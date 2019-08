Papa Francisc, îngrijorat de incendiile din Pădurea Amazoniană: ”Acest plămân de pădure este vital pentru planeta noastră”

Regatul Unit va avea un acord comercial important cu SUA după ce va fi ieșit din Uniunea Europeană, a declarat duminică, preșdintele american Donald Trump în cadrul primei sale întâlniri cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, prilejuită de summitul G7, desfășurat în orașul francez Biarritz, informează Reuters, citat de Agerpres.

”Este omul de care e nevoie pentru această funcţie”, a spus Trump referindu-se la Boris Johnson, cei doi luând parte în aceste zile la summitul G7 de la Biarritz.

Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019