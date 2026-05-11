Palatul Cotroceni dezminte “categoric” că Nicușor Dan ar fi respins solicitarea unei întâlniri bilaterale cu un omolog european în cadrul summitului B9: Informația “este complet falsă”

Administrația Prezidențială a dezmințit „în mod categoric” informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan, ar fi respins solicitarea unei întâlniri bilaterale cu un omolog european, precizând că informația „este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate”.

„Într-un spațiu public dominat de circulația rapidă a informațiilor, rigoarea și verificarea reprezintă obligații esențiale ale oricărui demers jurnalistic sau public”, a transmis Administrația Prezidențială.

Instituția a subliniat că președintele României „își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc”.

Totodată, Administrația Prezidențială și-a reafirmat disponibilitatea pentru „un dialog deschis, direct și profesionist” cu reprezentanții mass-media, „în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor”.

Precizările Palatului Cotroceni au venit în contextul în care mai multe publicații au relatat că Nicușor Dan a refuzat o întrevedere bilaterală cu președintele finlandez Alexander Stubb, în cadrul summitului București B9.

Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri, la Palatul Cotroceni, summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, reuniune dedicată consolidării securității transatlantice și coordonării aliaților de pe flancul estic al NATO.

Evenimentul va fi co-prezidat de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

De asemenea, la reuniune vor participa ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, secretarul de stat permanent din Cancelaria premierului Islandei, Benedikt Árnason, reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov, și ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.