Până la 70 de liceeni români vor putea studia în SUA în anul școlar 2027-2028. Nicușor Dan: Un parteneriat strategic solid înseamnă proiecte care au impact pozitiv pentru oameni

Până la 70 de liceeni români vor putea locui împreună cu o familie americană și vor putea studia în Statele Unite, în anul școlar 2027-2028, prin programele FLEX Global și FLEX Global Abroad, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X, în care a precizat că a avut, la începutul acestei săptămâni, o discuție cu Lisa Choate, președinte American Councils for International Education (ACIE), și Carter Johnson, director regional ACIE, despre educație și despre modalitățile concrete de sprijinire a tinerilor români în dezvoltarea competențelor.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad”, a transmis Nicușor Dan, pe rețeaua socială.

Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad.

Prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaționale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană și vor putea studia, în anul școlar 2027-2028, în unități de învățământ din SUA, și, în același timp, până la 20 elevi americani vor putea veni să studieze în România. Este o creștere semnificativă de burse pentru tinerii români față de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români.

Experiența FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicați în școlile și comunitățile lor locale prin activități de voluntariat, prin diverse proiecte educaționale, valorificând astfel competențele și ceea ce au asimilat din interacțiunile pe care le-au avut în societatea și cultura americană.

Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA și administrate de American Councils for International Education (ACIE), iar tinerii români pot începe să-și depună aplicațiile, care ulterior vor intra într-un proces de selecție.

În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuție productivă cu doamna Lisa Choate, Președinte ACIE și domnul Carter Johnson, Director regional ACIE despre educație și despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-și dezvolta multiple competențe. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2026

Prin intermediul programului FLEX, unul dintre programele internaționale pentru liceeni menționate de președinte, până la 70 de elevi români vor putea studia în SUA în anul școlar 2027-2028. În același timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

Președintele a subliniat că experiența FLEX nu oferă doar beneficii academice, liceenii rămânând implicați, după revenirea în România, în școlile și comunitățile lor prin activități de voluntariat și proiecte educaționale.

Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA și administrate de American Councils for International Education (ACIE).

Tinerii români își pot depune aplicațiile, care vor intra ulterior într-un proces de selecție.