Pactul pentru migrație și azil: Ungaria și Slovacia resping “cu forță” acordul dintre instituțiile UE. Înțelegerea este salutată de Germania, Franța, Spania, Grecia, Olanda și Italia

Ungaria a afirmat că ”respinge cu forţă” acordul convenit miercuri de statele membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European pentru a modifica în profunzime sistemul european de azil şi migraţie, Budapesta refuzând să contribuie la mecanismul de solidaritate obligatorie între ţările membre. Slovacia s-a opus şi ea acordului, în timp ce Germania, Franţa, Spania, Grecia şi Olanda s-au declarat mulţumite, la fel ca şi Italia, pentru care reforma înseamnă că ţările aflate în prima linie la frontierele UE “nu se mai simt singure”, relatează AFP.

”Respingem cu forţă acest pact privind migraţia”, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. ”Nu vom lăsa să intre nicio persoană împotriva voinţei noastre”, a adăugat şeful diplomaţiei ungare. “Ne opunem categoric ca Uniunea Europeană să interfereze în afacerile suverane ale Slovaciei. Aceasta nu este o chestiune în care UE să aibă competenţă. Nu suntem de acord cu asta”, a precizat ministrul slovac, care efectuează o vizită oficială în Ungaria, relatează Agerpres.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a apreciat că acordul este “fundamental” pentru ţara sa, întrucât va permite ameliorarea modului de gestionare a frontierelor şi gestionarea de o manieră mai umană şi coordonată a fluxurilor migraţiei.

Spania este una dintre principalele porţi de intrare a migranţilor în Europa, chiar dacă această ţară este adesea doar o etapă pentru aceşti migranţi veniţi din Africa, care se duc apoi în alte ţări din Uniunea Europeană, în special în Franţa.

La rândul său, premierul grec Kyriakos Mitsotakis şi-a exprimat “satisfacţia” faţă de acord, în timpul unui consiliu ministerial, susţinând că acesta este “un răspuns important” la eforturile Greciei de a se pune în aplicare o politică de imigraţie strictă, dar justă.

Grecia este, alături de Italia, în prima linie a sosirilor de migranţi care caută să ajungă în Europa pe Marea Mediterană, mai ales dinspre Turcia. De la începutul anului, circa 44.900 de persoane în căutare de azil în UE au sosit în Grecia, în principal pe insulele din Marea Egee apropiate de coasta turcă, cel mai mare număr din ultimii patru ani, potrivit Naţiunilor Unite.

Ministrul de interne italian, Matteo Piantedosi, a salutat acordul pe care l-a calificat drept o victorie pentru Italia. Pactul este rezultatul unor negocieri îndelungate, în care Italia a jucat întotdeauna un rol de lider pentru a stabili o soluţie echilibrată care să nu mai facă să se simtă singure ţările de frontieră ale UE, în special cele supuse presiunii migratorii, a declarat Piantedosi, citat de ANSA. Aprobarea pactului este un mare succes pentru Europa şi pentru Italia, care va putea acum să se bazeze pe noi reguli pentru a gestiona fluxurile migratorii şi a lupta împotriva traficanţilor de persoane, a adăugat ministrul italian.

Cancelarul german Olaf Scholz a salutat acordul convenit de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene şi de Parlamentul European, susţinând că astfel se va reduce povara suportată de unele ţări membre.

”Acordul va limita migraţia ilegală şi va reduce povara de pe umerii ţărilor afectate în mod special, inclusiv Germania”, a scris Scholz pe platforma X. Acordul este o ”decizie foarte importantă”, a adăugat şeful executivului german.

Consiliul Uniunii Europene, prezidat de Spania, și Parlamentul European au ajuns miercuri la un acord calificat drept “istoric” de președinta Comisiei Europene privind Pactul pentru migrația și azilul, o înțelegere considerată crucială pentru viitorul UE și importantă pentru alte dosare precum extinderea spațiului Schengen cu România și cu Bulgaria, având în vedere opoziția Austriei în acest sens.

“Salut acordul istoric privind Pactul privind migrația și azilul. Felicitări Parlamentului European și Consiliului pentru că au convenit asupra acestei propuneri-reper a acestui mandat. Mulțumesc lui Margaritis Schinas (n.r. – vicepreședinte al Comisiei Europene) și Ylvei Johansson (n.r. – comisar european pentru afaceri interne) pentru eforturile lor neobosite”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

