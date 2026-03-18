Până în 2050, rețeaua europeană de distribuție a energiei electrice va avea nevoie de investiții anuale de până la 67 de miliarde de euro – studiu. Care sunt soluțiile pentru a sprijini operatorii în modernizarea rețelei

Rețeaua europeană de distribuție a energiei electrice va avea nevoie de investiții anuale între 55 și 67 de miliarde de euro până în 2050 pentru a o adapta la creșterea exponențială a cererii de electricitate, în contextul eforturilor privind neutralitatea climatică, tranziția energetică și independența strategică, relevă un studiu elaborat de EU DSO Entity, entitate care aduce sub umbrela sa operatorii de sisteme de distribuție a energiei electrice din cele 27 de țări membre.
Documentul, intitulat „Tarife și stimulente – O premieră pentru viitor” prezintă provocările procedurale și de cost pentru ca operatorii de sisteme de distribuție să poată pregăti rețeaua pentru viitor.
Conform studiului, „până în 2030, odată cu o creștere de 42,5% a resurselor de energie regenerabilă (FER) și cu 70% din totalul FER conectat la rețelele operatorilor de sisteme de distribuție (DSO), aceștia se confruntă cu o provocare transformatoare.”
„Această provocare generată de <<producție>> este amplificată și mai mult de o creștere a cererii de energie electrică provenită, printre alte surse, din electrificarea transporturilor (cu un obiectiv politic de 130 de milioane de vehicule electrice, 85% din încărcare având loc la domiciliu și o introducere pe piață a autobuzelor și camioanelor electrice) și a încălzirii (cu 10 milioane de pompe de căldură suplimentare până în 2027) și a proceselor industriale de mare amploare, inclusiv centrele de date și stocarea din ce în ce mai mare în baterii, toate acestea reprezentând o provocare stimulatoare pentru operatorii de rețele de distribuție (DSO) de a furniza capacitățile necesare , dar și o oportunitate pentru aceștia de a inova și de a se adapta”, arată documentul.
EU DSO Entity semnalează că volumul de investiții necesar este „cu mult peste nivelurile istorice de investiții din sector, ceea ce aduce cu sine provocarea suplimentară de a obține finanțarea necesară pentru realizarea acestora, asigurând în același timp accesibilitatea pentru clienți.”
Pentru a asigura infrastructura de rețea necesară în timp util și la nivelul optim de eficiență, mai semnalează documentul, „trebuie îndeplinite anumite condiții prealabile: pe lângă un proces agil de obținere a autorizațiilor, este esențial ca operatorii de distribuție să aibă acces la echipamente, la forță de muncă calificată și la alte resurse esențiale.”
Cu toate acestea, „nu se va realiza nimic dacă aceștia nu dispun de o modalitate de a genera (în mod eficient) fondurile necesare pentru a acoperi costurile acestor resurse”, mai arată studiul, care indică faptul că „tarifele de rețea pot stimula un anumit comportament al clienților, pentru a atenua problemele de congestie și de tensiune”.
În acest sens, EU DSO Entity prezintă principalele caracteristici pe care tarifele ar trebui să le aibă pentru a atinge obiectivele menționate mai sus:
- Tarifele de rețea trebuie să țină seama de specificul local al rețelelor electrice și de structura acestora în diferitele state membre, respectând în același timp criteriile de simplitate și transparență. Prin urmare, statele membre trebuie să rămână responsabile de sistemul lor tarifar. Un cadru european ar putea contribui în mod semnificativ la evidențierea evoluțiilor importante care trebuie abordate în multe sau în majoritatea statelor membre, dar nu poate să specifice cu succes detaliile.
- Tarifele de rețea ar trebui să fie adaptate cu atenție pentru a asigura viabilitatea sistemului pe termen lung, prin repartizarea costurilor în cel mai eficient mod posibil, contribuind astfel la sporirea securității, a caracterului incluziv, a diversității și a rezilienței acestuia. „Cu toate acestea, orice modificare a structurii tarifare ar trebui să se bazeze pe o evaluare detaliată a beneficiilor preconizate atât pentru utilizatorii rețelei, cât și pentru sistem în ansamblu, în raport cu costurile implementării acestora”, este semnalat în document.
- Tarifele de rețea nu pot rezolva de unele singure toate provocările operaționale cu care se confruntă operatorii de rețea. EU DSO Entity arată că „guvernele și autoritățile de reglementare dispun de o serie de instrumente (de exemplu, reguli de piață, produse de flexibilitate sau tarife) care pot fi utilizate în mod combinat pentru a atenua provocările operaționale ale operatorilor de rețea”. Organizația sugerează coroborarea acestor instrumente pentru „a oferi utilizatorilor rețelei stimulente care să îi încurajeze să utilizeze rețeaua într-un mod eficient.”
- Componentele privind producția din tarifele UoS îmbunătățesc raportarea costurilor și oferă informații suplimentare despre cerințele de putere ale sistemului local (și, prin urmare, despre necesarul de investiții în rețea). „Puterea utilizată/solicitată este și va rămâne principalul factor care determină necesarul de investiții în rețea. Prin urmare, prin crearea unei legături directe între acest factor și tarife, această componentă de putere crește eficiența preconizată a sistemului prin stimularea utilizatorilor rețelei să-și uniformizeze consumul de vârf din rețea. În plus, acest tarif de capacitate ar putea avea o componentă bidirecțională, deoarece partea utilizată direct a rețelei poate fi folosită atât pentru alimentare, cât și pentru preluare”, sugerează studiul.
- Proiectarea componentelor ToU trebuie realizată cu atenție pentru a se asigura că acestea îndeplinesc obiectivele relevante, inclusiv contribuția la stimularea flexibilității implicite
- Componentele ToU pot fi integrate atât în tarifele bazate pe consumul de energie, cât și în cele bazate pe producție
- Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare ar trebui să fie nediscriminatorie, pentru a asigura o racordare eficientă a utilizatorului rețelei, dar acestea trebuie să evolueze pentru a reflecta natura în continuă schimbare a cererii de racordări în viitor.
- Componentele legate de locație vor fi mai eficiente atunci când utilizatorii rețelei au posibilitatea de a alege între diferite locații – acest lucru ar trebui să se întâmple mai degrabă atunci când utilizatorii rețelei iau decizii legate de spațiu, decât atunci când sunt deja stabiliți într-o anumită locație
- Componentele de localizare mai detaliate oferă opțiuni suplimentare pentru a face față provocărilor din sistem
- Tarifele speciale ar trebui incluse numai atunci când sunt justificate din punctul de vedere al reflectării costurilor și nu denaturează alte stimulente
- Introducerea tarifelor de injectare în rețea, bazate pe consumul de energie, ar putea avea un efect limitat asupra eficienței chiar dacă ar spori gradul de acoperire a costurilor