate firească”, semnalează președintele Cehiei: Istoria nu va aștepta pur și simplu ca noi să fim pregătiți. Trebuie să acționăm rapid

Europa trebuie să învețe de la Ucraina și să acționeze „mult mai rapid” pentru a răspunde provocărilor, a subliniat președintele Cehiei, Petr Pavel, avertizând, în același timp, că Europa riscă să piardă teren din cauza „obstacolelor birocratice”.

„Ucraina a demonstrat nu doar determinare și eroism, ci și o capacitate incredibilă de adaptare, de inovare și de schimbare. Este ceva ce noi, în Europa, am pierdut din cauza multor măsuri de reglementare necesare în timp de pace, dar, desigur, în timpul unui conflict trebuie să fii… flexibil și să obții rezultate în cel mai scurt timp posibil”, a avertizat Pavel, potrivit .

Acesta a amintit că a vizitat Ucraina de mai multe ori, precum și companii care produc drone.

„Acestea le produc într-o mare varietate de versiuni, le trimit direct pe linia frontului, le testează în câteva zile și primesc feedback înapoi la companii tot în câteva zile. Așadar, ritmul depășește cu mult ceea ce putem realiza în timp de pace”, a explicat președintele Cehiei.

Acesta a evidențiat nevoia ridicării barierelor birocratice.

„Dacă vrem să avem succes în orice potențial conflict viitor, trebuie să avem proceduri care să fie mult mai rapide decât cele pe care le avem astăzi, pentru că, altfel, vom pierde conflictul din cauza obstacolelor birocratice”, a mai spus Petr Pavel.

El a comparat situația cu Europa, care „are toate ingredientele pentru o masă excelentă, dar încă nu avem o rețetă.”

Președintele Cehiei, fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a avertizat că „pacea în Europa nu mai poate if considerată o realitate firească”.

„Ea trebuie din nou protejată, apărată și menținută în mod activ. Lecția acestui moment nu este că Europa este singură, ci că Europa trebuie să fie suficient de puternică pentru a se descurca singură atunci când este nevoie”, a mai spus Pavel.

El a atras atenția că Europa trebuie să acționeze pe toate fronturile pentru a se plasa în cea mai bună poziție, întrucât „istoria pur și simplu nu va aștepta ca Europa să fie pregătită”.

„Trebuie să acționăm rapid”, spune el.

Recent, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că administrația de la Washington urmărește „promovarea independenței și suveranității Europei”, în contextul în care SUA nu au decis încă unde vor fi desfășurați cei 4.000 de militari americani care urmau inițial să ajungă în Polonia.

Conform comandatului suprem al forțelor NATO, SUA nu vor retrage alte forțe americane în viitorul apropiat, pe măsură ce aliații europeni își dezvoltă capacitățile.

Uniunea Europeană a lansat programul SAFE, un instrument financiar temporar al UE care sprijină statele membre care doresc să investească în producția industrială din domeniul apărării prin achiziții comune, concentrându-se pe capacitățile prioritare, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

Din această sumă, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă după cea alocată Poloniei.

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%).