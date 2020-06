Papa Francisc îndeamnă la ”întinderea mâinii către cei săraci”: Generozitatea faţă de cei săraci constituie condiţia unei vieţi omeneşti depline

Papa Francisc a îndemnat umanitatea, într-un mesaj dat publicității sâmbătă, să ”întindă mâna către cei săraci”, criticând ”cinismul” și ”indiferența” celor care transferă averi din fața computerelor sau care se îmbogățesc prin vânzarea de arme și droguri, anunță AFP, citat de Agerpres.

”În aceste luni în care întreaga lume a fost copleşită de un virus ce a adus durere, moarte, suferinţă şi tulburări, câte mâini întinse am putut vedea!”, a apreciat papa într-un mesaj publicat pentru Ziua Mondială a Săracilor, marcată la 15 noiembrie.

Suveranul Pontif a adus în același timp un omagiu medicilor, infirmierelor, farmaciștilor, voluntarilor sau preoților care s-au aflat în prima linie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, cu riscul vieții. Papa Francisc a declarat că aceștia ”au sfidat riscul de contaminare și teama pentru a oferi sprijin și alinare.” O generozitate aflată în opoziţie cu ”cei care îşi ţin mâinile în buzunare şi nu se lasă mişcaţi de sărăcie, la care sunt adesea complici”, a completat Suveranul Pontif care a mai spus că ”indiferența și cinismul sunt hrana lor zilnică”.

Pe de altă parte, ”generozitatea faţă de cei săraci” constituie ”condiţia unei vieţi omeneşti depline”, a subliniat Papa Francisc îndemnând ”comunitatea creştină să se implice în această experienţă” în faţa ”strigătului tăcut al multor săraci”.

Papa Francisc a făcut trimitere și la tulburările cauzare de intrarea în izolare a jumătate din populația planetei.

”Acest moment pe care îl trăim a pus în criză multe certitudini. Ne simţim mai săraci şi mai slabi deoarece am experimentat sentimentul limitării şi al restricţionării libertăţii. Pierderea locului de muncă, a relaţiilor afective cele mai dragi, precum lipsa relaţiilor interpersonale obişnuite, au deschis brusc orizonturi pe care nu mai eram obişnuiţi să le observăm. Bogăţiile noastre spirituale şi materiale au fost puse sub semnul întrebării şi am descoperit că ne este frică. Închişi în liniştea caselor noastre, am redescoperit cât de importantă este simplitatea şi menţinerea privirii fixate asupra a ceea ce este esenţialul. Am dezvoltat nevoia unei noi fraternităţi, capabile de ajutor şi stimă reciprocă. Acesta este un moment favorabil pentru a simţi din nou că avem nevoie unul de celălalt, că avem o responsabilitate faţă de ceilalţi şi faţă de lume”, a concluzionat Suveranul Pontif.