SĂNĂTATE
Pacienții oncologici vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS: Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului
Pacienții oncologici din România vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS, pentru a crește calitatea vieții în timp ce luptă cu boala.
Astfel, la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS, Guvernul României a aprobat ca serviciile psihologice să fi decontate prin sistemul public de sănătate: „Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.
Noul cadru legislativ stabilește:
- Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specialiști, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.
- Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.
De asemenea, această etapă oferă oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane.
Prin noul act normativ, se creează un cadru clar și stabil de finanțare, iar pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice: „Se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional.”
„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai ridicată. Prin această decizie, Ministerul Sănătății transmite un mesaj ferm: pacientul se află în centrul politicilor publice de sănătate”, a mai subliniat ministrul Alexandru Rogobete.
În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri.
FONDURI EUROPENE
Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate
În primele cinci luni de la preluarea mandatului, ministrul sănătății, împreună cu echipa din Minister, a direcționat 1,35 miliarde de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență către spitalele și unitățile medicale din România.
„De la preluarea mandatului, am continuat proiectele începute împreună cu aceeași echipă și am accelerat ritmul plăților. Obiectivul a fost clar: să aducem rezultate rapide și vizibile pentru pacienți și pentru spitale cu fapte, nu cu discursuri. În primele 5 săptămâni am plătit peste 700 de milioane de lei. În luna august, am achitat alte 650 de milioane de lei. Total: 1,35 miliarde de lei direcționați prin PNRR către spitalele și unitățile medicale din România”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.
Ministrul Alexandru Rogobete informează că au fost accelerate plățile pentru a închide proiecte așteptate de ani de zile: „În sănătate, eficiența administrativă înseamnă vieți salvate și încredere recâștigată. Astăzi putem spune că în România sănătatea nu mai rămâne blocată în hârtii și promisiuni – sănătatea se transformă, iar acest proces continua într-un ritm accelerat.”
Potrivit înaltului oficial, aceste fonduri reprezintă „investiții care transformă concret sănătatea” prin: secții ATI modernizate, unde fiecare minut contează, aparatură de ultimă generație pentru investigații și tratamente, ambulatorii funcționale și accesibile, secții pentru nou-născuți dotate corespunzător, centre comunitare integrate, care aduc medicina mai aproape de oameni.
„Aceste rezultate sunt posibile datorită unei echipe care a ales să creadă în schimbare. Oameni care au lucrat peste program, care au stat nopți și weekenduri la minister, care nu au acceptat nu se poate. Profesioniști care au demonstrat că atunci când există viziune, continuitate și responsabilitate, sistemul medical se poate reforma”, a mai adăugat acesta.
ROMÂNIA
România face un pas important în tratarea marilor arși, anunță ministrul Sănătății: „Centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an”
România face un pas important în tratarea marilor arși, centrul de la Timișoara urmând să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„România face un pas important în tratarea marilor arși: centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic, l-am susținut constant alaturi de echipă și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși”, a transmis Rogobete, pe pagina de Facebook a ministerului.
Potrivit ministrului, stadiul lucrărilor a ajuns la 75–80%, cu structura finalizată integral, iar la arhitectură și instalații progresul fiind de 70%, respectiv 75%.
Alexandru Rogobete a precizat că acest centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație:
- 58 de paturi pentru UPU-SMURD
- 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave
- 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici
- 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă
- o secție ATI cu 27 de paturi
- un bloc operator modern cu 25 de săli
De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure, a anunțat ministrul.
„Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede”, a precizat Alexandru Rogobete.
Construirea Centrelor de Mari Arși, alături de Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un program amplu de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu autoritățile județene.
„Aceste investiții aduc servicii medicale de înaltă performanță mai aproape de pacienți, reduc inechitățile de tratament și consolidează capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații critice. Este un proiect de echipă, coordonat de Ministerul Sănătății și implementat exemplar de echipa din Timișoara. România are nevoie de spitale moderne și sigure, iar acest obiectiv devine realitate pas cu pas”, a punctat ministrul Sănătății.
INTERNAȚIONAL
Tarifele vamale asupra medicamentelor vor afecta pacienții și industria de pe ambele maluri ale Atlanticului, semnalează EFPIA
Impunerea de tarife vamale asupra medicamentelor va afecta îngrijirea pacienților și industria de pe ambele maluri ale Atlanticului, semnalează Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA).
„Având în vedere potențialul tarif de 15 % aplicat de SUA asupra produselor farmaceutice, lipsa unei căi clare pentru scutiri pentru medicamentele inovatoare și lipsa de vizibilitate asupra politicilor comerciale și de stabilire a prețurilor viitoare, rămânem preocupați de viitorul pacienților și al sectorului nostru în Europa”, a semnalat Nathalie Moll, director general al EFPIA într-o poziție oficială.
Ce implică tarifele vamale pentru pacienți și industria farmaceutică europeană:
- pot crea penurii, pot afecta accesul pacienților și pot crea bariere în calea cercetării și dezvoltării la nivel mondial.
- afectează capacitatea industriei de a colabora în descoperirea de noi tratamente pentru a face față provocărilor globale în domeniul sănătății.
- miliarde de euro deturnate de la cercetarea medicală.
Citiți și: SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) face apel la UE și statele membre să asigure scutiri pentru medicamentele inovatoare, pentru a proteja pacienții și a asigura competitivitatea industriei farmaceutice din UE: „Solicităm urgent un dialog strategic sectorial cu Comisia și statele membre pentru a asigura viitorul industriei în Europa. Considerăm că, cu sprijinul adecvat, companiile pot continua să investească aici și să se asigure că sănătatea și securitatea economică pe care le aduce inovarea medicală rămân în Europa.”
„Avem nevoie de soluții reale pentru a crește investițiile farmaceutice în cercetare, dezvoltare și producție, pentru a reechilibra comerțul și pentru a asigura o distribuție mai echitabilă a modului în care este finanțată și evaluată inovarea farmaceutică la nivel mondial”, mai semnalează EFPIA.
EFPIA a mai avertizat că industria farmaceutică europeană riscă să piardă investiții în valoare de 102,6 miliarde de euro, în contextul tarifelor suplimentare anunțate de Casa Albă în luna aprilie.
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat că acordul UE-SUA se confruntă în continuare cu incertitudini, mai ales pentru sectorul farmaceutic: „Produsele farmaceutice, care reprezintă peste o cincime din exporturile zonei euro către Statele Unite – au înregistrat o creștere puternică a producției în această perioadă. Desigur, odată cu aplicarea majorărilor tarifare, acest efect se inversează. În același timp, incertitudinea persistă, întrucât tarifele specifice sectorului pentru produse farmaceutice și semiconductori rămân neclare.”
Citiți și: Sectorul farmaceutic european pierde teren în fața SUA din cauza investițiilor reduse și reglementărilor fragmentate, avertizează raportul Draghi. Recent, raportul Letta constata că “nu există o piață unică reală pentru medicamente”
Raportul întocmit de Mario Draghi privind competitivitatea europeană este al doilea în mai puțin de jumătate de an redactat de un fost premier italian pentru instituțiile UE, după ce Enrico Letta a prezentat în luna aprilie un raport consacrat viitorului pieței unice.
În privința domeniului sănătății, raportul Letta constată că „până în prezent, nu există o piață unică reală pentru produsele farmaceutice“, arătând că unele autorizații de introducere pe piață pentru medicamente sunt încă acordate la nivel național și că disparitățile substanțiale în materie de cheltuieli între statele membre duc la un acces inegal la diagnostic și tratament, o problemă exacerbată de migrația în domeniul sănătății și de exodul creierelor.
În contextul celor două rapoarte, datele unor rapoarte de anul trecut ale instituțiilor europene și industriei farma arată că pacienții din România au acces la doar 17% din medicamentele inovative aprobate la nivel european, pentru care așteaptă 778 de zile. De asemenea, România rămâne țara din UE care investește cel mai puțin în sănătate, speranța de viață a românilor fiind cu mult sub media europeană.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
