Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea și-a recăpătat înfățișarea după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Eurodeputatul Rareș Bogdan: Primarul Ilie Bolojan, un român autentic care a înțeles că istoria unui oraș este la fel de importantă ca existența locurilor de muncă

Cheia în a promova o idee, un principiu, o politică este aceea de a o promova prin voci diferite, aceasta ajungând să aibă ecou, a explicat eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), co-raportor al Parlamentului European pe Facilitatea de Redresare și Reziliență în cadrul unui interviu acordat think tank-ului european VoteWatch Europe, care l-a desemnat cel mai influent membru al Parlamentului European în domeniul politicilor economice, abținând punctajul maxim de 100 de puncte.

”Abilitatea de a influența nu poate deveni realitate fără o rețea propriu-zisă. Cheia în a promova o idee, un principiu, o politică, o prioritate, est aceea de a o promova prin voci diferite. Dacă spun un lucru și sunt capabil să conving și alți oameni să zică același lucru în diferite contexte din grupul meu, în alte grupuri politice, atunci începe să aibă ecou. Aș spune că este crucial să îți diminuezi propriul orgoliu, paternitatea ideilor și să faci lucrurile să înainteze”, a explicat europarlamentarul român.

Acesta a explicat, de asemenea, care au fost factorii care l-au ajutat în a-și exercita influența asupra politicilor economice UE.

”Când am început în iulie anul trecut, am dorit să-mi folosesc expertiza în două competențe majore. Am început de la ideea de a-mi folosi expertiza ca fost ministru al Muncii în Comisia EMPL și parcursul meu ca economist în Comisia ECON. Practic, în echipa EMPL am fost ales coordonator și cred că am făcut destul de multe lucruri acolo, incluzând rezoluția pentru muncitorii transfrontalieri, de la audierile inițiale la coordonare”, a precizat Pîslaru.

Amintim că legislativul european a solicitat Comisiei Europene și statelor membre la mijlocul lunii iunie, printr-o rezoluție coordonată de eurodeputatul Dragoș Pîslaru, luarea de măsuri urgente pentru a proteja sănătatea, siguranța și condițiile de lucru echitabile pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri în contextul COVID-19.

Prin documentul adoptat cu o majoritate covârșitoare, 593 voturi pentru, 34 împotrivă și 38 abțineri, Parlamentul European a îndemnat Comisia Europeană să evalueze situația generală a ocupării forței de muncă și condițiile de sănătate și de siguranță ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul agențiilor de muncă temporară, al agențiilor de recrutare, al altor intermediari și al subcontractanților, pentru a identifica lacunele de protecție și eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent.

Făcând trimitere la activitatea sa din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din Parlamentul European, Dragoș Pîslaru a menționat că ”situația a fost puțin diferită”, mizele fiind foarte ridicate de la începutul mandatului.

”Erau foarte multe documente importante care trebuiau semnate și atribuite. Și unul dintre ele a fost, într-adevăr, dosarul BICC, ca parte a programului de sprijin pentru reforme”, a precizat eurodeputatul român, care a dezvăluit căa avut o relație foarte bună de la început cu Luis Garicano, coordonatorul Renew Europe, profesor de renume de la Universitatea din Chicago, având drept punct comun pasiunea pentru economie, cel din urmă fiind, de asemenea, economist.

”Dosarul avea, la acea vreme, doar 25 de miliarde de euro, ceea ce nu este un buget mic, dar dacă îl compari cu bugetul pe care îl avem, ”monstrul” care este acum, reprezentând 90% din pachetul de relansare, el a fost multiplicat de 20 de ori. Am contribuit activ la această schimbare de la 25 de miliarde de euro la ce avem acum. Am colaborat foarte bine cu Eider Gardiazabal, coordonatorul BUDG, de la S&D, și a fost foarte plăcut pentru că încercam să obțin echilibrul între viziunea PPE și viziunea S&D și asta m-a transformat într-un fel de factor decisiv, pentru că încercam practic să negociez și să am o viziune neutră asupra problemelor sensibile, de exemplu Semestrul European, recomandările specifice de țară. Împreună cu ea am discutat cu comisarul Ferreira și în cadrul unei întâlniri i-am explicat că acest dosar poate fi unul dintre cele mai importante instrumente din pachetul de reforme”, a mai explicat europarlamentarul român, completând că ”așa se pornește uneori, cu niște idei și multă muncă”.

Amintim că la începutul lunii iulie, Dragoș Pîslaru a fost desemnat co-raportor al Parlamentului European pentru Facilitate de Redresare și Reziliență din cadrul Next Generation EU, planul de 750 de miliarde de euro aprobat la 21 iulie de șefii de stat sau de guvern din UE. Facilitatea de Redresare și Reziliență va dispune de o alocare de 672,5 miliarde de euro, din care 360 de miliarde de euro vor fi disponibile sub formă de împrumuturi, iar 312,5 miliarde de euro sub formă de granturi.

Întrebat care consideră că sunt tacticile pe care eurodeputații le pot folosi pentru a-și crește influența în Parlamentul European, eurodeputatul român a explicat că ”este un amestec între instinct, experiență și evaluarea situației”, felul în care interacționezi fiind primul pas.

”Este foarte important în zilele noastre, pentru că discutăm de munca de viitor și despre abilitățile necesare pentru a o face. Cred că din ce în ce mai mult IQ devine mai puțin relevant decât EQ, inteligența emoțională, ca să poți avea empatie față de colegi. Am fost mereu acolo pentru a susține toți colegii care voiau să promoveze idei. A fost un proces pe care l-am învățat de la ei. Și pentru că am fost foarte deschis de la început, ei au avut încredere în mine și le-a plăcut să lucreze cu mine. Pentru mine, aș spune că felul în care interacționezi este primul pas. Nu poți dezvolta lucrurile de unul singur. Nu este vorba doar despre a avea discuții cu celelalte grupuri politice. Trebuie să ai o bază puternică în grupul tău, cât și în comisia ta. După cum bine știți, aceste relații se clădesc evident în cadrul întâlnirilor formale pe care le avem, dar și mai important, în timpul unei discuții private despre copii, viața personală”, a spus Dragoș Pîslaru, care consideră că atunci când ai ”o idee bună și aduci argumentele necesare, trebuie să fii destul de generos în a lăsa acea idee să fie îmbrățișată de oricine și de către toată lumea”.

Din punctul său de vedere, un alt element important este acela de ”a fi îndrăzneț”. ”Noi, în Uniunea Europeană, trecem printr-o perioadă relativă de stagnare, de inerție, în care mai mult sau mai puțin suntem blocați pe un drum ce depinde de politicile vechi. Nu am fost capabili, aș spune, până recent, cu Pactul Ecologic European, chiar și înainte de pandemie, să reaprindem spiritul părinților fondatori. Un alt lucru care cred că este important în a câștiga respectul colegilor este acela de a fi îndrăzneț. Trebuie să ai o viziune puternică și trebuie să explici cum ai ajuns la această viziune și de ce este potrivită pentru a fi pusă în practică. Mereu m-am pregătit cu argumente și cercetare solidă pentru ideile mele, implicând experți și uitându-mă la multiplele fațete ale unei probleme”, a completat europarlamentarul.

Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) se află la primul său mandat de deputat european, după ce anterior a deținut funcția de ministru al muncii (18 aprilie 2016 – 4 ianuarie 2017) și consilier de stat pe probleme economice în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, actualul lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European. În Parlamentul European, Dragoș Pîslaru este membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și în Delegația pentru relațiile cu Japonia. Totodată, europarlamentarul PLUS este coordonator al grupului Renew Europe în Comisia pentru muncă și afaceri sociale a Parlamentului European. Este doctor în științe economice, antreprenor, analist și consultant economic cu experiență în domeniul reformelor structurale, dezvoltării locale și creșterii competitivității fiind manager general al companiei de consultanță strategică GEA Strategy & Consulting. Este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), are un Master în Științe — Relații Internaționale obținut în cadrul London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și o diplomă de studii ”Entrepreneurship — Case Study Centered Learning” obținută în cadrul Harvard Business School (iulie 2006).