Papa Francisc dedică migranților un monument în Piața Sf. Petru care să reamintească importanța ospitalității încurajată de Evanghelie

Suveranul Pontif dedică migranților un monument în Piața Sf. Petru, de la Vatican, care să reamintească credincioșilor despre importanța ospitalității încurajată de Evanghelie, informează VaticanNews.

,,Am vrut această operă artistică aici, în Piața San Pietro, ca să amintească tuturor provocarea Evangheliei cu privire la ospitalitate”, a subliniat Sfântul Părinte la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, recitată duminică, 29 septembrie 2019, când Biserica catolică a marcat Ziua mondială a migrantului și a refugiatului.

Papa Francisc a salutat participanții la celebrarea euharistică prin care a dorit să reînnoiască ,,atenția Bisericii față de diferitele categorii de persoane vulnerabile și în mișcare”.

Împreună cu credincioșii din toate diecezele lumii, a reluat pontiful, ,,am marcat Ziua mondială a migrantului și a refugiatului pentru a reafirma necesitatea ca nimeni să nu rămână exclus din societate, fie că e vorba de un cetățean cu reședință de vreme îndelungată, fie că e vorba de un nou sosit”.

Pentru a evidenția acest angajament, Suveranul Pontif a inaugurat o sculptură care se inspiră din aceste cuvinte ale Scrisorii către Evrei: ,,Nu uitați ospitalitatea, căci datorită ei unii, fără a-și da seama, i-au primit pe îngeri” (Evr 13,2).

Într-o postare pe Twitter, Papa Francis transmite că ,,nu este vorba doar despre migranți, ci despre noi toți, despre familia umană, chemați să construim împreună o lume mai în concordanță cu planul lui Dumnezeu”.

It’s not just about migrants, it’s about all of us, about the human family, called to build together a world more in accord with God’s plan. #NotJustAboutMigrants @M_RSectionhttps://t.co/L2psLIrBoC

— Pope Francis (@Pontifex) September 29, 2019