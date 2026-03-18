Până în 2050, rețeaua europeană de distribuție a energiei electrice va avea nevoie de investiții anuale de până la 67 de miliarde de euro – studiu. Care sunt soluțiile pentru a sprijini operatorii în modernizarea rețelei

Rețeaua europeană de distribuție a energiei electrice va avea nevoie de investiții anuale între 55 și 67 de miliarde de euro până în 2050 pentru a o adapta la creșterea exponențială a cererii de electricitate, în contextul eforturilor privind neutralitatea climatică, tranziția energetică și independența strategică, relevă un studiu elaborat de EU DSO Entity, entitate care aduce sub umbrela sa operatorii de sisteme de distribuție a energiei electrice din cele 27 de țări membre.

Documentul, intitulat „Tarife și stimulente – O premieră pentru viitor” prezintă provocările procedurale și de cost pentru ca operatorii de sisteme de distribuție să poată pregăti rețeaua pentru viitor.

Conform studiului, „până în 2030, odată cu o creștere de 42,5% a resurselor de energie regenerabilă (FER) și cu 70% din totalul FER conectat la rețelele operatorilor de sisteme de distribuție (DSO), aceștia se confruntă cu o provocare transformatoare.”

„Această provocare generată de <<producție>> este amplificată și mai mult de o creștere a cererii de energie electrică provenită, printre alte surse, din electrificarea transporturilor (cu un obiectiv politic de 130 de milioane de vehicule electrice, 85% din încărcare având loc la domiciliu și o introducere pe piață a autobuzelor și camioanelor electrice) și a încălzirii (cu 10 milioane de pompe de căldură suplimentare până în 2027) și a proceselor industriale de mare amploare, inclusiv centrele de date și stocarea din ce în ce mai mare în baterii, toate acestea reprezentând o provocare stimulatoare pentru operatorii de rețele de distribuție (DSO) de a furniza capacitățile necesare , dar și o oportunitate pentru aceștia de a inova și de a se adapta”, arată documentul.

EU DSO Entity semnalează că volumul de investiții necesar este „cu mult peste nivelurile istorice de investiții din sector, ceea ce aduce cu sine provocarea suplimentară de a obține finanțarea necesară pentru realizarea acestora, asigurând în același timp accesibilitatea pentru clienți.”

Pentru a asigura infrastructura de rețea necesară în timp util și la nivelul optim de eficiență, mai semnalează documentul, „trebuie îndeplinite anumite condiții prealabile: pe lângă un proces agil de obținere a autorizațiilor, este esențial ca operatorii de distribuție să aibă acces la echipamente, la forță de muncă calificată și la alte resurse esențiale.”

Cu toate acestea, „nu se va realiza nimic dacă aceștia nu dispun de o modalitate de a genera (în mod eficient) fondurile necesare pentru a acoperi costurile acestor resurse”, mai arată studiul, care indică faptul că „tarifele de rețea pot stimula un anumit comportament al clienților, pentru a atenua problemele de congestie și de tensiune”.

În acest sens, EU DSO Entity prezintă principalele caracteristici pe care tarifele ar trebui să le aibă pentru a atinge obiectivele menționate mai sus: