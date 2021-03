Pact UE privind migrația: Cinci țări din Sud, aflate ”în prima linie de primire” a migranților, au convenit să elaboreze ”propuneri comune”

Cinci țări europene mediteraneene, și anume Cipru, Spania, Grecia, Italia și Malta, aflate ”în prima linie de primire” a migranților, au convenit sâmbătă să elaboreze ”propuneri comune” privind noul pact european pentru migrație, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Reiterăm pledoaria noastră puternică în favoarea unui echilibru real necesar între solidaritate şi responsabilitate, deoarece, în forma sa actuală, Pactul nu asigură suficient statele membre din prima linie”, se arată într-o declaraţie comună publicată sâmbătă.

Grecia, Italia, Malta şi Spania au informat deja Comisia Europeană că un nou pact propus privind migraţia şi azilul nu împărtăşeşte în mare măsură povara imigranţilor care sosesc în Europa.

Reuniunea de la Atena, la care a participat și vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, responsabil pentru promovarea modului nostru de viață european, a avut loc cu o săptămână înainte de summitul Consiliului European din 25-26 martie consacrat relațiilor UE-Turcia, care se va desfășura prin videoconferință din cauza accelerării celui de-al treilea val al pandemiei de COVID-19.

Happy to be in Athens today to discuss with Ministers of the #Med5gr States disproportionately affected by migration. Impressed by the quality of ideas and willingness of our southern States to find a path of convergence on our Pact. Solidarity must be reconciled with geography. pic.twitter.com/w8qbOiNZYB

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 20, 2021