Papa Francisc i-a mărturisit împăratului Japoniei că a fost marcat de lacrimile vărsate de părinții săi după lansarea bombelor atomice la Hiroshima și Nagasaki

Papa Francisc s-a deplasat duminică la Hiroshima și Nagasaki pentru a cere puterilor mondiale să renunțe la arsenalele lor nucleare, declarând utilizarea și deținerea bombelor atomice, atât o crimă „imorală”, cât și un deșeu periculos, relatează AFP, preluat de Agerpres.

În fața supraviețuitorilor bombardamentelor atomice din 1945, Suveranul Pontif a denunțat eroziunea constantă a acordurilor de control al armelor nucleare și a respins doctrina de descurajare din perioada Războiului Rece, pe care Biserica Catolică a sancționat-o timp de aproape trei decenii.

„Utilizarea energiei atomice în scopuri de război este imorală”, a declarat el în timpul unei rugăciuni nocturne la Memorialul Păcii de la Hiroshima, adăugând că ,,deținerea de arme este, de asemenea, imorală.”, potrivit unui mesaj pe Twitter.

The use of atomic energy for purposes of war is immoral, just as the possession of atomic weapons is immoral, as I said two years ago. We will be judged on this. #EndNuclearWeapons #Hiroshima #ApostolicJourney

— Pope Francis (@Pontifex) November 24, 2019