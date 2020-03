Pandemia de coronavirus: Premierul britanic Boris Johnson cere producătorilor, printre care Ford și Rolls Royce, să sprijine producția de echipamente medicale esențiale

Ambasada României în Regatul Unit amintește lucrătorilor români ce drepturi și beneficii sociale au în caz de infectare sau auto-izolare pe perioada pandemiei de coronavirus, într-o postare pe Facebook.

Pentru a preveni îmbolnăvirea cu Coronavirus și răspândirea virusului, Ambasada invită să consultați informațiile oferite de Guvernul britanic privind sprijinul disponibil și dreptul la concediu medical sau beneficii sociale pentru persoanele afectate sau în auto-izolare la următoarea adresă web.

De asemenea, „pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, dacă credeți că sunteți afectați de virus, vă rugăm să respectați regulile de sănătate publică și cerințele de izolare și să accesați drepturile pe care le aveți în această perioadă”, mai precizează reprezentanța diplomatică a României.

Ambasada României la Londra furnizează, totodată, instrucțiunile actuale disponibile pe paginile guvernamentale în ceea ce privește angajații și lucrătorii:

a. ANGAJAȚII și LUCRĂTORII trebuie să primească plata concediului medical de bază (Statutory Sick Pay – SSP) datorat de angajator dacă trebuie să se auto-izoleze deoarece:

o au Coronavirus;

o au simptome de Coronavirus, precum temperatură mare și o nouă tuse continuă;

o li s-a cerut să se auto-izoleze de către un doctor sau NHS111 (telefon 111)

• Detalii despre concediul medical de bază SSP: https://www.acas.org.uk/checking-sic…/statutory-sick-pay-ssp. Pentru cazurile de infectare sau auto-izolare legate de Coronavirus, concediul medical se va plăti din prima zi (și nu a 4-a), începând din 13 martie 2020.

• În anumite condiții, angajatorul poate plăti mai mult decât Statutory Sick Pay (minim obligatoriu) – ”contractual” sick pay (https://www.acas.org.uk/checking-sick-pay).

• Angajatul trebuie să anunțe angajatorul imediat ce nu se simte bine, motivul și durata absenței.

• Angajatorul trebuie să fie flexibil privind solicitarea unor dovezi; de exemplu, un angajat s-ar putea să nu poată furniza o adeverință medicală (”fit note”), dacă i s-a cerut să se izoleze pentru mai mult de 7 zile; obținerea dovezii va fi în curând disponibilă prin serviciul NHS 111 Online.

• Rețineți că este de evitat contactul direct cu alte peroane sau cu serviciile medicale, farmacii, fiind încurajată comunicarea online și telefonică (https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

b. Pentru persoanele care nu ar fi îndreptățite să primească Statutory Sick Pay precum, de exemplu, SELF-EMPLOYED (lucrători independenți), acestea pot accesa mai ușor Universal Credit sau Contributory Employment and Support Allowance, dacă sunt afectați de Coronavirus sau în auto-izolare, conform instrucțiunilor guvernamentale și ale medicilor.

o Aplicați pentru Universal Credit https://www.gov.uk/apply-universal-credit

o Aplicați pentru Employment and Support Allowance https://www.gov.uk/employment-support-allowance/eligibility

o Dacă beneficiați deja de acestea, anunțați dacă credeți că ați fost afectat de Coronavirus prin jurnalul online (https://www.gov.uk/sign-in-universal-credit) sau la linia telefonică a Universal Credit – 0800 328 5644 (https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/already-…/…/).

o Pagina de informare privind beneficiile sociale și Coronavirus: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavir…/…

c. Dacă angajatul s-a întors dintr-o zonă afectată (de exemplu China sau Italia), trebuie să se auto-izoleze și să sune la NHS111. Angajatorul trebuie să îi plătească concediul medical de bază SSP (Statutory Sick Pay) și/sau concediul contractual (contractual sick pay) cât timp acesta este în izolare și nu poate munci.

d. Dacă angajatul nu e bolnav, dar angajatorul îi solicită să nu vină la locul de muncă, angajatorul ar trebui să ii asigure plata cuvenită în mod obișnuit.

e. Dacă angajatul are nevoie a se îngriji de cineva, acesta are dreptul să ceară timp liber în cazul unor urgențe, precum situații legate de Coronavirus – închiderea școlii și necesitatea supravegherii copiilor; necesitata de a îngriji de un copil sau o persoană dependentă, dacă sunt bolnavi sau trebuie să intre în izolare. Angajatorii nu au obligația legală să plătească această periodă, dar o pot face în concordanță cu contractul sau politica firmei la locul de muncă. Perioada poate fi una rezonabilă de 2 zile, după care se poate înainta o cerere de concediu.

f. Dacă angajatul nu vrea să vină la birou de teama infectării cu Coronavirus, angajatorul trebuie să asculte îngrijorările și, dacă sunt justificate, să ia măsuri de sănătate și securitate la locul de muncă, inclusiv aranjamente de muncă flexibilă (de ex. munca de la distanță), dacă e posibilă; concediu de odihnă sau fără plată, cu care angajatorul poate sau nu să fie de acord.

Surse oficiale de informare:

• https://www.gov.uk/…/coronavirus-support-for-employees-bene…

• https://www.acas.org.uk/coronavirus

• https://www.acas.org.uk/checking-sic…/statutory-sick-pay-ssp

• https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavir…/…

• https://publichealthmatters.blog.gov.uk/…/what-is-self-iso…/