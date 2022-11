Pactul Verde European: UE convine să crească absorbția de carbon prin utilizarea terenurilor, silvicultură și agricultură

Aflată într-o vizită în premieră la Chișinău, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit vineri cu tinerii activiști din Republica Moldova, după ce în prima parte a zilei a purtat discuții politice cu președinta Maia Sandu, cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu premierul Natalia Gavrilița.

“Întâlnirea cu tinerii activiști din Moldova este suficientă pentru a convinge pe oricine de potențialul nelimitat al acestei țări. Tinerii de aici cred în viitorul țării lor. Ei cred în democrație, în libertate și în justiție. Sunt hotărâți să facă diferența. Aceasta este speranța Europei”, a scris ea, pe Twitter

Meeting young activists in Moldova is enough to convince anyone of the limitless potential of this country.

Young people here believe in their country’s future.

They believe in democracy, in liberty & in justice. Determined to make a difference.

That’s the hope of Europe 🇪🇺🇲🇩 pic.twitter.com/Xk5Eqc0UT1

— Roberta Metsola (@EP_President) November 11, 2022