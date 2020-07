Pactul Ecologic European: O firmă din România, printre cele 64 de IMM-uri inovatoare care vor primi finanțare de la UE în valoare de 307 milioane de euro

Italia instituie carantina obligatorie pentru persoanele care au călătorit în România și Bulgaria în ultimele 14 zile, pe fondul numărului mare de noi cazuri înregistrat în cele două țări și ca măsură preventivă pentru deteriorarea situației sanitare pe teritoriul italian care a depășit etapa critică a pandemiei de mai bine de o lună, informează dpa, preluat de Agerpres.

Decizia a fost anunțată vineri de ministrul italian al sănătății, Roberto Speranza, care a decis să acționeze cu precauție în fața noului coronavirus.

„Tocmai am semnat un nou decret care dispune carantina pentru cetăţenii care în cele 14 zile precedente au fost în România şi Bulgaria (…) Virusul nu este înfrânt şi continuă să circule. Din acest motiv trebuie să fim în continuare precauţi”, a explicat ministrul italian într-o postare pe Twitter.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.

— Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020