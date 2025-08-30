Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii

Pachetul Nr. II de reforme anunțat de Guvern a fost adoptat ieri, parțial, într-o ședință extraordinară. Acest pachet a fost împărțit în șase proiecte, dintre care au fost adoptate doar cinci: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu privire la fiscalitate – insolvență.

„Am făcut azi un pas înainte pentru îndreptarea unor inechități, pentru o reformă necesară, prin care punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii. Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat. Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria”, a transmis premierul Iilie Bolojan.

Pentru al șaselea proiect, cel privind administrația publică, Guvernul își propune adoptarea lui duminică, într-o nouă ședință de guvern.

De asemenea, prim-ministrul va transmite Parlamentului proiectele de lege, iar Guvernul își va angaja răspunderea pe acestea în fața forului legislativ.

Pachetul II de reforme, explicat, potrivit declarațiilor de presă susținute de premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătații, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca:

Justiție

Pensiile magistraților Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu tranziție graduală pe 10 ani. Plafonarea pensiei la max. 70% din ultimul salariu (înlocuiește regula „pensie = ultimul salariu”).

Anunț privind necesitatea unei noi legi a salarizării în sistem (pentru a elimina procesele și impredictibilitatea bugetară).

Sănătate

Reorientarea pacienților din spitalizare continuă către medicina primară și ambulatoriul de specialitate.

Șefii de secție din spitalele clinice: numiți prin concurs pe bază de indicatori de performanță; condiție minimă – cadru universitar (nu neapărat cel mai înalt grad). Evaluare anuală de către Comitetul Director.

Regândirea contractării în medicina de familie: până în 2027, ~20% plată per capita / ~80% plată pe servicii raportate la CNAS. Economii estimate ~3,2 mld. lei în 2026, realocate în programe de sănătate și alte servicii.

Creșterea punctului în ambulatoriu la 8 lei de la 1 ian. 2026/1 ian. 2027 (în funcție de economii). Influențe salariale pentru spitale alocate după volum/complexitate servicii și indicatori de performanță (metodologie prin HG în 90 zile). Ajustare negativă când anvelopa salarială depășește bugetul serviciilor.

Prelungirea programului în ambulatoriile spitalelor publice acolo unde există resursă – managerii primesc instrumente pentru rotații de personal.

Majorarea clawback: +0,6 pp pentru generice și +1,7 pp pentru inovative.

Companii de stat – guvernanță corporativă (Legea 109)

Reașezarea indicatorilor de performanță: 50–75% financiari / 25–50% nefinanciari (în linie cu recomandări OCDE/PwC).

Reducerea dimensiunii consiliilor de administrație (ex.: 7→5, 5→3).

Reduceri semnificative ale indemnizațiilor; plafonarea componentei variabile la max. 2 salarii medii brute pe ramură, plătită o singură dată pe an.

Clarificări pentru a evita cumulul (membru CA și director). Cerințe mai stricte pentru firmele de recrutare; optimizări procedurale în AMEPIP.

Autorități de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM)

Până la 31 octombrie: propuneri de reducere a organigramelor — −10% posturi de specialitate și −30% posturi suport.

Reducerea indemnizațiilor conducerii și a salariilor personalului cu 30%.

Plafonarea bonusurilor la max. 2 salarii brute, acordate doar la îndeplinirea indicatorilor și în limite bugetare.

Fiscalitate & insolvență