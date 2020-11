Până la 300 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 vor fi achiziționate de Comisia Europeană de la societatea BioNTech și Pfizer

Președinta Comisiei Europene, Urusula von der Leyen, a anunțat că va semna în curând un contract cu societatea BioNTech și Pfizer pentru a achiziționarea a aproximativ 300 de milioan de doze de vaccin împotriva COVID-19.

Reamintim că vaccinul produs de această societate are unul dintre cele mai bune rezultate clinice, cu o eficiență de 90% în prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor iniţiale provenite dintr-un studiu amplu de fază 3.

„Vești minunate de la Pfize și BioNTech cu privire la rezultatul de succes al ultimului studiu clinic pentru vaccinul împotriva COVID-19. Știința europeană funcționează. Comisia Europeană va semna cu ei în curând contractul pentru achiziționarea până la 300 de milioane de doze”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let’s keep protecting each other in the meantime.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020