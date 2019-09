Papa Francisc denunță ”favoritismele și nepotismul care duc la corupție” și a cerut să nu se stea cu mâinile încrucişate în faţa ”demnităţii călcate în picioare” a oamenilor neputincioși

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a anunțat sâmbătă seara că a pus capăt ”negocierilor de pace” purtate de un an cu talibanii pentru a contribui la încetarea celor 18 ani de conflict în Afganistan, deși părea că existau şanse de a se ajunge la un acord istoric, a anunțat AFP, citat de Agerpres.

Preşedintele Statelor Unite a dezvăluit de asemenea că iniţial urma să se întâlnească duminică la Camp David, ”separat” şi în cel mai mare ”secret” cu preşedintele afgan Ashraf Ghani şi cu ”principalii lideri talibani”. ”Aceştia erau în drum spre Statele Unite în această seară”, dar “am anulat imediat întâlnirea”, a precizat liderul american pe Twitter.

….an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019