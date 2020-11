Palatul Cotroceni va fi iluminat în portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională a eliminării violenţei împotriva fetelor şi a femeilor

Palatul Cotroceni va fi iluminat în portocaliu, miercuri seara, pentru a marca Ziua Internaţională a eliminării violenţei împotriva fetelor şi a femeilor, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale.

Astfel, Administraţia Prezidenţială se alătură instituţiilor emblematice din întreaga lume care vor fi iluminate în această perioadă în portocaliu, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare şi informare în rândul publicului larg asupra fenomenului de violenţă împotriva femeilor şi a urgenţei diminuării acestui flagel.

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2020 se desfăşoară campania “Construim o lume portocalie! Oprim violenţa împotriva femeilor!”, demarată la iniţiativa Federaţiei Europene Soroptimist International, iar Administraţia Prezidenţială marchează această iniţiativă cu ocazia Zilei Internaţionale a eliminării violenţei împotriva fetelor şi a femeilor prin iluminarea, în semn de solidaritate, a Palatul Cotroceni, în portocaliu, începând cu ora 18:00.

Prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, la 17 decembrie 1999, Adunarea Generală a ONU a stabilit ca data de 25 Noiembrie să fie desemnată Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Astfel, Adunarea Generală a ONU invită guvernele, agențiile ONU, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

De asemenea, începând cu anul 1991, a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului – adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a transmis propunerea alăturării MAE la campania de marcare, la 25 noiembrie 2020, a Zilei Internaționale de luptă împotriva violenței asupra femeilor.

Unul dintre evenimentele pe care Agenția le va organiza în acest an are în vedere alăturarea la campania promovată de Uniunea Soroptimist Internațional România (USIR), cu tema No to Violence – Orange the World, care se va desfășura în perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe susținând ediția din acest an. Campania Orange the World, echivalentă cu NO to violence against women, este o inițiativă a Federației Europene a Soroptimist Internațional, la care USIR este afiliată, și este parte din demersurile pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și a femeilor.