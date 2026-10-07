Până la 70 de liceeni români vor putea studia în SUA în anul școlar 2027-2028. Nicușor Dan: Un parteneriat strategic solid înseamnă proiecte care au impact pozitiv pentru oameni

ROMÂNIASUA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Până la 70 de liceeni români vor putea locui împreună cu o familie americană și vor putea studia în Statele Unite, în anul școlar 2027-2028, prin programele FLEX Global și FLEX Global Abroad, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X, în care a precizat că a avut, la începutul acestei săptămâni, o discuție cu Lisa Choate, președinte American Councils for International Education (ACIE), și Carter Johnson, director regional ACIE, despre educație și despre modalitățile concrete de sprijinire a tinerilor români în dezvoltarea competențelor.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad”, a transmis Nicușor Dan, pe rețeaua socială.

 

Prin intermediul programului FLEX, unul dintre programele internaționale pentru liceeni menționate de președinte, până la 70 de elevi români vor putea studia în SUA în anul școlar 2027-2028. În același timp, până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

Președintele a subliniat că experiența FLEX nu oferă doar beneficii academice, liceenii rămânând implicați, după revenirea în România, în școlile și comunitățile lor prin activități de voluntariat și proiecte educaționale.

Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA și administrate de American Councils for International Education (ACIE).

Tinerii români își pot depune aplicațiile, care vor intra ulterior într-un proces de selecție.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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